Коллекторы и кредитные обязательства в Хабаровске

Понравится ли вам, когда в два часа ночи приходит из известного банка вот такое сообщение: «Уведомляем вас о передаче вашего кредитного договора в коллекторское агентство ОАО «Сентинел Кредит Менеджмент». Подробнее по телефону…».

Честно говоря, маленько ошалел. Как раз накануне закрыл счет в этом банке. Зарплату там получал. Но поскольку уволился, с банком распрощался, погасив небольшой долг в двести с чем-то рублей за обслуживание уже ничего не значившей для меня карты. Хотя предлагали заманчивые кредиты и все такое… Позвонил в какую-то там службу по задолженностям, они подтвердили, что мой счет закрыт и никаких долгов за мной не числится. Какая радость!

Но, где-то три года назад я приобрел СИМ-карту у известного сотового оператора. И первые года полтора мне названивали кредиторы бывшего владельца этой карты. Я им исправно рассказывал, что вроде как совершенно ни при чем. Нашел время, зашел в салон сотовой связи, попросил просто поменять «симку». Меня внимательно выслушали и попросили немножко потерпеть. Дескать, все в конце концов образуется. Ага, довольно долго меня никак не тревожили.

И вот тут «поздравили» с Новым годом. Оператор сотовой связи опять уклонился от нормального, «человечьего» ответа. Обратился к квалифицированным юристам. И, знаете, какой получил ответ?

Передаю дословно комментарий Марии Сысоевой, которая, что называется, пуд соли съела на своем юридическом поприще: «Если это возможно, попробуйте письменно зарегистрировать свое обращение в банк о том, что вы, такой-то, кредитов в данном банке не имеете, просите выдать справку об отсутствии кредитов и исключить номер телефона из базы данных банка, коллекторских агентств. Можно приложить копию договора с мобильным оператором. Ответ банка, справку об отсутствии кредитов можно использовать для коллекторов либо для обращения в полицию, если звонки не прекратятся». Про моральный вред и какой-то там ущерб речи даже не было – таков закон.

Когда мне снова пришло SMS-сообщение с предложением взять кредит в одном из самых известных в стране банков, я его просто-напросто удалил. Но потом на мой мобильный телефон позвонила девушка-оператор и стала настойчиво предлагать занять в их финансовом учреждении денег на льготных основаниях. Дескать, являюсь постоянным и надежным клиентом их банка…

Я, честно сказать, даже немного вспылил. Но как только мог корректно попросил забыть номер моего сотового телефона.

Но «любимый» банк поразил не столько слишком навязчивым сервисом, сколько не совсем обычной историей, которая приключилась со мной несколько лет назад. Перед походом в магазин за продуктами решил снять небольшую сумму – всего-то 500 рублей. Вот только банкомат мне выдал… половинку купюры. (Она, кстати, хранится у меня по сей день.) А дальше началось, что называется, хождение по мукам. Но, в конце концов, оно привело меня к заведующей отделением банка, которая отксерокопировала выданную половину банкноты и приняла у меня заявление, пообещав во всем разобраться.

Конечно, 500 рублей не такие уж великие деньги, но и они на дороге не валяются. Кстати, через какое-то время раздался звонок из Москвы, мне тоже пообещали во всем разобраться. Правда, ни ответа ни привета я так и не получил. И наверняка плюнул бы на все эти лишние хлопоты, если бы просто не жил по соседству с банковским отделением. Поэтому однажды еще раз зашел. Пришлось написать новое заявление. Деньги в конце концов вернули. Зато регулярно предлагают одолжить на житье-бытье, если что…

Спасибо, не надо. Как-то брал кредит в другом банке, всего-навсего 10 тысяч рублей. По тем временам – чуть больше половины моей зарплаты. Мурыжили меня несколько часов, заставляя подписывать различные бумаги и рассматривая чуть ли не под лупой. Кредит я все-таки получил и, счастливый, пошел к стоматологам. Врачи встретили меня очень приветливо и привели зубы в порядок даже быстрее, чем я получал кредит. На прощание сказали: «Приходите еще».

Накоплю деньжат – конечно, приду. А вот в кредит лечиться не буду. Потому что в банке с меня содрали уже 15 тысяч рублей. Причем за то, что я погасил свой долг… досрочно. Знаете ли, очень не люблю оставаться в должниках. А оказывается, в договоре с банком ну очень мелким шрифтом были прописаны штрафные санкции для таких торопыг, как я. Был наказан, что называется, рублем.

Думал, что такого уже нет. Но вот на днях пришла соседка и пожаловалась: хотела полностью погасить кредит, который ее сын брал на машину. Не взяли, еще и карточку почему-то заблокировали. Когда платила по частям – брали как миленькие. А вот сразу всю оставшуюся сумму – 300 тысяч рублей – почему-то не приняли. И сейчас завели долгое разбирательство. Все осложняется еще и тем, что сын сейчас работает в Санкт-Петербурге, а сама мать живет в Хабаровске. И банковские работники футболят их как хотят.

