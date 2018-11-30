В Хабаровске состязаются логисты, спасатели и водители форвардеров



Не престижны нынче в России рабочие профессии. Модно в «коммерсы» идти. Расплодилась тут еще куча всяких коучей да бизнес-тренеров. Которые наперебой желают за длинный рубль сделать из бедняка такого же бедняка, только с дипломом. Не разбогател ученик, да и ладно. Говорят: «Ты обязательно станешь олигархом, главное верить!».

Чем действительно удивляют «гуры» предпринимательства, так это умением впарить иллюзию по баснословной цене. Все хотят ездить на «Ламборгини» и меряться размерами уставного капитала. А то, что свое дело – это работа 8 дней в неделю и 25 часов в сутки, обычно умалчивается. И просто верить в мечту мало. Надо еще и что-то делать для ее осуществления.

Трудиться, производить блага, тем более руками – убейте. Лучше продавать воздух. В нашем городе чуть ли не каждый день выступают некие «инвесторы» (непонятно, куда инвестирующие), «трейдеры» (непонятно, где торгующие) и «успешные» бизнес-менторы (успешность которых, правда, не подтверждается даже выпиской из ЕГРЮЛ).



Лучший форвардер

Вот что действительно хорошо: престиж пролетарских профессий все же стараются поддержать. Рабочая молодежь хочет реализовать себя в жизни. Для этого в первую очередь требуется показать себя, продемонстрировать свои навыки. И такой шанс им предоставляют. В дальневосточной столице открылся VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хабаровского края.

В конкурсе принимают участие более трехсот студентов. Ребята будут соревноваться по 49 компетенциям WorldSkills и 10 компетенциям WorldSkills Junior. Состязания открывал министр культуры Александр Федосов, который в своей речи сказал что-то хорошее и жизнеутверждающее.

В этом году программу «Молодых профессионалов» расширили на восемь новых направлений. Это «Экспедирование грузов», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Командная работа на производстве», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Неразрушающий контроль» и «Управление форвардером».

«Я буду участвовать в направлении «Экспедирование грузов», - рассказывает студентка автодорожного техникума Светлана Стефаненко. – Эта компетенция связана с логистикой, перевозками, расчетами доставки. Нам предстоит показать работу экспедиторской компании: например, рассчитать стоимость перевозки груза, правильно заполнить все документы».

Светлана лучшая на своем курсе, поэтому ее и пригласили участвовать в WorldSkills. Свои шансы на победу она оценивает как «неплохие». А всего же на чемпионате честь автодорожного техникума защищает делегация из четырех человек.



Задача: спасти и сварить

Студент Хабаровского строительного техникума Иван Кудряшов станет участвовать в компетенции «Спасательные работы». Он пока не уверен, связывать ли свою жизнь со службой в МЧС. Тем не менее в своей победе он уверен. Поддержка у молодого человека неслабая – десять человек делегировано на чемпионат от вышеназванного учреждения.

WorldSkills Russia в Хабаровском крае может похвастаться наличием дебютной категории «Навыки мудрых». В этой группе предусмотрено две компетенции - «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CAD». Возрастная группа – от пятидесяти лет.

А вообще, VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет не только в дальневосточной столице, но и в Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор. В его рамках также состоятся соревнования по стандартам WorldSkills с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По одиннадцати компетенциям будут состязаться 120 молодых тружеников из Японии, Китая и России.

Что хочется сказать в заключение? Недавно на экраны вышел отечественный фильм про то, как парень превозмогает жизненные невзгоды. Не буду указывать название картины, дабы не создавать рекламу или антирекламу. Скажу лишь, что пиар-кампания сего «кина» велась очень активно.

В общем, у главного героя рождается сын с детским церебральным параличом. Батя начинает воспитывать отпрыска по своей «методе». Она заключается в том, что отец гоняет пацана по лестнице, скидывает с инвалидной коляски (в последний момент подхватывая его), оставляет в тайге (чтобы тот самостоятельно нашел дорогу домой) и вообще всячески третирует. Преодолевай, мол, трудности самостоятельно, воспитывай характер.

Лента вызвала бурный шквал критики. В вину создателям вменяли полное незнание медицинской части. ДЦП неизлечим, и подобными методами инвалида невозможно вернуть к нормальной жизни. Но я сейчас не об этом. В общем, парень, типа, поборол болезнь, стал ходить и стал успешным… бизнес-тренером. Какая страна – такие и герои.





Андрей Канев



Фото: Артюш Симонян



