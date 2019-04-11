Военная контрразведка по-прежнему рулит

Поседели наши ряды… Ветераны военной контрразведки отметили 15-летний юбилей в своем новом музее. Если грубо и по-честному – в комнате боевой славы.

Ветеранская организация военнослужащих – категория особенная. Особенная уже потому, что жили далеко не всегда там, где хотелось бы. И служба опять же не всегда в цветах, а нередко сопряжена со смертельной опасностью. Как говорится, есть такая профессия – Родину защищать. Но особенности эти многократно возрастают, а сложности еще и усугубляются, если вы проходили службу в подразделениях военной контрразведки.



Разгильдяй и болтун…

Противник готов заплатить дорогую цену за получение любых сведений о военных технологиях, новых типах вооружений, слабостях обороны… Расхититель в погонах менее всего радеет за сохранность военного имущества, если главным для него становится не сама служба, а только возможность обогащения за ее счет. Разгильдяй и болтун в войсках способен в военное время не только свести на нет усилия командования в успешном ведении реальных боевых действий, но также и стать главной причиной серьезных людских потерь и дорогостоящей военной техники.

А пресекает и противодействует всему этому военная контрразведка, вернее, ее подразделения в армейских и флотских коллективах Вооруженных сил страны и войск Национальной гвардии. В нашем регионе задачами обеспечения выявления и пресечением различного рода противоправных деяний среди военнослужащих и обслуживающего персонала войск, фактов злоупотреблений и коррупции, сохранности военного имущества и режима секретности в подконтрольных подразделениях занимается хабаровское управление Федеральной службы безопасности по Восточному военному округу. Достаточно вспомнить оперативные мероприятия «Маки-мираж», когда в течение целого ряда лет японская военная разведка считала, что приобрела своего агента в штабе ОКДВА. Логическим итогом операции стал разгром японских группировок у озера Хасан в Приморье и у реки Халхин-Гол в Монголии. Успешное противодействие японско-белогвардейской агентуре на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны, достаточно успешная работа военных контрразведчиков в послевоенный период…



Что-то подсмотрели…

Конец двадцатого и начало двадцать первого веков. Оперативниками в военной форме выявлена и пресечена деятельность иностранной агентуры в отдельных армейских подразделениях округа, предотвращены хищения документации военного назначения и деталей военной техники с предприятий оборонного комплекса Дальневосточного региона. Задержаны за противоправную деятельность и осуждены к различным срокам уголовного наказания представители ячеек воинствующего ислама, в том числе и запрещенного в РФ ИГИЛ. Только предотвращенный материальный ущерб подразделениям Восточного военного округа составил сотни миллионов рублей.

Но это - в период службы. А по ее окончании? Резкая перемена образа жизни, масса новых житейских проблем, нереализованный потенциал накопленного опыта и знаний, дефицит общения в конце концов. Поэтому, когда в не столь уж далеком 2003-м году в краевом центре появилась организация ветеранов органов военной контрразведки во главе с полковником запаса Александром Аношиным, ситуация в корне поменялась.

Начинать всегда сложно. Что-то подсмотрели в армейских ветеранских коллективах, что-то подсказали коллеги из МВД, хабаровских краевой и городской ветеранских организаций.

Кому-то помогали с трудоустройством, кому-то решили социальные проблемы, путевку в санаторий нашли, организовали коллективный выезд на рыбалку, поздравили с днем рождения… Житейских сложностей у людей вроде особо не убавилось, но жить стало легче и как-то интересней. Во главе угла стал принцип: сказал – сделай. И делают. Доброй традицией стал выезд ветеранов на полигон окружного учебного центра под Хабаровском, где их знакомят с новинками стрелкового вооружения современной армии, дают возможность проверить боевую эффективность некоторых из них, попробовать солдатской каши.

В рамках подготовки к столетнему юбилею службы на одном из своих заседаний правление организации выступило с инициативой о создании зала истории и боевой славы военных контрразведчиков Дальневосточного региона и об установке в краевом центре памятного знака в честь этого события. Руководство Управления по Восточному военному округу, с которым на протяжении многих лет сложилась обстановка полного взаимопонимания, идею ветеранов не только поддержало, но также выделило необходимое помещение и средства на его обустройство. Существенную материальную помощь оказали также администрация краевого центра и ряд хабаровских предпринимателей. В разработке проекта памятного знака на конкурсной основе приняли участие студенты и преподаватели Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета. Сегодня и музейная экспозиция, и памятный знак уже не мечта, а объективная реальность.



