VIP-вагон стал доступен всем хабаровчанам

На запасной путь музея истории Амурского моста встал вагон фирменного поезда класса люкс «Александр Невский» (№ 11/12), что в свое время курсировал по маршруту Санкт-Петербург — Москва. В состав поезда входили три купейных вагона, восемь вагонов СВ, а также два VIP-вагона. Каждый из VIP-вагонов был рассчитан на путешествие десяти пассажиров, а площадь двухместного купе в нем была больше двух обычных. Менее года суперпоезд с супервагонами бегал между столицами. После этого он использовался в качестве туристического на разных маршрутах, в том числе в период новогодних каникул как поезд 70/69 Москва – Хельсинки. Позже подобные вагоны курсировали по Транссибу от Москвы до Владивостока в составе туристического поезда.

Какие там интерьеры! Полированное дерево, блестящие поручни. Просторные купе – в каждом душ и туалет, мягкие диваны, распашные двери. Современная электроника, начиная от телевизоров и заканчивая беспроводным доступом к Всемирной паутине.

Ковровые дорожки, мягко и уютно – этакий отель на колесах.

Казалось бы, при чем тут Хабаровск, при чем музей Амурского моста? По словам директора музея Виктора Паршина, пара таких вагонов «бегает» по маршруту Хабаровск – Владивосток. А третий стоит на запасном пути, на всякий случай. За десять с чем-то тысяч рублей любой желающий может купить купе в таком вагоне и с комфортом проехать ночь от Хабаровска до Владивостока. Так что супервагон, произведенный в 1977 году в Германской Демократической Республике, нам как родной. Еще весной 2017 года руководство одного из подразделений РЖД при посещении музея Амурского моста клятвенно пообещало, что один из супервагонов будет в составе экспозиции. Сказано – сделано. Перед отправкой на Дальний Восток вагон прошел подготовку и ремонт. И осенью 2018 года прибывший своим ходом вагон встал на запасной путь на станции Хабаровск-II. Далее, по словам Виктора Паршина, начался длительный период бумажного согласования и подготовки к транспортировке на площадку музея.

И здесь есть нюанс. Наш музей в ряду подобных в России - единственный, не имеющий подъездных железнодорожных путей. 16 ноября пришлось затевать целую спецоперацию. Подавать восстановительный поезд с мощным краном, разбирать вагон на составляющие - корпус отдельно, колесные тележки отдельно. Чтобы вагон в процессе перевозки не помялся, из шпал пришлось выкладывать метровой высоты клети. Мощный трал по частям перевез музейный экспонат на площадку.

«Самое сложное было закрепить корпус вагона на уже установленные вагонные тележки», - рассказывает Виктор Паршин. Вместо одного стотонного крана было два по 50. Так что сохранность очень дорогого вагона зависела от синхронности работы крановщиков. «Ребята просто супер. За 4 минуты подняли, переместили и опустили вагон!» - вспоминает директор Амурского моста.

Вагон, как и все остальные крупногабаритные экспонаты музея, будет доступен для осмотра с наступлением тепла.



Андрей Дунаевский