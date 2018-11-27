В Солнечном районе живет 64-летняя геймерша-сказительница со стажем



«Мне 64 года. Я – геймер со стажем, с 1999-го во всякие «Сталкеры» и «Танки» играю!» - гордо отвечает сказительница, художница Любовь Самар из села Кондон Солнечного района на вопрос, пользуется ли она Интернетом. Познакомились мы на конкурсе сказителей «Нингман», где ее наградили дипломом.

Село Кондон - легендарное, древнее. Сколько тысячелетий там живут люди на берегу реки Хуюн (по-русски - Девятка), притока реки Горин? Толком и неизвестно, можно только предполагать.

«Жили три брата. Старший поссорился с остальными и пошёл искать себе место для житья. Дошел он до сопки и услышал шум. Пошел на шум и увидел ямы: кишмя кишела рыба, аж вода вскипала. Решил парень остановиться здесь…»

Гряда сопок у древнего села носит имя КайлусУ.

«Давным-давно летел дракон. Устал, приземлился за рекой, испил воды и уснул. Сто лет проспал, а когда очнулся и хотел взлететь, не сумел: выросшие на его теле деревья приковали его к земле. Решил тогда дракон еще отдохнуть, так и спит…»

С высоты птичьего полета около села Кондон видны сопки, расположенные в виде спящего чудовища, голова которого «пьет» воду из реки Хуюн. Это олицетворение приамурского дракона. Ему приносили жертвы, у основания сопок проводили шаманские камлания. О Кайлусу ходило много легенд. Они рассказывали о силе, мощи и справедливости дракона и о неотвратимости наказания для тех, кто проявил к нему непочтительность. Это - своеобразный «амурский Акрополь», аналогов которому в мире немного.

Издревле обращаться по имени - Кайлусу или называть его мудуром, то есть драконом, было не принято. Его уважительно называли Дай Сэвэ - "Великий ТО".

По одному из вариантов мифа о Трех Солнцах именно Кайлусу послал своих сыновей-близнецов (Адо-Сэвэни) убить два лишних солнца и вернуть людям Землю.

Говорят, что первая в мире блесна была найдена археологами именно в окрестностях села Кондон - желобчатая пластинка из нефрита, один конец которой закруглен, а на другом имеется просверленное отверстие. Ей больше четырех с половиной тысяч лет. Но известность селу принесла не блесна. Любят у нас первенство по древности артефактов отдавать то Китаю, то Египту, то Японии, а то и мифическим «древним русам», которые не только строили египетские пирамиды, еще и ногтями нацарапали сикачи-алянские петроглифы. Известность Кондону принесла «амурская Нефертити», найденная археологом Алексеем Окладниковым.

Вот что писал Окладников по поводу этой находки: «Из мглы веков встает не просто обобщенный этнический образ женщины древнего народа. Неолитический скульптор с удивительным чувством реальности и искренней теплотой передал в глине черты определенного человеческого лица. Первое, что схватывает глаз зрителя, это, конечно, нежно очерченный широкий овал лица с обычными для монголоидов широкими и выпуклыми скулами. Затем миниатюрный подбородок и такие же миниатюрные, удивительно выпуклые, вытянутые вперед губы. Столь же примечателен нос, узкий и длинный, как у североамериканских индейцев. Утрированно узкие и длинные глаза в виде дугообразных щелей, глубоко прорезанные в мягкой пластичной глине. Может быть, самое неожиданное в кондонской статуэтке – легкий наклон головы и тонкой хрупкой шеи вперед, к зрителю. Он сразу напомнил нам что-то столь же близкое, как и далекое. Уж не знаменитую ли египетскую царицу? В тот же час она получила от студентов-раскопщиков имя амурской Нефертити!».

- У нас в селе даже есть девушка, которая похожа не нее, - делится Любовь Самар.