Подтянулись и жены… к пулеметам

Сегодня, спустя пятнадцать лет с момента создания Межрегиональной общественной организации ветеранов военной контрразведки ордена Ленина Краснознаменного ордена Суворова Восточного военного округа, существенно выросла ее численность, круг и качество интересов, многообразие выполняемых задач, количество взаимодействующих ветеранских организаций Хабаровского края и краевого центра. Наряду с офицерами контрразведки в организацию вошли жены многих из них, в полной мере познавшие трудности жизни в отдаленных гарнизонах и на дальних заставах, вдовы тех, кто до наших дней не дожил. Вместе со своими мужьями служили в подразделениях контрразведки, совмещая роль жены, матери и военнослужащей, Татьяна Журавлева и Ольга Налобина. С присущей всем женщинам добросовестностью организовывали документальное обеспечение оперативно-служебной деятельности, в том числе и с полевыми выездами, и с войсковыми контрразведывательными мероприятиями, Людмила Ваулина, Ульяна Витюк, Вера Кудимова, Светлана Галочкина, Валентина Трунина.

Активная жизненная позиция отличает Наталью Анжигур, Ольгу Поспелову, Аннесу Чебакову… Желание как-то отметить женщин, не побоявшихся разделить со своими мужьями тяготы гарнизонной жизни, подвигло правление учредить для них в качестве одной из своих общественных наград медаль «Жена офицера», а также наградить их памятной медалью в честь пятнадцатилетия организации. Эти женщины и сегодня фактически в боевом строю, поддерживая тех, кто в силу уже возрастных особенностей нуждается в помощи. До последних дней жизни поддерживалась связь совета с ветеранами легендарного Смерша Николаем Николаевичем Аракчеевым и Надеждой Александровной Хлупиной. Один воевал в составе подразделений погранвойск НКВД на румынском направлении, вторая – в составе отделов Смерш Карельского и Первого Дальневосточного фронтов.



А мы все юбилеи отмечаем

Так уж получилось, что пятнадцатилетие организации невольно подвело итог целой серии знаковых событий в стране. Вслед за столетием Февральской, а затем и Октябрьской революций страна отметила сотый год образования советской милиции и органов ВЧК – КГБ – ФСБ. Федеральная служба безопасности России, составной частью которой и являются подразделения военной контрразведки. Юбилеи года семнадцатого плавно перетекли в год восемнадцатый. Февраль – месяц столетия образования Красной, а в дальнейшем – Советской армии. В апреле исполнилось 75 лет образования самой эффективной в истории контрразведывательной службы структуре – контрразведки Смерш («Смерть шпионам»). А в завершающем аккорде 2018 года свое столетие отмечали и особые отделы, предшественники современных органов военной контрразведки страны.

Когда 15 февраля – дату вывода советских войск из Афганистана утвердили Днем воина-интернационалиста, то для многих стало понятно: в военной контрразведке появился дополнительный торжественный день. Потому что практически большинство из ветеранов этой службы в Хабаровской организации прошли суровую школу афганской войны. В их числе Александр Макаркин, Иван Раев, Анатолий Тренихин, Михаил Якушик, Юрий Лебедев, Сергей Пешков… Кто-то из них отвечал за оперативное обеспечение войсковых подразделений, кто-то воевал в составе пограничных маневренных противодиверсионных групп, кто-то находился там в качестве советника подразделений государственной безопасности и Царандоя. В боевых столкновениях с моджахедами сложили голову дальневосточные военные оперативники капитаны Александр Ломакин и Александр Никитин, майор Григорий Соловьев. Главным итогом своей двухлетней афганской командировки Юрий Лебедев считает тот факт, что из почти двухсот пограничников возглавляемой им маневренной группы не допущено ни одного похоронного извещения. Были ранения, контузии, убитых не было. Результатом оперативной работы Михаила Якушика стал переход двух полевых командиров вместе с возглавляемыми ими формированиями на позиции нейтралитета по отношению к законной афганской власти. При этом в процессе переговоров его жизнь была гарантом их безопасности. А кроме того, многие из ветеранов организации отнюдь не по чужим рассказам помнят события в Ливии, Ливане, Ираке, ряде стран африканского континента, Юго-Восточной, Средней и Центральной Азии, работали на разминировании в Персидском заливе. В памяти многих ветеранов события в Чехословакии, Польше, Венгрии, где тоже далеко не всегда было мирным небо над головой…

