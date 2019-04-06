Заявления о снижении цен на северные авиаперевозки могут оказаться фарсом

Имевшая оглушительный успех поездка губернатора Сергея Фургала в Охотск начала отзываться флешбэками («обратными кадрами»). Напомним, что глава региона после посещения северных территорий Хабаровского края заявил о необходимости снижения стоимости авиаперевозок и продуктов питания в охотских магазинах. Также в упрек руководству местного аэропорта он поставил высокие тарифы на обслуживание, которые провоцируют формирование заоблачных цен.

В ответ на эти высказывания генеральный директор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Павел Сергеев направил губернатору письмо с просьбой обеспечить опубликование достоверной информации, касающейся функционирования аэропорта Охотск. Об этом стало известно из публикации в одном из местных телеграм-каналов.



- С момента принятия в эксплуатацию из краевого бюджета аэропорта Охотска федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» оказывает, в том числе и в настоящее время, беспроцентную поддержку бюджету Хабаровского края, осуществляя аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и авиапассажиров, а также грузов краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» при наличии у последнего длительных (более полугода) долгов за принятые от федерального казенного предприятия услуги (долги КГУП перед ФКП достигали: 2014 г. - 1,8 млн руб. за 2 мес., 2015 г. – 40 млн руб.; 2016 г. - 29,1 млн руб.; 2017 г. - 14,6 млн руб.; 2018 г. - 22,1 млн руб.; 2019 г. - 12,4 млн руб. за неполный I кв.) - говорится в письме.

- Снижению действующего уровня ставок сборов и тарифов будет способствовать комплекс мер по значительному увеличению объемов оказываемых услуг и сокращению расходов на текущую деятельность, уточнению законодательных требований к аэропортовой деятельности и транспортной безопасности, пересмотру размера субсидии, выделяемой из федерального бюджета, - настаивает генеральный директор ФКП «Аэропорты ДВ» Павел Сергеев

Также гендиректор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» настаивает, что высокие цены на продукты в магазинах Охотска не связаны с деятельностью ФКП, а деятельность предприятия объективно не способствует росту тарифов.





Мария Левина



