Как в Хабаровском крае строят бизнес за просекой



Отсутствие заработка на селе толкает некоторых граждан на незаконную предпринимательскую деятельность и в объятия нечистых на руку «шефов». Четвертая часть доходов россиян выпадает из-под контроля государства. Такие данные приводит ИА «ФедералПресс» со ссылкой на Росстат. Количество неучтенных заработков чиновники определяют исходя из общей суммы расходов, которые делают граждане. Она на 26% выше совокупного размера зарплат и социальных выплат, включая пенсии. Показатель, по информации, опубликованной в СМИ, варьирует от 0,1% на Чукотке до 50,4% в Республике Адыгея. К неконтролируемым доходам эксперты относят поступления, имеющие криминальное происхождение (это в первую очередь взятки и воровство), а также зарплаты в конвертах и предпринимательство без регистрации в налоговых органах. В целом, как сообщается, Министерство финансов России каждый год теряет до полутора триллионов рублей из-за тех, кто уклоняется от уплаты налогов на доходы. Нам удалось пообщаться с теми, кто работает по «серым схемам» и узнать, из чего складываются их доходы. Мы не оправдываем этих людей, а всего лишь показываем одну из сторон сложившейся экономической жизни и просим читателей соблюдать законодательство Российской Федерации.

Этой историей со мной поделился случайный знакомый во время одной из дальних поездок. Не исключено, что какие-то детали отличаются от реальной картины, но нечто подобное рассказывают жители разных приамурских сел. Трудно сказать, ведется ли нелегальная заготовка дров, как описывается ниже, и сейчас - речь идет о событиях, происходивших несколько лет назад.





Кому это нужно?

- Одна машина дров стоит семь с половиной тысяч. Какие вам дрова - береза, лиственница? Не имеет значения? Хорошо!.. Будет готова... сейчас посмотрю в журнальчик... будет готова завтра, - вид у шефа был довольный, заказы сыпались один за другим.

Он записал в блокнот адрес и телефон очередного клиента. Прикинул, куда бы направить бригаду в этот раз. Набрал номер телефона:

- Саня, ну чо, завтра в восемь утра, как обычно? Как там машина? Пила заправлена? Цепь наточена? Давай, не проспи!

Сделал пару-тройку звонков еще, напомнил работникам, что выходной день заканчивается, утром - в лес. Подумал немного и с глубоким вздохом набрал номерок, а когда там ответили, прошептал:

- Хочу массаж. Сейчас. Три тысячи? Нормально!

…Дорога в лес шла через поселок. На ухабах наш «шуншурик» - ГАЗ-66 - подпрыгивал, раскачивался из стороны в сторону. Мотор ревел. Въехали в тесный коридор из деревьев. Среди черных раскидистых крон иногда вспыхивали гроздья рябины. Был и отрезок, весь усеянный красно-оранжевой ягодой. Прямо фруктовый сад! «Рябину никто не собирает - кому она нужна? Да и бродить здесь некому, - пояснил водитель. - Кругом в основном дачи!» Проехали еще немного, крутя головами по сторонам: присматривали, где бы остановиться. На земле - тонкие стволы берез, раскиданы часто, сбиты недавним циклоном. «Дело известное: пока добро лежит - хозяину до него дела нет. А появляешься ты со своей машиной, подымаешь - являются архангелы: как? Что? По какому праву? Груз - на склад, машину - на штраф-стоянку, тебя - под подписку. Штраф, приговор, конфискация».





«Полный фулл краш!»*

Скоро за голыми кронами - дело по осени было - показалось пустое пространство. То ли заброшенное поле, то ли луг. Свернули туда. Проехали вдоль узкой полоски тополей, разделявшей поле на две части. Снова выехали на дорогу. Впереди показались провода ЛЭП. Влево и вправо - широкая просека. Ее каменистое русло - в рытвинах и буграх: ни дать ни взять - остановившаяся река.

