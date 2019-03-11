Красоту против рака покажут в Хабаровске



В Хабаровске третий год успешно реализуется социальный фотопроект. Изначально проект был создан для психологической поддержки женщин, получающих лечение от онкологии, ведь в процессе возможна потеря таких общепринятых атрибутов женственности, как волосы, брови, ресницы, изменение веса, перепады настроения. Организаторы через профессиональные фото показывают женщинам, что они прекрасны, несмотря ни на что, и что на период лечения жизнь не прекращается и не теряет свои краски. Опубликованные работы никого не оставляют равнодушными, хотя реакция на них была очень разная - от восхищения до полного отрицания. Что на фото?

На них Женщины. Красивые женщины, чьи-то дочери, мамы, сёстры, подруги и даже бабушки. Глядя на них, мало у кого возникнет мысль, что эти женщины проживают онкоисторию. Благодаря интенсивной работе психолога в проекте в момент съёмки героини выходят из болезни, они просто о ней забывают. Это не чудо, это психология и наивысшая цель проекта. Впрочем, во время подготовки о болезни думать некогда, нужно успеть на маникюр, к парикмахеру, выбрать наряд со стилистом, подобрать аксессуары, а еще пройти ряд интересных тренингов у психолога. Все эти услуги в рамках проекта, как и сама съемка, для участниц бесплатны. Съемочный день превращается в маленький праздник, когда каждая – королева. Получая снимки от фотографов, женщина может в любой момент, глядя на них, вернуться в состояние безмятежности и красоты. Это дает огромный ресурс для дальнейшей борьбы с заболеванием тем, кто еще в процессе лечения, и уверенность в себе тем, кто уже вышел в ремиссию. Так почему проект социальный?



Потому что для социума и о социуме. О той его части, о которой говорить не принято, но нужно. Проект расширил свои цели и задачи, взяв на себя миссию информирования и привлечения к проблемам онкологии. Как? Через эти же фотографии. Если, глядя на них, люди задумаются о своем здоровье и пройдут хотя бы минимальное обследование, то это увеличит шансы обнаружения онкологии на ранней стадии, а значит, увеличит шансы наиболее быстрого лечения с минимумом вмешательств. Через снимки проект рассказывает о людях, которые столкнулись с онкологией, но при этом не перестали быть теми, кем были, о важности взаимодействия с ними и сопереживания им. И даже о том, что рак не заразен. Проект популяризирует традиционную медицину, призывая обращаться к врачам в случае подозрений на заболевание, а не заниматься самолечением нетрадиционными средствами. Это может «смазать» симптомы болезни, упустить ценное время и даже навредить. Социальный фотопроект «Красота против рака» полностью автономен и самостоятелен, с четкой концепцией. Уникальность проекта - в отсутствии финансовой составляющей. Проект не проводит сборов на лечение и не имеет фонда для собственного развития. Все услуги оказываются его партнерами без коммерческой выгоды. В нем сотрудничали и продолжают это делать фотографы, салоны красоты, магазины женской одежды, студия визажа, фотостудии, дизайнеры украшений, СМИ и другие организации и неравнодушные люди.





Алена Черных





29 марта социальный фотопроект «Красота против рака» откроет выставку «Живые Женщины» в Центре современного искусства Artcervatory по адресу: Хабаровск, улица Калинина, 92.

Вход - свободный.

Будут представлены работы проекта с самого начала его существования. Пройдут встречи-лектории с психологом проекта Алёной Наумовой, врачом-онкологом КГБУЗ ККЦО Евгением Прянишниковым и другими спикерами (на данные события обязательна регистрация).

Ознакомиться с анонсом мероприятий и зарегистрироваться можно в аккаунте проекта в «Инстаграм» @krasota_protiv_raka.