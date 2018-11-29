Общество
Жители Хабаровского края повысили финансовую грамотность
В Хабаровском крае подвели итоги «Недели финансовой грамотности». Участие во Всероссийском образовательном проекте приняли 15 тысяч школьников и 5,5 тысяч учащихся техникумов, работников краевых госучреждений, а также нуждающиеся в социальной помощи жители региона. Мероприятие прошло при поддержке правительства края, крупнейших банков и финансово-кредитных организаций.
В рамках проекта школьникам и студентам региона рассказали об основах финансовой грамотности и безопасности, бережного распределения средств и защите прав потребителей финансовых услуг. Для участников были организованы открытые уроки, практические занятия, квест-игры, конкурсы рисунков, классные часы, олимпиады, мастер-классы, интеллектуальные викторины, семинары-консультации, тематические творческие мастерские, онлайн-испытания. Ребята выступали в качестве финансовых экспертов, определяли подлинность банкнот, выполняли дополнительные задания. Всего в образовательных и социальных учреждениях края организовано свыше 750 мероприятий.
В трудовых коллективах проводились семинары-консультации на темы управления домашним бюджетом, покупки квартиры в кредит, обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения.
Напомним, Всероссийская неделя финансовой грамотности проводилась с 29 октября по 12 ноября. Мероприятие проходит ежегодно в рамках федерального проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового самообразования в стране.
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