Особая забота Совета ветеранов, и в частности ее нынешнего председателя Владимира Пнева, в работе по организации патриотического воспитания среди учащихся кадетских школ и классов в крае, военно-патриотических клубов, оказанию посильной моральной и материальной помощи им, а также нуждающимся пенсионерам службы, участникам боевых действий, осуществлению встреч с молодыми сотрудниками, созданию памятной музейной экспозиции истории службы.



Зато вошли в число призеров

Понимание необходимости работы с молодыми людьми пришло не вдруг. Случайный разговор одного из ветеранов с двумя парнями в электричке и ответ этих свежеиспеченных бакалавров с инженерным образованием на вопрос: «А кто же такой Владимир Ленин?» поверг вопрошающего в ступор. Как оказалось, для молодых людей это был какой-то выдающийся военачальник! Сразу вспомнились «майданутые» скачки украинской молодежи, поражающие воображение инсинуации украинских же политиков о Великой Отечественной войне, об истории наших народов, откровенная русофобия в сопровождении фашиствующего национализма. Такого не только себе, даже недругу не пожелаешь. Здесь все стало понятно даже ленивому. За своих нужно бороться.

Подумали сами, посоветовались с коллегами из МВД, с представителями городских ветеранских организаций, определились с направлением основных усилий.

Сегодня Межрегиональная общественная организации ветеранов военной контрразведки орденов Ленина и Суворова Краснознаменного Восточного военного округа шефствует над одним из детских домов краевого центра. Члены организации – частые гости различных учебных заведений края. В конце минувшего года по поручению правления группа ветеранов побывала в городе Комсомольске-на-Амуре, где принимала участие в мероприятиях по принятию присяги и вручению кадетских погон воспитанникам кадетской школы №34, а также кадетам и курсантам подросткового военно-спортивного клуба «Мир».

Созданные по инициативе правоохранителей эти структуры несут в себе реализацию целого ряда государственно значимых задач, начиная с элементов образования и патриотического воспитания молодого поколения, отвращения подростков от противоправной деятельности и заканчивая подготовкой будущих защитников Отечества.

Но при этом если кадетская школа в большей степени чисто образовательное учреждение с углубленным уровнем военной подготовки, то военно-спортивные клубы - это уже готовый резерв армии и военных вузов страны, знакомых не только с историей и боевыми традициями государства, но также умеющий на практике применять полученные в процессе занятий военные знания.

Поэтому далеко не случаен тот факт, что, представляя Город юности на девятых Общероссийских играх в Москве, команда 34-й кадетской школы, ведомая офицером-воспитателем Юрием Савчуком, вошла в число призеров этих игр, а усилиями его коллеги – президента ВСК «Мир» Юрия Пивоварова – за пятнадцать лет работы были подготовлены десятки специалистов, избравших своим главным делом службу в Вооруженных силах страны. В этом клубе молодые люди получают хорошую строевую, стрелковую, парашютно-десантную подготовку, изучают радиодело, осваивают массу других специфических знаний и навыков.

Доброй традицией в кадетских школах и военно-спортивных клубах стало принятие присяги в присутствии их родных и близких, ветеранов воинской службы и боевых действий, бывших курсантов и воспитанников клубов, избравших своей судьбой службу в силовых и армейских подразделениях Дальневосточного региона.

По представлению правления ветеранской организации военной контрразведки Восточного военного округа лучшим воспитанникам военно-спортивного клуба «Мир» Анастасии Титовой и Елене Сенотрусовой вручены почетные грамоты, а от председателя Российского Союза ветеранов генерала армии М. Моисеева курсантам Алексею Кукотину и Елене Курденко – памятные знаки Союза «Юный защитник Отечества». Эти награды – знак признания заслуг молодых людей за особые успехи в учёбе, спорте и общественной жизни, признания того, что будущее страны в надежных руках.



Александр Дзюня

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