- Село у вас древнее…

- Если вести отсчет со времени появления первых русских, то с 1651 года, если от «амурской Нефертити», то с неолита. Вокруг Кондона на расстоянии пятидесяти километров раскопано археологами более 50 поселений - от озера Эворон до устья Горина. Раньше здесь жило очень много народа. И у нас на Дальнем Востоке тоже было великое переселение народов. Будущие индейцы Амуром шли в Америку. То, что жили азиаты, это точно. Некоторые утверждают, что древние русы жили здесь. Это смешно. Вот вам одно из доказательств - «Нефертити». Хотя есть скептики, которые говорят, что это - подделка.

- А как нанайцы относятся к раскопкам?

- Как-то археологи нашли могилу утопленника. Нанайцы хоронили утонувших отдельно, там, где их нашли, а не на кладбище. У нас могилы нельзя трогать, категорически нельзя ничего брать. Это большой грех. А после этого случился большой пожар. Сегодня мы считаем, что археологи - не нанайцы, для музеев - ради Бога.

- Жаль, что артефакты, которые были найдены на Амуре, не находятся в Хабаровском крае.

- Нефертити - в Новосибирске. У нас в школе есть копия.

Как же маленькому пацану становиться нанайцем, если все культурные достижения его предков вывезены куда-то за тысячи километров, а здесь - только копии…

Сегодня в этом нанайском селе в быту почти никто на родном языке не разговаривает.

- Мы по-русски говорим с нанайским акцентом, по-нанайски – с русским, - сетует Любовь Самар. До школы она говорила только на родном языке, а как стали учиться, начала говорить только по-русски. Мама Любови - знаменитая художница, матер по бересте, член Союза художников России Анна Кузьминична Самар.

- Мама по-русски не говорила. Когда училась в школе, я ей по-русски, а она со мной по-нанайски. Я ее спрашиваю: «А как по-нанайски «рабочий»?» Она переводила, русский очень хорошо знала, но не говорила. Папа мой окончил институт имени А.П. Герцена, а мама была неграмотная. Писали, что у нее четыре класса, а у нее вообще не было образования. Я рада, что они меня родили очень поздно.

В Кондоне до 70-х годов прошлого века еще звучала нанайская речь.

- Мои ровесницы уже не говорят. В тридцатых годах появились в селе русские, после войны стало их очень много. Мы перешли полностью на русский язык. Я так хочу услышать нормальную родную речь, я так по ней скучаю. У меня дочь, ей уже сорок лет, когда была жива моя мама, родную речь понимала очень хорошо. А сейчас она и понимать перестала. Раньше была телепрограмма «Мангбо нани», мы даже ездили специально в Комсомольск-на-Амуре, снимали нашу сценку. Была программа на хабаровском радио на нашем языке. Сегодня ничего давно нет. Конечно, преподавание языка ведется, но… Оканчивают дети школу и не знают его, одиннадцать лет на ветер. Я считаю, что язык умирает.

- Но ведь народ умрет, ели забудет родной язык.

- Я считаю, что это закономерно. С другой стороны, идет подъем в национальной культуре. Есть интерес к ней. Москвич Василий Харитонов выучил нанайский язык и теперь в социальных сетях учит ему других. Он очень неплохо знает язык. Приезжали две девочки, филологи из МГУ. Они защитили кандидатскую. И еще один японец…

- А нанайцы не хотят разговаривать на родном языке?

- Я не знаю почему. У меня сын оканчивает институт, языка не знает совсем. Когда был маленький, я ему насказывала нанайские сказки, но только по-русски. Языка он совсем не знал. Уже привыкли мы говорить по-русски. Кстати, у нас в Кондоне - диалект нанайского языка, говор более медленный. Амурские говорят, например, «чумче» – палец, а мы- «чу-уму-у-чен», амурские - «хэмдэ» - «живот», а мы - «х-э-му-угдэ». Когда маленькая была, был жив шаман: побегу за ним, приведу домой. Ему было лет за восемьдесят. Он начинает сказки рассказывать. Одну сказку мог несколько дней рассказывать. Там и волшебные подводные лодки, и летающие лошади с крыльями, и огромные сэвэны, и дюлисы-великаны. Помню, Мэргэн искал себе невесту. Одна красавица была дочкой страшилы. Добился этой красавицы Мэргэн, благословил страшила, поцеловал своего нового зятя, глядь, а у Мэргэна полщеки нет. Страшила выплюнул щеку, и у героя тут же все обратно выросло.