- Колян сказал: место нужно искать здесь, - Серега, наш главный, через открытую дверь кабины осматривал лес. Спрыгнул на камни. Мы - за ним. Метрах в тридцати от дороги свернули с просеки, перемахнули через вал. Шли и спотыкались, чуть не ломая ноги о комья земли с корнями вывернутых деревьев и ветками. А тут еще кочка да заросли багульника. Кустарник закончился. С ним прекратился оглушительный треск под ногами. Между стройными лиственницами – простор и тишина: ни голосов птиц, ни ветра. Только где-то далеко-далеко едва слышался гул уходящего поезда. Задрали головы кверху: высоченные деревья, глазами прощупываем стволы - кубатура! Тут и там - поваленные лесины. Одни подминали собой сухую траву, другие как будто пытались подняться, цеплялись за соседние деревья, но их подкосило основательно, они были обречены.

- Клондайк! - никто не скрывал восхищения.

Дровами здесь можно было загрузить не одну машину, обходя живые деревья: ветровала было в избытке.

- Так, машина зайдет оттуда, - прикидывал Серега. - Проезд здесь широкий, только пеньки нужно будет подпилить. Потом будем зачищать и двигаться дальше. Ага, кто-то уже начал расчистку...

Несколько объемных пеньков слегка потемнели: деревья положили с месяц назад, а может, и меньше.

- Полный фулл краш! Ветки они припрятали - сразу и не заметишь, что здесь пилили, - заявил наш следопыт.





Капризная «Варна»

С бензопилой возня затянулась: «Хускварна» новая, но уже со сбитым замком, ожила только после десятка-другого энергичных рывков. Санек дергал тросик стартера, то прижимая пилу к ноге, то вдавливая ее в землю.

- Включи подсос - убери подсос - проверь, не намокла свеча? - Серега устал наблюдать за попытками «врубить» «Варну».

Сидел на пеньке с цигаркой в зубах - меланхолично наблюдал за колготней, отпускал советы. Вслушивался в тишину вокруг: воздух - густой, смоляной, а временами было ощущение, будто собака где-то едва слышно брешет, да тракторишко вроде басит. Ну, вороны изредка переговаривались, распевно, лениво. Подозрительных звуков не было. Вдруг пила взвыла пару раз, но почти сразу смолкла. Наконец, Санька исхитрился - успел выдавить газ прежде, чем «Варна» выплюнула новый куплет. Мотор застрекотал на холостом ходу. Серега оживился:

- Пусть прогревается - и за работу.

Дело было предельно простым. Один готовит стволы: обрезает ветки, комель, верхушку, если упавших не хватит - валит деревья, нарезает их чурками. Двое других перетаскивают пеньки к машине или складывают кучками, когда до транспорта далековато. Уже потом мы догадались делить ствол на полутора–трехметровые бревна и допиливать их у машины: меньше беготни. А то, бывало, за день не один десяток километров ногами наматываешь.





Школьники за работой

Помнится, как-то было отличное место, у «железки»: с одной стороны от насыпи - дорога обходчиков, с другой - сухостой. Стопроцентно сухие лиственницы, уже побелевшие от времени, прочно вросли в выжженную пожарами землю. Колек свой «ЗИЛ» в одиночку загружал, а у него кузов нарощенный - кубов на семь, не меньше. Пилил и таскал дрова на этом горельнике уже неделю и еще бы месяц жил здесь, даже с учетом нашего интереса. Только ближайшие лесины стояли метрах в ста от железной дороги. Но стояли рясно, густо и как на подбор: самые худосочные не меньше двадцати сантиметров в диаметре. А подъехать ближе - не моги. Единственный въезд - через КПП воинской части, как Саня объяснил. Он в этих делах варился давно.

Приехали мы на горельник за «железкой» часов в десять утра: я, водитель (он же пильщик) и два пацана лет по семнадцати. Как и я: таскать дрова в кузов. Один из них в лесу уже работал несколько раз. Второй вышел на подмену: давеча найденный мужичок отбарабанил денек на другой деляне, заработал тысячу и с утра сказался больным. Наскоро заменили школьником. С одной стороны, хорошо - нас четверо, две машины дров загрузить можно. С другой... Что это за работник - случайный? На ногах - видавшие виды кроссовки, к тому же драные. Одет легко, а на дворе - конец октября. И жратвы не взял…

Ну, пошли смотреть «плацдарм». С дороги поднялись по каменной насыпи на «железку». Перевалили ее, опять же по камням. Там то ли ручей, то ли лужа вдоль насыпи, под кустами. Колян немного накидал поверх воды веток, но уже к обеду ноги у пацанов были мокрые. За ручьем - еще один подъем, метра в два-три высотой. Бугорчик крутой, а на нем брусничник вперемешку с багульником. Правда, тропинки прокладываются легко: пяток раз в одну сторону пройдешь - нужное место на ощупь можно будет найти. Если ноги не переломаешь в перекрученных стеблях. Дошли до жердей - ближайших лиственниц, немного оклемались от утренней изморози, даже вспотели малость (это к обеду возникает желание скинуть фуфайку, да вот плечи жалко - трехметровое бревнышко, хоть и сухое, легкое, но впивается в плечо, будто чугун). Начали пилить, таскать.

