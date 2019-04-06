Общество
Заявления о снижении цен на северные авиаперевозки могут оказаться фарсом
Имевшая оглушительный успех поездка губернатора Сергея Фургала в Охотск начала отзываться флешбэками («обратными кадрами»). Напомним, что глава региона после посещения северных территорий Хабаровского края заявил о необходимости снижения стоимости авиаперевозок и продуктов питания в охотских магазинах. Также в упрек руководству местного аэропорта он поставил высокие тарифы на обслуживание, которые провоцируют формирование заоблачных цен.
В ответ на эти высказывания генеральный директор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Павел Сергеев направил губернатору письмо с просьбой обеспечить опубликование достоверной информации, касающейся функционирования аэропорта Охотск. Об этом стало известно из публикации в одном из местных телеграм-каналов.
Также гендиректор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» настаивает, что высокие цены на продукты в магазинах Охотска не связаны с деятельностью ФКП, а деятельность предприятия объективно не способствует росту тарифов.
Мария Левина
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