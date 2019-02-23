Хабаровские ветераны боевых действий делятся своими воспоминаниями



Вывод советских войск из Афганистана официально завершился 15 февраля 1989 года. За время Афганской войны погибло около пятнадцати тысяч военных. Пропало без вести – более четырехсот.



«Я служил в Афганистане с 1981 по 1983 год в отдельном разведывательном батальоне. В 2012 году снова вернулся в Афган, проехал по местам «боевой славы». Нас семь человек ездило. Встретил человека, русского солдата, который в 1982 году сбежал вместе с автоматом к моджахедам. Спустя тридцать лет совершенно случайно встретил его. Ничего, живет нормально, ислам принял…»

«Наша 22-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей и катеров охраняла границу, сопровождала грузы, перевозила десанты туда и обратно. Была обыкновенная пограничная жизнь. Бои шли не у нас. Они шли, где Кундуз, где Джелалабад. Я был заместителем командира береговой базы бригады. У нас были другие обязанности. Нам тоже приходилось стрелять, конечно. И я стрелял. Но не знаю, попал ли. И слава Богу, что не знаю. Ночами сплю спокойно, кошмары не мучают».

«Пограничники… Надо отдать им должное – ни один из них не попал в плен. И ни один не был оставлен на той стороне ни раненым, ни убитым. Более пятисот пограничников погибли. Восемь стали Героями Советского Союза… Никто из нас, кто служил в Афганистане, не думал о том, умрет ли он, окажется раненым или станет героем. Мы просто выполняли приказ, который нам отдавали».

«Я служила фармацевтом на медицинском складе. Это было с 1985 по 1987 год, город Хайратон. Там находилась перевалочная база. Из Советского Союза по железной дороге приходил груз к нам на базу. Там его перегружали из вагонов на КАМАЗы, формировали автоколонну. И в сопровождении БТР, зениток, охраны везли в Кабул или Пули-Хумри. Ехали как можно быстрее, останавливаться нельзя ни в коем случае...»

«Для меня был шок, когда я впервые увидела Афганистан. У меня было ощущение, как будто из зала кинотеатра я попала в индийское кино. Эта одежда, люди, традиции… В Афганистане я служила фельдшером батальона. В Хайратоне встретила знакомого разведчика, с которым до этого познакомилась в Ашхабаде. Он меня увидел: «О, знакомое лицо». Позже мы поженились и переехали на Дальний Восток. В 2014 году я уволилась из армии, где прослужила тридцать лет».

«С 1985 по 1986 год я служил радистом в разведгруппе специального назначения. В Джелалабаде моджахеды напали на нашу группу. В таких случаях нам предписывалось уничтожать всю документацию, взрывать все радиостанции. Мы для этих случаев носили с собой специальные боеприпасы. Их закладываешь в радиостанции или в сейфы, взрывом махом все уничтожается. И вот, значит, напали враги, пришлось уничтожить шифрант. Это такой блокнот, где хранился ключ к шифру. Атаку моджахедов отбили. Но разведданные требовалось отправить в Кабул, на стол к начальнику уже утром. После уничтожения шифранта пришлось перейти на второй, запасной шифрант. Но там другой подход к кодированию. Приходилось сверять каждую буковку и каждую циферку. А разведданных много, нужно было днями и ночами передавать эту информацию, шифровать. Чтобы не уснуть ночью, постоянно умывались, отжимались, подтягивались. Но несколько раз все равно отрубались…»



Андрей Канев

Благодарим Юрия Рошку, Валентину Фургалец, Александра Былкова, Сергея Сапегина за помощь в подготовке материала.

Фото: Андрей Коробков, dvnovosti.ru