- Давай сразу к машине, - говорит Саня, пильщик.

Я ему:

- Какой? Ты ж дорогу видел. Сперва на этой стороне сложим кучу, потом туда перебросим.

Так и решили. Дело пошло. Стволы разные, немало и толстенных, чуть не в обхват. Парни быстро притомились. Перекуры перекуривают, сигареты шмаляют одну за другой.





Пила! Звоните!

Кучка постепенно растет. Солнце переваливает через юг. На часах уже три, время близится к четырем.

- Ну как, машину-то, наверное, сделали? - спрашивает Женька, это он с нами впервые.

Да, жердей натаскали много. Но то жерди, а напили их, уложи аккуратно в машине и… тащи еще столько же.

Четыре часа. Работа нудная, тяжелая, но ко всему человек привыкнуть может. Если не шибко больной. Все сильнее дает о себе знать желудок. С утра хоть и плотно поел, а нытье в животе напоминает: пора подкрепиться.

- Мих, у тебя нет чего перекусить? - спрашивает Женек. - А то я ничего не успел прикупить.

Я протягиваю бутеры. Он:

- Будешь? - обращается к Шурику, своему корефану.

Вдвоем пацаны уминают четверть хлеба. Мне остается чай с лимоном в термосе. Но этого, оказывается, достаточно, чтобы вернуться к жизни.

В шесть часов начинает смеркаться. К этому времени Саня - водитель распилил большую часть переброшенных через железку бревен. Женек как-то там уложил кузов. В машине из шести рядков дров - от силы пять. Значит, снова в лес.

Каменистая насыпь покрыта наледью, заталкивать лесины наверх, на «железку», приходится, карабкаясь по кустам. И тут отказывает пила. Трос стартера не желает сматываться в барабан. Дерг-дерг - шнур выходит на всю длину из пилы, потом слегка заматывается обратно и безжизненно обвисает. Санек - отвертку в руки, что-то там колдует, разбирая и собирая магнето. Все впустую.

Выручил Коля. Женек, по-городскому общительный, компанейский (в своей среде), разговорил его, и старый таежник уступил нам своего «Партнера»**. Допиливали дрова уже при свете фонарика. Часов в семь, при свете луны, завели «газон».

- А где пила? - повернулся ко мне Саня из-за руля.

- Да-к, Шурик все складывал.

Минут через десять водитель подает в кабину нашу «Хускварну»:

- Лежала там, где я ее оставил. А в лесу и мобильник не поможет.

- ???

- Мобильник, значит, привязывают к пиле, чтобы найти ее, если случайно забудешь. Находили... А приехали бы сейчас в город без «Варны» - две недели бесплатно пахали бы.

Позади - кучки пиленых дров, сложенных Колей (можно было бы доложить машину и из них, у него не убудет, но в лесу так не принято), остается и Коля. Он как робот монотонно ковыляет в лабиринте брусничника. В сапогах, смазанных солидолом, в утепленном комбинезоне, при свете разгорающейся луны ему все нипочем. Свою машину повезет в город утром. Еще успеет вздремнуть часок где-нибудь на окраине и в десять утра разгрузит свой борт у клиента: семь «кубиков» - за семь «рублей». А каждый из нас в тот нескончаемый день положил в свой карман пятисотенную. Водителю-пильщику – особый тариф: тыща. Ну, шеф, понятное дело, тоже что-то заработал. Не выходя из дома, если не считать походов в магазин за новыми цепями и так по мелочам.





Записал Алексей Стахов





* Литературный эквивалент простонародного выражения, означающего крайнее удивление человека по поводу происходящего вокруг (full crash - полный крах, англ.).

** Марка бензопилы.