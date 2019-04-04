Сказ про то, как работает ПФР



Жили-были старик Семен Семеныч со старухой Марьей Ивановной у самого красивого утеса, где над Амуром белым парусом высятся дома. И были они такие древние, что и деда Матвея довелось им вживую послушать, и с писателем Николаем Дмитриевичем Наволочкиным за чашкой чая о литературе побеседовать.

Жили-поживали. Да срок подошел, и Семена Семеныча на пенсию спровадили. С грамотами почетными, словами приятными и всяческими благодарностями. В отделе кадров ему бумажку дали, что документы его на пенсию отправили. И вот сидит Семен Семеныч – ждет, когда ж это ему пенсию принесут. Месяц ждет, другой, третий. А нету. Четвертый пошел. Тут уж Марья Ивановна озадачилась: «Ходил ли ты, Семен Семеныч, в Фонд пенсионный?» Удивился Семен Семеныч: «Мне ж на работе все оформили». Но в Фонд пошел. Оформили ему там пенсию с доставкой на дом. Сидит Семен Семеныч – ждет. А ему письмо несут: «Будет Вам, Семен Семеныч, пенсия на карточке Вашей». Долго ли, скоро ли стала Семен Семенычу на карточку денежка капать. Посетовал он, что денежка маленькая, но раз Председатель сказал: «Денег нет, но вы держитесь!» - Семен Семеныч держался. Но недолго. Два года. Пришлось Марье Ивановне провожать Семен Семеныча в последний путь. И тут вдруг телефон его зазвонил: «Что это Семен Семеныч пенсию не получает?». А вот и не спросишь уже у Семен Семеныча. Когда Марья Ивановна спросила: «Что ж так долго Семен Семенычу не звонили? Наверное, запросы делали в компании сотовые?» «Нет, - ответили, - его телефон есть в выплатном деле». «А почему же не звонили, когда приостановили выплату? Ведь разные обстоятельства бывают…» На что получила она ответ: «Люди разные. В вашем случае есть вина Фонда, и выплаты должны сделать…».

Позвали Марью Ивановну в Фонд пенсионный. «Пишите, - говорят, - заявление, бумаги всякие несите – кем вы ему приходитесь, потому как невыплаченную пенсию по статье 1183 ГК РФ вам выплатят». «Приходите, - говорят, - через пять дней». Пришла Марья Ивановна. А ей: «Случай у вас уникальный. Приходите еще через три дня». А затем: «Звоните!». А потом: «Не звоните! Сами позвоним!». Пригорюнилась Марья Ивановна: «Зачем хожу?! Никому не ведомо». Месяц прошел. А от Фонда ни слуху ни духу. Делать нечего – полезла Марья Ивановна в Сеть. И выяснила, что «выплата сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с его смертью, членам семьи умершего, проживавшим с ним на день его смерти, производится в течение 5 дней после получения территориальным органом ПФР заявления о выплате сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с его смертью» (п. 21 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по выплате трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению).

Пришлось Марье Ивановне письмо писать начальнику пенсионному. Еще месяц прошел. Подивилась Марья Ивановна - как нескоро дело делается. Но ответное письмо все-таки долетело: «За два года не дадим. За полгода выплатим». Спросила Марья Ивановна: «Можно с юристами вашими поговорить?». Ведь, как выяснилось, уникальный Семен Семеныч ни разу пенсию не получил, хоть и заявление подал. «Нет, - говорят, - наши юристы только в судах разговаривают. Идите… в суд».

Не хотела в суд идти Марья Ивановна, но как же так: старика-то обидели - ни весточки из Фонда пенсионного, ни записочки никакой от почтальона, который пенсию разносит, не было. Вот отчего Семен Семеныч сетовал: «Кинули меня, старика, с пенсией».

Пошла Марья Ивановна к Прокурору: объясните Фонду пенсионному, что не выполнил он обязанности свои и цели не достиг, хоть и заявил на официальном сайте своем: «Главная цель в работе ПФР: обеспечение пенсионных прав, гарантия и своевременность выплаты пенсии, удобство её получения».

А Прокурор бумагу к начальнику начальника Фонда отправил, чтобы еще над случаем уникальным подумали. Месяц прошел. Потом еще месяц. И сказал Прокурор: «Прецедентов таких не было. Что делать – неведомо. Ясен пень, недоработочка Фонда пенсионного. Идите, Мария Ивановна, в суд».

