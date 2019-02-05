Проект индивидуального наставничества в Хабаровске



Людей, готовых делиться даром общения, в Хабаровске объединил общественный проект . Сытая и внешне благополучная жизнь воспитанников детских домов и интернатов - ширма, за которой этих детей зачастую большинство из нас старается не замечать. Тем ценнее для них совершенно не затратный, на первый взгляд, но куда более редкий дар - дар простого человеческого общения. Людей, готовых делиться им с сиротами, в Хабаровске объединил проект индивидуального наставничества «Стань старшим другом».





Ни за какие деньги

Признайтесь честно, когда мы говорим о воспитанниках детского дома, часто в голове возникает образ: это такие маленькие или уже не очень изгои, потенциальные преступники, пьяницы или наркоманы – «такие же, как их непутевые родители». Во многом беда нашего общества как раз в том, что подобным отношением мы изначально отгораживаем себя от детей, которым и так в жизни выпали серьезные испытания.

Трио организаторов проекта «Стань старшим другом» - Екатерина Воротилина, Юлия Цун и Ирина Дмитриенко - взяли на себя общественную нагрузку сверх своих должностных обязанностей в детском доме №4. Наверное, именно потому, что, общаясь с осиротевшими детьми и подростками каждый день, понимают их самую главную потребность.

- Сейчас в крае практически по всем детским домам очень хорошее обеспечение. Дети живут в хороших условиях. Есть учреждения, где группы обустроены по квартирному типу, как у нас - на восемь детей есть своя кухня, свои душевые, стиральная машина, в комнатах живут по двое. Вещами они обеспечены, питание отличное, масса досуговых мероприятий, есть возможность заниматься спортом и ходить во всевозможные кружки. У них есть все. Нет самого главного - семьи, - объясняет замдиректора детского дома №4 Екатерина Воротилина.

90% сирот сейчас – «социальные» сироты. Дети, от которых отказались или оказались не в состоянии (в силу вредных привычек, асоциального поведения или других причин) воспитывать не только родители, но и другие родственники. Пока они живут в детском доме, окружены заботой и вниманием. А выходя в восемнадцать лет за ворота, оказываются совершенно одинокими и лишенными не только поддержки, но и необходимого житейского опыта.

Наставник - как раз тот человек, который возьмет на себя труд подготовить к взрослой жизни и подставить плечо на этапе становления в ней. Ему не придется вкладываться в наставничество материальными благами. Понадобится гораздо более существенный вклад - частичка души, собственный жизненный опыт и ценностные ориентиры. То, чего никакие госпрограммы, фонды и меценаты не могут дать.





Первый шаг

Обычный будний день, детский дом №4 в Индустриальном районе Хабаровска, семь вечера. За столом лицом к лицу - одиннадцать человек, которые откликнулись на призыв организаторов и впервые решились попробовать свои силы в наставничестве, и сами организаторы. Это средний показатель. Бывало, что приходили по два–три человека.

Мужчин в этой компании всего двое: один - кандидат, еще один - сидит в стороне с маленькой дочкой (оба ждут маму, которая пришла, чтобы стать наставником). Оцениваю на глаз возраст собравшихся - в среднем 30-40 лет. Есть одна женщина постарше и одна девушка, которая выглядит совсем юной. Юлия Цун, старший воспитатель детского дома и организатор проекта, сразу уточняет:

- Стать наставником можно с 25 лет. Но мы стараемся подходить к отбору кандидатов индивидуально. У нас есть девушка - студентка медуниверситета, она стала наставником в 21 год. Просто ее желание оказалось очень велико, и она действительно смогла с этим справиться.

Нынешний набор на курс подготовки, который состоит из четырех–пяти занятий по разу в неделю, уже восьмой. Причем желающим пришлось ждать несколько месяцев, пока появятся новые жильцы детского дома. У “старожилов” от десяти лет уже есть старшие друзья. Да, для самих детей тоже есть возрастное ограничение. Тем, кто младше, сложнее объяснить разницу между воспитателем, мамой и наставником, поэтому их не включают в этот процесс во избежание психологической травмы.

Кстати, наставников подбирают не только для воспитанников детского дома, но и для выпускников - в рамках постинтернатного сопровождения. Это молодые парни и девушки от восемнадцати до двадцати трех лет.





Сто раз отмерь

- Обучение состоит из теоретических и практических занятий. Мы рассказываем и об общих принципах взаимоотношений, и об особенностях каждого ребенка, разбираем конкретные ситуации, которые могут возникнуть. Потом мы знакомим потенциальных наставников с детьми, формируем пары (при этом обязательно обоюдное согласие), - вводит собравшихся в курс дела Екатерина Воротилина.

