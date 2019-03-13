Жителям Хабаровского края помогут оплатить жилье и ЖКХ

На территории Хабаровского края семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Помощь предоставляется собственникам, нанимателям или пользователям жилых помещений (с учетом постоянно проживающих членов их семей), если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

Субсидия назначается на шесть месяцев и ежемесячно перечисления на банковские счета граждан (в исключительных случаях допускается выплата субсидии через отделения почтовой связи). После этого граждане вправе обратиться заново за ее назначением на очередной период. При определении права на субсидию учитываются доходы всех членов семьи заявителя или одиноко проживающего гражданина за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.

Денежная помощь предоставляется при отсутствии задолженности на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе отсутствие задолженности на оплату взноса на капитальный ремонт) или при заключении соглашений о погашении задолженности с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

Для определения права на предоставление субсидии гражданам необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ. Заявление и документы также можно подать через портал госуслуг.