Общество
Каково живется людям возле свалок в Хабаровске
Допустим, я бич. Весь грязный, вонючий, в Амуре выкупаться ни в коем случае (там холодно и бактерии водятся). Надо где-то поселиться. Чтобы матрас засаленный, поколениями маргиналов зассанный, объедков побольше и лояльное отношение местных жителей к моему будущему дому.
Любимый город
Отличная помойка возле дома №9 по улице Лизы Чайкиной! Стоят переполненные мусором контейнеры. Рядом порванные пакеты. В одном можно разглядеть содержимое – там шприцы, упаковки каких-то таблеток. Жаль, я не наркоман.
Валяются дырчатые ботинки. Есть что носить летом! Сломанное кресло. Буду коротать вечера, любуясь закатом, сжимая в руке смятую пластмассовую бутылку с непонятной жижей на дне. Вон она, бутылка с жижей, выглядывает среди несъедобных (стоп, я же бич. Съедобных!) отбросов.
«Управляйка» носит название «Любимый город». Имеется номер диспетчера. Я звонил туда со страхом – а вдруг уберут свалку? От сердца отлегло – и не собираются!
Мой вопрос: «абсолютно все жители дома №9 не платят?» остался без ответа. В свою очередь, Елена Стукова говорит следующее:
«Откуда задолженность, непонятно. У нас из 12 квартир не платит одна, максимум две квартиры. Мы лично платим исправно. В наших квитанциях нет строчки «вывоз мусора», стоимость этой услуги входит в квартплату. Одна женщина из нашего дома, когда продавала квартиру, собирала справки об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ. Она стала звонить в нашу управляющую компанию, ей там сказали: «У вас задолженность столько-то тысяч рублей». Эта женщина обошла все инстанции, собрала все квитанции, подтверждающие, что вывоз мусора входит в квартплату. Но в «управляйке» даже разговаривать об этом не захотели. В прошлом году сотрудники УК нам сказали, что у них нет договора с компанией, которая занимается вывозом мусора».
Спасибо вам, компания «Любимый город» и те жители, которые не платят за услуги ЖКХ! Благодаря вам мы, люмпены, можем жить спокойно: мочиться, где хотим, и спать, где хотим.
Утопия дряни
Настоящий простор открывается возле дома №14 по переулку Ивановскому (район «Казачья гора»). С северной стороны здания кирпичные особняки, елочки, чистый воздух. Тьфу, мерзость!
А вот с южной… Мусорное море, утопия дряни, Эльдорадо нечистот. Господи, сколько сравнений и метафор сразу появляется в голове! Голуби (или, как их называет часть экологов, летающие крысы) на глазах жиреют, поедая некую массу, разложившуюся на солнце.
Самые невероятные вещи здесь соседствуют друг с другом, как в музее. Сломанный бампер, испорченная мебель, остатки какой-то неведомой фигни… Стеклянные бутылки в лучах светила призывно пускают блики. Еда позавчерашней свежести гниет и манит мух. Да здесь не то что одному бичу – целому их семейству не стыдно поселиться! Хотя возле бараков на окраинах свалки, в гаражах, замечаю лежку «братана». Уже облюбовал конкурент землю обетованную. Значит, будет битва за место под луной.
Свалка существует давно. Еще в 2017 году жители окрестных домов неоднократно жаловались на управляющие компании «Дом-Сервис» и «27-регион». Надзорные инстанции требовали устранить нарушения, вывезти мусор, оборудовать контейнерные площадки. В результате территорию очищали. Но помои притягивались туда, как магнитом, на радость местным клошарам. Которые рукоплескали любому брошенному сюда отбросу, как трудящиеся членам Политбюро.
Вонища в этом месте стоит несусветная. Крыски бегают, блошки прыгают. Сколько, интересно, здесь возбудителей болезней? Наверное, хватит на одну-две средневековых европейских эпидемии. А если все это поджечь… «Граница» клоаки проходит как раз около стены одного из бараков. Этот явно сгорит первым.
По словам местной жительницы, предыдущую управляющую компанию они сменили, в том числе, из-за того, что ее сотрудники не убирали мусор. Может, это проклятие такое? Как в той сказке про дракона. Пришел храбрый человек, победил чудовище, но сам же в него и превратился.
Закончив фотографировать кучу, я неожиданно выбросил туда валявшийся в карманах ненужный листик бумаги… Пора выходить из образа. Он тоже может стать проклятием.
Андрей Канев
Фото автора
Наличие под окнами жилых домов свалок опасно, в том числе, из-за появления крыс. Ну а уж от грызунов можно заразиться обширным перечнем заболеваний. Например, туляремией, тифом или даже таким экзотическим в наше время видом болезни, как бубонная чума. Она, конечно, лечится антибиотиками, но вряд ли тех, кто живет рядом с помойками, это сильно утешит.
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