Помимо предварительной подготовки для наставников есть еще несколько обязательных условий. Они должны предъявить копии паспорта, справки об отсутствии судимости, от психиатра (о том, что не состоят на учете) и о прохождении флюорографического обследования.

С каждым участником проекта заключается соглашение. Формально оно не имеет юридической силы, но служит своего рода декларацией о серьезности намерений добровольца. И не факт, что до этой стадии дойдут все, кто пришел на первый сбор. Из примерно семидесяти человек, которые собирались стать наставниками, пройти весь путь сумел лишь каждый второй.

Отказ человека быть наставником после нескольких занятий и встреч с детьми организаторы считают проявлением вдумчивой позиции, а не слабостью. И, между прочим, таким энтузиастам всегда готовы предложить альтернативу - стать волонтером при проведении коллективных мероприятий, заняться репетиторством перед экзаменами и т.п.

На начальном этапе за каждой парой «подросток – взрослый» закрепляют куратора, который поможет в процессе притирки друг к другу. Плюс примерно раз в месяц все наставники собираются своим импровизированным клубом и обмениваются опытом, вдохновляют друг друга на дальнейшую работу. К тому же в любой момент наставник может прибегнуть к профессиональной помощи психолога, который работает в детском доме.

Встречаться с подопечным следует не менее одного раза в неделю. Как будут дальше строиться отношения с ребенком, каждый решает для себя. После двух месяцев общения в стенах детского дома наставнику при желании помогут оформить в органах опеки так называемую «временную передачу». Такой документ позволяет забирать ребенка на прогулки и в гости к себе домой. Это, к слову, не обязательное требование - каждый принимает решение, исходя из жилищных условий, наличия свободного времени и согласия своих домочадцев.





Всерьёз и надолго

Поддержку семьи авторы проекта индивидуального наставничества считают необходимым условием. Иначе наставник будет разрываться между постоянно критикующими его родственниками и желанием оказать поддержку детдомовцу. Правда, как правило, эти опасения напрасны - постепенно в процесс втягиваются мужья, жены, бабушки, дедушки.

- У нас есть пример, когда наставником решила стать молодая женщина, и она была настроена на общение с девочкой. Но девочек в тот момент не оказалось, а был замечательный Серега. Так муж не только морально поддержал жену, но и сам втянулся. Спустя какое-то время наставница звонила и рассказывала, что «пацаны» не хотят брать ее с собой на рыбалку, - рассказывает Юлия Цун.

Регламентировать наставничество практически невозможно, ведь это человеческие отношения, обычная жизнь с ее взлетами и падениями, неразрешимыми, на первый взгляд, проблемами и неожиданными радостями. В зависимости от обстоятельств, которые возникают и у подростка (его забирают в замещающую семью), и у «старшего друга» (он, например, переезжает в другой город), общение может длиться от пары месяцев до нескольких лет.

Что важно, инициаторы проекта просят не путать индивидуальное наставничество с возможностью стать приемными родителями. Подобная история позволяет примерить на себя роль приемного родителя. Иногда некоторые делают выбор в пользу наставничества, решая для себя, что лучше быть хорошими наставниками, чем плохими приемными родителями.

Как говорят энтузиасты, продвигающие у нас в регионе индивидуальное наставничество, не может воспитатель в детском доме, каким бы хорошим он ни был, на пальцах объяснить, как строятся отношения в семье, кто такие соседи, как и зачем ухаживать за домашними животными, как планировать бюджет и распределять финансы, зачем ходить на выборы и так далее. В теории дети знают все, для жизни нужна практика, нужна социализация.

- Многим кажется, что детям в детском доме не хватает игрушек и сладостей. Поверьте, этого у них вдоволь. Не в этом заключается та помощь, которая необходима. Помощь должна быть осознанной, грамотной и взрослой. И суть помощи - не дать детям в этой жизни остаться один на один с проблемами, - уточняет Екатерина Воротилина.

- Многим наставникам кажется, что со своими подопечными нужно что-то конкретное обязательно делать. Ничего особого делать не нужно. Самое главное - выйти из зоны личного комфорта, принять ребенка в свою жизнь. Все остальное он «считает» с вас сам по своим каналам, вы лишь становитесь примером во всем, - дополняет коллегу Юлия Цун.



Ольга Шабалина





Кстати:

Проект индивидуального наставничества уже вышел за пределы Хабаровска. Авторы идеи побывали в детских домах в пос. Октябрьском (Ванинский район), в с. Богородском (Ульчский район) и с. Найхине (Нанайский район). Там уже есть первые пары, которым помогают консультативной поддержкой.





Некоторые делают выбор в пользу наставничества, решая для себя, что лучше быть хорошими наставниками, чем плохими приемными родителями.





около 800 детей-сирот воспитываются в 25 детских домах и 2 коррекционных школах-интернатах Хабаровского края