Кстати, когда я досрочно закрывал свой «зубной» кредит, в банк пришел возмущенный мужчина. Он вовремя отправил свой взнос по кредиту, но с его карточки, что называется «на всякий случай», сняли точно такую же сумму. И эту оплошность так и не смогли объяснить…

В свое время старший и более опытный в житейских делах коллега посоветовал: хочешь проверить человека, займи ему денег. И на протяжении многих лет я убеждался в верности его слов. К счастью, в основном не на своем, а на чужом горьком опыте.

Впрочем, мой сосед никому денег не давал. Просто по просьбе своего знакомого, решившего взять кредит, выступил поручителем перед банком. И теперь вынужден исправно гасить долги, а бывший приятель старательно избегает поручителя, хотя (по вполне достоверной информации) отнюдь не бедствует.

Еще больше меня удивила история другого товарища. Александру, получающему не только пенсию, но и приличную зарплату, банк по непонятной нормальному человеку причине отказал в небольшом кредите. Можете представить, каково было его возмущение, когда к нему в дом… явились судебные приставы. Оказалось, практически в то же время этот же самый банк выдал кредит на куда большую сумму его нигде не работающему ребенку, а оплачивать своевременно долг тому, собственно, было нечем.

Почти аналогичная ситуация произошла еще в одной хабаровской семье. Родители, погасившие кредит своей безответственной дочери, специально прошлись по всем банкам, попросив внести неразумное чадо в так называемые черные списки. Их - надо отдать должное - везде внимательно выслушали. Представители финансово-кредитных учреждений в обязательном порядке делали какие-то пометки в блокнотах и заверяли, что просьба резонная и будет решена положительно, поэтому, как говорится, не извольте беспокоиться. Вполне возможно, что в большинстве банков не на шутку встревоженным родителям действительно пошли навстречу. Вот только вряд ли им от этого сейчас стало легче. Недавно они, причем совершенно случайно, узнали, что безработная дочь, похоже, «подарила» им новые долги. Один из банков, который они посетили вместе с другими, выдал ей новый кредит, гораздо больше прежнего - в 300 тысяч рублей.

Чуть раньше подруга моей супруги наверняка бы заявила, что практичные люди должны были после первого «звонка» по крайней мере отобрать у дочери паспорт. Татьяна, например, сразу так и сделала, прослышав о чем-то подобном. Вот только не учла, что ее сын получает стипендию по пластиковой банковской карточке, по которой, оказывается, тоже легко взять кредит. Сейчас она выражается нехорошими словами и подсчитывает убытки. Ну кому теперь, скажите на милость, пожалуешься на «добрый» банк с его явно завышенной процентной ставкой по кредиту и вообще уж баснословными штрафными санкциями?

Понятно, никакое финансово-кредитное учреждение свою выгоду не упустит и учитывает все свои риски с хорошим заделом. В какой-то степени получается, что недобросовестные плательщики для прагматичных банкиров на поверку оказываются даже предпочтительнее добросовестных. Ведь пока заемщик не платит, на долг все это время «капают» штрафные пени. Поэтому чем дольше прячешься от такого кредитора, тем, что называется, себе дороже. Вот только далеко не все это понимают. В первую очередь - молодые парни и девчата, которым хочется иметь все и сразу.

Тем более что у молодых людей все очень просто. Например, Иван, недавний студент техникума, сегодня важно заявляет, что стал гендиректором частного предприятия. А на резонный вопрос, насколько он рассчитал свои силы, спокойно отвечает: «Все это ерунда». Мол, если не получится, пойдет работать водителем троллейбуса, те, дескать, тоже неплохо получают…

Впрочем, и люди постарше на бойкие предложения не раз покупались. Это сейчас все мы становимся маленько умнее, смотрим не только на процентную ставку, но и внимательно читаем договор с банком - там ведь много подводных камней есть. До сих пор не забуду, как знакомый предприниматель удивлялся, когда стал погашать свой первый краткосрочный кредит. Ему ведь пришлось помимо вышеназванных процентов платить и за открытые счета, и за обслуживание кредита, и за его погашение.

Кстати, накануне Нового года французская газета «Фигаро», со ссылкой на статистику Всемирного банка, сообщила, что кредитная задолженность россиян в декабре 2018 года достигла рекордного размера в 210 миллиардов долларов. Издание подчеркивает, что большую роль в закредитованности населения сыграла высокая ставка по займам, а также микрофинансовые организации, которые предлагают небольшие суммы в долг под колоссальные 2 процента в день (более 700 процентов годовых!).

Сейчас жители Хабаровского края задолжали уже около полумиллиарда рублей. К сведению: в 2014 году в регионе доля задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, составила 126,6 миллиарда рублей, или 45,1 процента к фонду оплаты труда. Для сравнения: в 2008 году цифра равнялась 41,4 миллиарда рублей.

И еще любопытная информация. В последнее время российские граждане стали вовсю жаловаться на микрофинансовые организации по оформлению на людей так называемых займов. О том, что у них есть «мифические» займы, люди обычно получают уведомления от коллекторов. Я, кстати, после звонка в банк никакого уведомления так и не получил. Но кто знает…





Вадим Решетняк







