Мирный десант устроил уборку на Большом Уссурийском острове



Он высадился в субботу на Большой Уссурийский остров со стороны Осиновой Речки. С самыми лучшими намерениями

Стройные колонны под трепещущими на ветру флагами ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и (без флагов) единороссов сошлись в едином порыве очистить хотя бы частично изумительный берег протоки Ширшиха от неразлагающегося мусора. Бок о бок с партийцами к битве с мусорным супостатом изготовились волонтерские команды из Сбербанка, ТОГУ, Хехцирского заповедника, ТСЖ «Благо», Хабаровского содружества русских общин «Хоровод» и самодеятельные активисты. Заводилой экологического субботника, воодушевившего все слои хабаровского сообщества, оказалась глава Бычихинского сельского поселения Татьяна Челаева. И хотя этот приграничный участок острова находится в федеральном и краевом ведении и к Бычихинскому поселению не относится, именно сюда по мосту через Уссури устремляются несчетные любители загородных пикников. Большую часть отходов от своих вылазок на природу они бросают прямо на землю. Так что призыв Татьяны Владимировны устроить здесь большую уборку по случаю приближающегося Дня Земли упал на благодатную почву.

Экологическое ополчение разошлось длинной цепью примерно на километр и около трех часов прореживало многолетний хлам. Моих усилий хватило на два полновесных мешка бутылок, банок, пакетов, посуды, тряпья и иной рухляди. Другие насобирали не меньше. Во многих местах незаметные под сухой травой бытовые отходы успели образовать два-три слоя. По ним через тысячу лет археологи будут изучать нашу погрязшую в отбросах цивилизацию. С поймы Ширшихи все это безобразие после обеда вывозили КАМАЗами.

Конечно, это лишь малая толика от накопившегося там объема. Не меньше, если не больше отвратительных свалок мелькало вдоль дороги от Хабаровска на Бычиху. Но начало положено. Всех участников акции досыта накормили гречневой кашей, при этом возле оригинального символа Солнца пели родные духоподъемные песни, плясали зажигательный рок-н-ролл, в завершение устроили большой хоровод. Остается надеяться, что продолжение себя не заставит ждать. Ведь мусора вокруг – горы (читайте на стр. 4-5). Его сортировка, уборка, безопасная переработка, безотходное производство и щепетильное отношение каждого к окружающей природной среде требуются как воздух. Чем не искомая общенародная цель хотя бы в масштабах края на ближайшую и обозримую перспективу?





Виктор Марьясин

Фото Игоря Волкова