Общество
VIP-вагон стал доступен всем хабаровчанам
На запасной путь музея истории Амурского моста встал вагон фирменного поезда класса люкс «Александр Невский» (№ 11/12), что в свое время курсировал по маршруту Санкт-Петербург — Москва. В состав поезда входили три купейных вагона, восемь вагонов СВ, а также два VIP-вагона. Каждый из VIP-вагонов был рассчитан на путешествие десяти пассажиров, а площадь двухместного купе в нем была больше двух обычных. Менее года суперпоезд с супервагонами бегал между столицами. После этого он использовался в качестве туристического на разных маршрутах, в том числе в период новогодних каникул как поезд 70/69 Москва – Хельсинки. Позже подобные вагоны курсировали по Транссибу от Москвы до Владивостока в составе туристического поезда.
Какие там интерьеры! Полированное дерево, блестящие поручни. Просторные купе – в каждом душ и туалет, мягкие диваны, распашные двери. Современная электроника, начиная от телевизоров и заканчивая беспроводным доступом к Всемирной паутине.
Ковровые дорожки, мягко и уютно – этакий отель на колесах.
Казалось бы, при чем тут Хабаровск, при чем музей Амурского моста? По словам директора музея Виктора Паршина, пара таких вагонов «бегает» по маршруту Хабаровск – Владивосток. А третий стоит на запасном пути, на всякий случай. За десять с чем-то тысяч рублей любой желающий может купить купе в таком вагоне и с комфортом проехать ночь от Хабаровска до Владивостока. Так что супервагон, произведенный в 1977 году в Германской Демократической Республике, нам как родной. Еще весной 2017 года руководство одного из подразделений РЖД при посещении музея Амурского моста клятвенно пообещало, что один из супервагонов будет в составе экспозиции. Сказано – сделано. Перед отправкой на Дальний Восток вагон прошел подготовку и ремонт. И осенью 2018 года прибывший своим ходом вагон встал на запасной путь на станции Хабаровск-II. Далее, по словам Виктора Паршина, начался длительный период бумажного согласования и подготовки к транспортировке на площадку музея.
И здесь есть нюанс. Наш музей в ряду подобных в России - единственный, не имеющий подъездных железнодорожных путей. 16 ноября пришлось затевать целую спецоперацию. Подавать восстановительный поезд с мощным краном, разбирать вагон на составляющие - корпус отдельно, колесные тележки отдельно. Чтобы вагон в процессе перевозки не помялся, из шпал пришлось выкладывать метровой высоты клети. Мощный трал по частям перевез музейный экспонат на площадку.
Вагон, как и все остальные крупногабаритные экспонаты музея, будет доступен для осмотра с наступлением тепла.
Андрей Дунаевский
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