Пошла Марья Ивановна в суд. Через месяц письмо получает – платите госпошлину. «Как так пошлину? А статья 333.36 п. 2 НК?» И написала частную жалобу, что пенсионер при иске к Фонду пенсионному госпошлину не платит. А тут некстати пенсию получила и отнесла её на оплату пошлины. Тут Судья звонит: «И что мне делать? С жалобой дело еще долго с места не сдвинется. Да и пошлина уплачена». Забрала Марья Ивановна жалобу. И через месяц Судья позвала ее в суд на предварительное слушание. Интересуется Судья: «Почему Семен Семеныч не получал пенсию государственную?». Так он же получал негосударственную. И получать стал он эту денежку только после того, как в Фонд обратился. Там же и записку написал, как требовали: «Ранее за назначением пенсии никуда не обращался. В случае выявления факта двойного назначения пенсии обязуюсь вернуть переполученную сумму в полном объеме». «А почему, Марья Ивановна, не спрашивали – что у него пенсия такая маленькая?» А Марья Ивановна и не знала, что пенсия больше МРОТ бывает.

И у почтового начальника Марья Ивановна спрашивала: «Пошто денежку-то не приносили? Ждал ведь Семен Семеныч. Из дому почти не выходил». «А мы подумали, что вашему Семену Семеновичу денежку на карту переводить будут, потому как всех своих пенсионеров мы в лицо знаем и маршруты менять не собираемся». «Ну хоть бы извещеньице какое-нить в ящик почтовый бросили, что на почте семенычева денежка?» - «Не положено», - сурово ответило почтовое начальство. (А ведь и на почту Семеныч ходил, только на районе почта на ремонт закрыта была, да и на карточку денежка пришла из фонда негосударственного).

А тут вдруг Фонд государственный про Семен Семеныча вспомнил, так и написал: «Явитесь к нам, Семен Семенович, в кратчайшие сроки и СНИЛСы свои прихватите, а то анализ системы базы данных показал - целых два СНИЛСа у нас зарегистрировано». Опечалилась Мария Ивановна: два года не вспоминали, пока жив был, а прошло уже девять месяцев, как не стало старика, так покойного к себе требуют. Что ж у них в реестрах-то делается? Это ж ущерб моральный. (Но Фонд – он … предусмотрительный. И сговорился он с Судом Верховным, что «граждане не получат компенсации морального вреда, так как нет закона специального, даже допускающего возможности привлечения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, к такой ответственности»).

И вот явилась Марья Ивановна в суд. Час идет, другой проходит. Не зовут. Где он, «наш суд – самый гуманный суд в мире»? Дело административное рассматривает. Позвали. Фонд Юриста прислал. «Есть ли у вас, истец (Мария Ивановна, то есть), вопросы к ответчику?» - спрашивает Судья. Как не быть, когда непонятно, как Фонд с пенсионером взаимодействует: как извещает о назначении пенсии, как информирует о порядке выплаты, как принимает решение о прекращении выплаты… Юрист Фонда озадачился: «Не готов ответить». А потом подумал и сказал: «Происходит всё автоматически». Тут Судья Марье Ивановне заметила: «Что-то у вас много вопросов!» «Да-да, - подхватил Юрист, - два года не беспокоилась совместно со своим Семеном Семеновичем, что он пенсию не получает, а теперь ежемесячно заявления с жалобами пишет».

«А где же дело выплатное и возражения на исковое заявление?» - спросила Судья у Юриста. Нету. Давайте-ка мы с вами встретимся через месяц.

Посмотрела Марья Ивановна протокол – подивилась. Написала свои возражения. Отправила, как по закону положено, по почте в течение пяти дней. И очень удивилась, когда Судья возражения не приняла, потому что письмо пришло на шестой день (т.е. не по отправке, а по получению).

Прошел месяц. И встретились снова Судья, Юрист и Марья Ивановна. Звали еще начальника Почты, но ответ был, что «пенсия Семену Семеновичу не доставлялась и в кассе не выплачивалась, и по необходимости производственной явиться нет возможности». И хоть есть Договор о порядке взаимодействия между УФПС и ОПФР, по которому «Исполнитель (УФПС) обязан принимать меры для обеспечения вручения пенсии путем неоднократного посещения получателей пенсии на дому», но остался он без внимания. А Фонд пенсионный п. 89 Административного регламента, в котором говорится, что «территориальный орган ПФР осуществляет постоянный контроль за предоставлением государственной услуги», тоже проигнорировал.

Спросила Судья у Юриста: «Что ж в деле-то выплатном решений нет о приостановлении и прекращении выплаты пенсии?». Не ответил Юрист. «Может быть, еще встретимся?» - задумалась Судья, но решила, что раз Семен Семеныч при жизни не ставил (и неважно по какой причине) вопроса о выплате пенсии после приостановления, то и поднимать этот вопрос не следует.

Не прецедентное, говорят, у нас правосудие. Вот только если прецедента не было, то решение положительное под большим вопросом. Годами сутяжничать - это ж сколько сил иметь надобно?

Вздохнула Марья Ивановна. Но решила проверить все-таки: можно ли вернуть излишне уплаченную госпошлину по статье 333.40 НК? Проверила. Получилось. Хоть и не сразу: закон один, а ЛЮДИ - РАЗНЫЕ.

Сказ сей – быль, да в нём намёк – старикам урок: права ваши носят заявительный характер.





Алена Шуйская

Рисунок Виталия Лебедева