От киоска до Госдумы



Красивым женщинам посвящают картины, гениям человечества – фильмы, полководцам – скульптуры. Журналистские опусы лишены духовного устремления. «Героями» статей может стать помойка, прогнившая труба или крытая матами автомобилистов колдобина. А то и вовсе шаурмячный ларек с двумя узбеками внутри.

Одному такому киоску мы посвятили публикацию «Тень борьбы с коррупцией». Сооружение на улице Пушкина (конечная остановка 21-го маршрута) много лет являлось алкогольным оазисом для одних граждан и круглогодичным аналогом ора мартовских котов для других.

В ларьке после 10 часов вечера торговали пивом, водкой и другими веселящими напитками. Нередко страждущие там же рядом напивались, потом начинали петь песни, выяснять между собой отношения, в общем, соревновались, кто разбудит больше жильцов соседних домов. Об активности бухарей говорит тот факт, что на них только в прошлом году было составлено более шестидесяти протоколов.

Мы, в свою очередь, в телефонном разговоре с заместителем начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Хабаровска Евгением Партоменко поинтересовались: доколе на улице, названной в честь величайшего поэта России, будут «барыжить синькой»? Ведь жаловались на это много раз.

Спустя три месяца сооружение снесли. Этому событию посвящена статья «Конец вечности».

Проблемам в медицине, в частности очередям в хабаровских лечебных учреждениях, мы посвятили целый ряд публикаций. Чаще всего люди по этому поводу гневались на поликлиники №№10 и 16. Мы сходили, проверили, убедились. После чего адресовали медикам вопросы касаемо решения данной заковырки.

Елена Дмитриева, заместитель главного врача поликлиники №10 по амбулаторной-поликлинической помощи рассказала, что для записи на прием используются два электронных терминала. К ним прикреплен администратор, консультирующий пациентов как правильно пользоваться устройством. В скором времени в коридорах поликлиники установят еще три аналогичных модуля. Также путаницу в электронные очереди вносила несогласованность федерального и регионального порталов госуслуг. По словам главного врача десятой поликлиники Александра Калашникова, не исключено, что проект по синхронизации порталов будет запущен в недалеком будущем.

В январе 2019 года гостем нашей редакции была заведующая отделением паллиативной помощи хабаровского краевого клинического центра онкологии Ирина Булгакова (статья «Когда еще есть время, чтобы пожить»). Мы говорили, в том числе, о том, как важно, чтобы в нашей стране государство больше внимания уделяло улучшению качества жизни неизлечимо больных.

И вот депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли соответствующий закон. Документ уточняет понятие «паллиативная медицинская помощь», определяет порядок ее оказания в амбулаторных условиях и на дому, конкретизирует право пациента на получение обезболивающих препаратов, закрепляет основание оказания больному человеку паллиативной помощи без получения предварительного согласия.



Андрей Канев