Жители Хабаровского края повысили финансовую грамотность

В Хабаровском крае подвели итоги «Недели финансовой грамотности». Участие во Всероссийском образовательном проекте приняли 15 тысяч школьников и 5,5 тысяч учащихся техникумов, работников краевых госучреждений, а также нуждающиеся в социальной помощи жители региона. Мероприятие прошло при поддержке правительства края, крупнейших банков и финансово-кредитных организаций.

В рамках проекта школьникам и студентам региона рассказали об основах финансовой грамотности и безопасности, бережного распределения средств и защите прав потребителей финансовых услуг. Для участников были организованы открытые уроки, практические занятия, квест-игры, конкурсы рисунков, классные часы, олимпиады, мастер-классы, интеллектуальные викторины, семинары-консультации, тематические творческие мастерские, онлайн-испытания. Ребята выступали в качестве финансовых экспертов, определяли подлинность банкнот, выполняли дополнительные задания. Всего в образовательных и социальных учреждениях края организовано свыше 750 мероприятий.

В трудовых коллективах проводились семинары-консультации на темы управления домашним бюджетом, покупки квартиры в кредит, обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения.

- Неделя финансовой грамотности уже стала традиционным мероприятием для Хабаровского края. Ежегодно все больше участников присоединяются к образовательному проекту. По сравнению с прошлым периодом на семь процентов увеличилось количество школьников, которые включились в практические занятия. Важно заинтересовать молодежь и показать, как грамотно нужно использовать финансы в жизни, - отметили в министерстве финансов края.

Напомним, Всероссийская неделя финансовой грамотности проводилась с 29 октября по 12 ноября. Мероприятие проходит ежегодно в рамках федерального проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового самообразования в стране.