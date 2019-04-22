Каково живется людям возле свалок в Хабаровске



Допустим, я бич. Весь грязный, вонючий, в Амуре выкупаться ни в коем случае (там холодно и бактерии водятся). Надо где-то поселиться. Чтобы матрас засаленный, поколениями маргиналов зассанный, объедков побольше и лояльное отношение местных жителей к моему будущему дому.



Любимый город

Отличная помойка возле дома №9 по улице Лизы Чайкиной! Стоят переполненные мусором контейнеры. Рядом порванные пакеты. В одном можно разглядеть содержимое – там шприцы, упаковки каких-то таблеток. Жаль, я не наркоман.

Валяются дырчатые ботинки. Есть что носить летом! Сломанное кресло. Буду коротать вечера, любуясь закатом, сжимая в руке смятую пластмассовую бутылку с непонятной жижей на дне. Вон она, бутылка с жижей, выглядывает среди несъедобных (стоп, я же бич. Съедобных!) отбросов.



«Эту свалку убирали в октябре 2018 года, а потом только в середине марта 2019 года, - рассказывает местная жительница Елена Стукова. - После смены управляющей компании мусор вывозят в лучшем случае раз в 3 месяца, и то после обращения в прокуратуру. Дозвониться до управляющей нет возможности, номер заблокирован. Осенью у нас крысы появились, чего раньше не было».

«Я оказываю услуги только за плату! - эмоционально ответил мне голос на другом конце провода. – Первый вопрос задайте жителям этого дома: почему не платите за вывоз мусора? Их задолженность 135 тысяч рублей! Они сейчас все жалуются. А когда мы говорим «давайте оплачивать», они говорят «не-не-не».

«Управляйка» носит название «Любимый город». Имеется номер диспетчера. Я звонил туда со страхом – а вдруг уберут свалку? От сердца отлегло – и не собираются!Мой вопрос: «абсолютно все жители дома №9 не платят?» остался без ответа. В свою очередь, Елена Стукова говорит следующее:«Откуда задолженность, непонятно. У нас из 12 квартир не платит одна, максимум две квартиры. Мы лично платим исправно. В наших квитанциях нет строчки «вывоз мусора», стоимость этой услуги входит в квартплату. Одна женщина из нашего дома, когда продавала квартиру, собирала справки об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ. Она стала звонить в нашу управляющую компанию, ей там сказали: «У вас задолженность столько-то тысяч рублей». Эта женщина обошла все инстанции, собрала все квитанции, подтверждающие, что вывоз мусора входит в квартплату. Но в «управляйке» даже разговаривать об этом не захотели. В прошлом году сотрудники УК нам сказали, что у них нет договора с компанией, которая занимается вывозом мусора».Спасибо вам, компания «Любимый город» и те жители, которые не платят за услуги ЖКХ! Благодаря вам мы, люмпены, можем жить спокойно: мочиться, где хотим, и спать, где хотим.



Утопия дряни

Настоящий простор открывается возле дома №14 по переулку Ивановскому (район «Казачья гора»). С северной стороны здания кирпичные особняки, елочки, чистый воздух. Тьфу, мерзость!

А вот с южной… Мусорное море, утопия дряни, Эльдорадо нечистот. Господи, сколько сравнений и метафор сразу появляется в голове! Голуби (или, как их называет часть экологов, летающие крысы) на глазах жиреют, поедая некую массу, разложившуюся на солнце.

Самые невероятные вещи здесь соседствуют друг с другом, как в музее. Сломанный бампер, испорченная мебель, остатки какой-то неведомой фигни… Стеклянные бутылки в лучах светила призывно пускают блики. Еда позавчерашней свежести гниет и манит мух. Да здесь не то что одному бичу – целому их семейству не стыдно поселиться! Хотя возле бараков на окраинах свалки, в гаражах, замечаю лежку «братана». Уже облюбовал конкурент землю обетованную. Значит, будет битва за место под луной.



«Многие соседи продали квартиры и съехали, потому что с этой помойкой ничего не решается, - рассказывает местная жительница Марина Тараненко. - И здесь нельзя винить только управляющую компанию. Там соседние дома находятся в ведении разных УК. Была договоренность помойку вывозить поочередно. Но соседняя компания исчезла, и все упало опять на нашу УК «Гермес». А ее сотрудники говорят, что мусорщики отказываются ехать к нам и грести все это лопатой. Районная администрация предлагает поучаствовать в программе по благоустройству придомовой территории и за счет нее облагородить помойку, поставить забор. Чтобы жители соседних бараков не лили туда отходы и не выносили мусор. Но разве это гарантирует, что жители бараков не будут лить помои и выносить под забор мусор?»

«Мы и в городскую администрацию писали, и в прокуратуру за эти годы, - продолжает Тараненко. – Толку-то. Нам опять разово убирали и до следующей жалобы. Сейчас у нас решается вопрос о праве на землю (прилегающий косогор и площадка под помойку). Сейчас эта помойка принадлежит УК «Белый город». Но они не работают вообще, бросили свою компанию. Наша УК «Гермес» готовила заявление в суд. Она же, по идее, должна обеспечить нас местом под мусор, но у нас практически негде организовывать площадку, кроме как в том же месте. После того как земля будет закреплена за нами, мы будем строить и огораживать свою помойку… Ну а пока решается вопрос в судах о земле, мы, видимо, так и будем нюхать помойку и наблюдать, как она растет».

Свалка существует давно. Еще в 2017 году жители окрестных домов неоднократно жаловались на управляющие компании «Дом-Сервис» и «27-регион». Надзорные инстанции требовали устранить нарушения, вывезти мусор, оборудовать контейнерные площадки. В результате территорию очищали. Но помои притягивались туда, как магнитом, на радость местным клошарам. Которые рукоплескали любому брошенному сюда отбросу, как трудящиеся членам Политбюро.Вонища в этом месте стоит несусветная. Крыски бегают, блошки прыгают. Сколько, интересно, здесь возбудителей болезней? Наверное, хватит на одну-две средневековых европейских эпидемии. А если все это поджечь… «Граница» клоаки проходит как раз около стены одного из бараков. Этот явно сгорит первым.По словам местной жительницы, предыдущую управляющую компанию они сменили, в том числе, из-за того, что ее сотрудники не убирали мусор. Может, это проклятие такое? Как в той сказке про дракона. Пришел храбрый человек, победил чудовище, но сам же в него и превратился.Закончив фотографировать кучу, я неожиданно выбросил туда валявшийся в карманах ненужный листик бумаги… Пора выходить из образа. Он тоже может стать проклятием.





Андрей Канев

Фото автора









Управляющая компания «Дом-Сервис» неоднократно становилась «героем» наших публикаций. Жители обслуживаемых этой УК домов жаловались на невыполнение сотрудниками компании возложенных на них обязанностей. По состоянию на апрель 2019 года, «Дом-Сервис» находится в процессе ликвидации. Судя по ЕГРЮЛ, компания постоянно проходила в судах в качестве ответчика. Сумма исковых требований к ней только за конец февраля - начало марта составила более 178 тысяч рублей.



Наличие под окнами жилых домов свалок опасно, в том числе, из-за появления крыс. Ну а уж от грызунов можно заразиться обширным перечнем заболеваний. Например, туляремией, тифом или даже таким экзотическим в наше время видом болезни, как бубонная чума. Она, конечно, лечится антибиотиками, но вряд ли тех, кто живет рядом с помойками, это сильно утешит.