- Что нанаец должен передать своим детям? Слово, взгляд на мироздание?

- Не знаю, выросла в советское время, в советской семье. Моя мама никогда не учила, все было по ходу. Отец - постоянно в тайге, а я рядом с мамой. Она своими делами занимается, а я рядом вышиваю. Лет с пяти я уже на машинке шила, иголку года в три в руках держала. Мама рассказывала: «В старину такое делать было нельзя… Женам нельзя было сидеть рядом с мужьями, нельзя было переступать через мужскую охотничью амуницию, обувь, потому что удачи не будет. Дома нельзя было рожать, даже зимой в сорокаградусный мороз. Сооружали времянку для рожениц. Естественно, старикам - почтение. Раньше, если идешь по дороге, а старик навстречу, ты должен упасть на колени. «Нихоранди» называется - лбом о землю. Старик поднимает с земли и целует в щечки. На моем веку такого уже не было.

- Занятие декоративно-прикладным творчеством подталкивает к изучению своей культуры, своего языка?

- Конечно, и термины по-нанайски надо знать, и историей своего народа начинаешь интересоваться. Раньше у нанайцев-то танцев в нашем понимании не было. Это у нивхов или камчадалов были. Поймают нерпу - и давай плясать. Нанайцы шутят, что пока подошва на ногах не сотрется. Такого у нас не было, но своего рода «дискотеки» были. Меня мама водила в детстве. Мужчины все на охоте, а женщины пригласят шамана, сварят рябчика. Для жертвоприношений использовалось всегда белое мясо, а иногда и мясо черно-белой свиньи. Ставили «почи» - специальные маленькие серебряные рюмочки. По очереди выпивали, надевали специальный пояс-ямка и ходили по кругу… типа хоровода. Считалось, что так они себя оздоровляли.

- Ножки женщинам нельзя было показывать?

- Не дай Бог!

- В Европе оборачивались в волков, в Китае - в лис, а у нанайцев?

- У нас шаманы превращались в воронов. Говорят, что все свидетели обряда видели это наяву. Он летел и глазами ворона видел и рассказывал: «Лечу над такой-то рекой, пролетаю такую-то гору». Летал в страну Буни - загробный мир, отбирал у коршуна душу больного человека и возвращал на Землю.

- А просто колдуньи были? Типа русской Бабы-яги.

- Шаманки были, ну и просто обладающие экстрасенсорными способностями, но отношение к ним было другое. Они гадали. Допустим, наливали в стакан водку, смотрели туда и предсказывали будущее.

- А шаманы есть сегодня?

- У нас в Кондоне нет. Нет на Амуре великих шаманов. Раньше ездили, привозили в селения великого шамана. Он неделю-две жил, его кормили, а он кого нужно лечил. Если зимой, то на собачьих упряжках…

…Давно нет великих шаманов на Амуре, молчат камни с петроглифами на Сикачи-Аляне. А может, появись такой великий шаман, начни камлать, и зазвучит нанайская речь, заговорят петроглифы, и оживет древний Кайлусу, великий дракон. Это в Европе драконы злые, это у русских они Змеи Горынычи, а у нанайцев – добрые, мудрые и справедливые.



Юрий Рязинкин





Справка:

Любовь Самар – победитель первого краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу» (2004 г.), лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства. На Всероссийском фестивале национального костюма в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл награждена специальным дипломом за современное решение сценического народного костюма. Неоднократный участник ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья» в г. Москве, обладатель Гран-при краевого фестиваля-эстафеты традиционных и обрядовых праздников КМНС «Бубен дружбы» 2006, 2011 гг. В ноябре 2011 г. на фестивале-конкурсе этномоды «Шелковый путь» в г. Улан-Удэ коллекция Л.Ф. Самар заняла 1-е место. В 2013 г. на III международном фестивале художественных ремесел «Живая нить времен» Любовь Федоровна награждена специальным призом за современное решение народного костюма. В 2014 г. в Москве на IX международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация» жюри конкурса присудило ей 1 место.



