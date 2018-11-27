Хабаровчанам предлагают разобраться в профилактике онкозаболеваний

Существует ошибочное мнение, что онкологическими заболеваниями люди стали страдать сравнительно недавно. В реальности же онкология преследует человечество на протяжении всей его истории, и этому существует множество документальных подтверждений. Описания злокачественных опухолей содержатся в египетских папирусах, клинописных вавилонских табличках и древнеиндийских манускриптах. Они неоднократно упоминаются в древнегреческой медицинской литературе. Гиппократ различал злокачественные и доброкачественные опухоли, а Гален знал, что злокачественные опухоли распространяются по телу.

В общедоступном информационном поле объем информации о раковых заболеваниях растет с геометрической прогрессией. «Продукты от рака», «Создано новое лекарство от рака», «Ученые нашли клетки - киллеры рака», «Антираковая диета» - эти и многие другие кричащие заголовки привлекают внимание. Информационный поток, призванный рассказать о мерах профилактики и первых признаках онкологии, в большей степени способствует развитию фобий. Одна из них - канцерофобия - навязчивый страх заболеть раком. Чтобы не искать симптомы онкологии на просторах Интернета, необходимо заниматься своевременной профилактикой. В вопросе профилактики онкологических заболеваний главное – вовремя обратиться к врачу, когда вы заподозрили у себя признаки рака. Для этого необходимо раз и навсегда разобраться в теме профилактики и симптоматики онкологических заболеваний.

Самодиагностика, самолечение, затягивание обследования в деле профилактики рака крадут драгоценное время и у врача, и у пациента. Очень важно обращать внимание на свой организм. Дать точный ответ и определить что это рак может только специалист. И вот почему.



На что обращать внимание?

Если где-то на своем теле вы обнаружили опухоль, немедленно обращайтесь к врачу. Очень хорошо, если вы точно сможете сказать, как давно она у вас появилась, вызывает ли дискомфорт, меняет ли свои размеры. Очень часто раковые новообразования совершенно безболезненны.

Будьте бдительны при возникновении кашля, одышки и хрипоты без видимых на то причин. Часто они являются «грудными» симптомами рака. Безусловно, они могут быть вызваны и инфекциями, и воспалениями, и прочими болезнями и недомоганиями, но в некоторых случаях такие признаки указывают на рак легких. Если вот уже более двух недель у вас не проходят одышка и кашель, немедленно обратитесь к врачу. Также специалисту следует показаться, если в мокроте вы видите кровь. Причиной хрипоты часто бывает ларингит. Это заболевание означает воспаление гортани. Однако в некоторых случаях хрипота – ранний симптом рака гортани. Если подобное недомогание мучает вас уже более двух недель, сходите на прием к специалисту.

Опасный признак изменения работы пищеварительного тракта – наличие ярко-красной или темной крови в стуле. Симптомом рака может быть изменение частоты стула без видимых причин. Интересуясь разновидностями опухолей и вопросом, как их распознать, важно помнить, что изменения стула не всегда указывают на развитие онкологии. Если же в течение нескольких недель стул не нормализуется, то, чтобы исключить опасную болезнь, нужно обратиться к доктору.

Любое кровотечение без видимых причин является веским поводом обратиться к специалисту. Кровотечение из прямой кишки может быть признаком геморроя, но и одним из симптомов рака внутренних органов. Если у женщины образовалась злокачественная опухоль в матке или в шейке матки, то кровотечения могут возникнуть между менструациями или после полового контакта. Если кровотечение наблюдается у женщины после климактерического периода, то ей срочно необходимо обратиться к врачу. Кровь в моче может быть симптомом рака мочевого пузыря или онкологической болезни почек. Но причиной этого явления может быть и инфекция. Кровь в рвотных массах может сигнализировать о раке желудка, впрочем, причиной этого явления может быть и язва.

Меланома - разновидность рака кожи. Как правило, она проявляется с изменением внешнего вида кожного покрова. Порой кажется, что у вас образовалась новая большая родинка. Меланома может сформироваться и в уже существующей родинке. Именно поэтому отличить доброкачественное образование от злокачественного бывает крайне сложно. К врачу нужно обращаться незамедлительно, если у родинок наблюдаются асимметрия, неровные края, нетипичный для родинки цвет (коричневый с черным, розовым, красным, белым или даже синеватым), размер более 7 мм.

На онкологию также может указывать стремительная потеря веса. Если за сравнительно небольшой промежуток времени (например, два месяца) вы сильно убавили в весе и при этом у вас не было стрессовых ситуаций, сильных физических нагрузок или диеты, то это серьезный повод записаться на прием к врачу. Если потеря веса - следствие ракового заболевания, то у человека могут наблюдаться и другие признаки: повышенная утомляемость, боли, тошнота.

Как видите, однозначного единого симптома, указывающего на развитие онкологии, не существует.





Золотое правило

Профилактика рака заключается не только в своевременном обследовании, но и в ведении здорового образа жизни. Вред канцерогенных продуктов является не мифом. Нитриты, которые вы найдете в составе колбасных изделий, увеличивают в два-три раза вероятность заболеваемости раком желудка и толстой кишки. Есть каждый день копченую колбасу небезопасно. Примерно такой же вред организму наносят продукты интенсивной обжарки в жирах. С употреблением овощей складывается достаточно интересная ситуация. Те, кто не употребляют овощи, в два раза чаще болеют раком толстой кишки. Но и у тех, кто не ест мяса, гораздо чаще возникает рак желудка на фоне гастритов. Нет таких продуктов, которые могли бы застраховать вас от рака, как и нет таких, от которых рак возникает гарантированно. Золотое правило - соблюдать умеренность в питании и составлять себе сбалансированный рацион.

Образ жизни однозначно влияет на вероятность возникновения онкологических заболеваний. Поэтому исключайте из привычек курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, избыточное употребление пищи, игнорирование натуральных продуктов, частое длительное посещение соляриев и пляжей, легкомысленность в выборе и количестве половых партнеров.

Помните, что наука не стоит на месте. Подарите себе долгую и счастливую жизнь, занимайтесь профилактикой онкологических заболеваний постоянно.





Сергей Шевченко





Если в вашей поликлинике не ведет прием врач-онколог, а у вас появились жалобы, обращайтесь к участковому терапевту. Врач выпишет направление на дополнительное обследование и, при необходимости, направит в Краевой клинический центр онкологии в г. Хабаровске или онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре.





Сроки профилактических обследований:

Флюорография – раз в год

Кольпоскопия шейки матки – раз в 6 месяцев

Маммография (женщинам после 35 лет) – раз в год

Осмотр уролога для мужчин – раз в год

Анализ кала на скрытую кровь (после 49 лет) – раз в год

Тест PSA на рак простаты - мужчинам с 45 лет







