Хабаровские казаки пресекли рейдерский захват

Казаки назвали своего командира. Они единогласно, своими папахами, сказали «любо» новому атаману Евгению Тароеву. Как следует из заключения, внесенного в протокол внеочередного общего собрания, а если правильно, то большого круга некоммерческой организации «Хабаровское окружное казачье общество», правлением «было выявлено, что организованной узкой группой лиц ГКО «Форт ДВ» была совершена попытка рейдерского захвата Союза амурских казаков и Амурского казачьего войска в целом».

Было отмечено, что «на протяжении длительного времени ГКО «Форт ДВ» позиционировало себя как верховную власть над всеми иными первичными казачьими обществами, с применением угроз физической расправы и морального давления, что является недопустимым в отношениях и среди равных казачьих обществ. Люди также были проинформированы о том, что ГКО «Форт ДВ» было исключено из состава Уссурийского казачьего войска за пропаганду неонацизма и язычества, что уже само по себе является несовместимым с казачеством, поскольку основой культуры, традиций и ценностей казаков была, есть и будет Православная церковь».

Как рассказал председатель Совета стариков Анатолий Гаврилов, за период нахождения ГКО «Форт ДВ» в Союзе амурских казаков не было сделано никаких перспективных и необходимых для амурского казачества дел. По сути, ГКО «Форт ДВ» самоликвидировалось. И, по протоколу внеочередного большого круга, «в мероприятиях некоммерческой организации «Хабаровское окружное казачье общество» организация участия не принимала».

В качестве примера был приведен случай, произошедший 19 января 2019 года. Когда казаки применяли меры по поддержанию общественного порядка в православном селе Беловодье, там был выявлен раскол по факту несения службы. Атаман Евгений Иванов отказался сотрудничать с казаками. Кроме того, на «Путине–2018» представители ГКО «Форт ДВ» скомпрометировали казачество в глазах местного населения, у которого возникло негативное отношение ко всему казачеству в целом. Говоря по-простому, они, превысив свои должностные полномочия, избили рыбаков. И теперь в их деятельности правоохранительные органы усматривают ряд преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Поэтому на круге все участники внеочередного собрания некоммерческой организации «Хабаровское окружное казачье общество» подняли свои папахи, считая, что ГКО «Форт ДВ» не может состоять как в составе ХОКО, так и в Союзе амурских казаков. Единогласно они приняли к себе казачьи общества «Хутор Кадетский» (рабочий поселок Эльбан) и «Станица Верхнебуреинская» (рабочий поселок Чегдомын). И назвали нового атамана.

Им, повторим, стал Евгений Тароев. Хабаровчанин, 1969 года рождения, военный пенсионер. Его приняли, а старики от души похлопали нагайкой, как положено. Все сказали: «Любо!».

Отдельно старики отметили, что Евгений Иванов проявляет бездействие в работе Союза амурских казаков «Амурское казачье войско». В частности, он «ежегодный круг не провел, с казачьими духовниками разругался, мнение стариков игнорирует, пытается самостоятельно изменить состав стариков».

В связи с этим было предложено созвать внеочередной круг Союза амурских казаков «Амурское казачье войско» 30 марта 2019 года. В день Алексия человека Божия – покровителя амурских казаков. На этом же круге решено поставить вопрос о досрочном сложении полномочий атамана Евгения Иванова в связи с выражением ему недоверия Советом стариков.

Казаков благословил их духовник отец Константин. Среди приглашенных ветеранов военной службы, участников боевых действий, кадетов школы №1 имени адмирала Ф. Ушакова был и легендарный полковник Уссурийского казачьего войска Александр Мамошин из Приморья, который выступил с отдельным словом. В добровольческом ополчении ДНР он больше известен как командир казачьего батальона «Степь» с позывным Самурай. Бывший командир роты милицейского спецназа пришелся там ко двору. Вместе с побратимами он отправился на Донбасс не по приказу, а по собственной воле. Узнав об этом, «старшие товарищи» поспешили откреститься от добровольцев. А когда в дальневосточных СМИ появились тревожные сообщения о том, что группа Самурая попала в засаду, он перестал выходить на связь и, скорее всего, погиб, заявили об этом еще громче. Но назло всем смертям и перестраховщикам казак выжил.

Вспоминаются его слова сразу по возвращении: «Там не национализм – фашизм. Национализм – это любовь к родине. А они убивают детей. Казаки правильно говорят: вперед и дальше. До последнего их… американского солдата».

С казаками он поделился своей мечтой – найти примирение и остановить кровопролитие. А для этого провести народное вече потомков Киевской Руси. Единого народа в лице белорусской, украинской и русской национальности.



– Я могу выразить свою позицию. Она немножко сказочная. Наверное. После постсоветского пространства мы, как маленькие детишки, попали на завод инженерами, не имея ни образования, ни опыта. Мы и в политике так, все ждем доброго царя, доброго дядю, который нам поможет. Хотя прошло уже 25 лет с того… А мы, братские народы, находимся в одной грязи, только мы еще не воюем. Но у нас все идет к тому, что, по большому счету, пытаются это развязать.

Александр Мамошин считает, что если мы будем кидаться друг на друга, еще не сев за стол, то так и не найдём общего языка. Поэтому и предлагает созвать народное вече. Из тех сил, которые говорят, что – да, мы братья. И очень надеется, что снизу народ, в лице своих старейшин и старших, найдет и примет правильное решение: как же нам жить дальше…Кстати, казаки нередко помогают армии и полиции. Но вот сами, особенно при проведении своих собственных мероприятий, в помощи не нуждаются. Специально обратил внимание: перед кругом дежурным наказали: на первый раз возмутителям спокойствия делается замечание, а на второй уже выводить нарушителя из зала, и он лишается права дальнейшего участия в заседании. Но нарушителей не было…





Вадим Решетняк

Фото автора



