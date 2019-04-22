Партийная борьба в Хабаровске с мусором

Валерий Чудесов, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления, на одной из недавних межпартийных встреч дал совет, как будущим «слугам народа» поднять политический рейтинг.

Он порекомендовал начинающим политикам прямо сейчас от пустых слов переходить к конкретным делам: «У одномандатников появляется уникальная возможность – завоевать у электората популярность. Тем самым заранее обеспечить себе голоса людей, живущих в конкретном районе. Будущим депутатам не стоит размениваться на «великие дела», а надо заниматься реальными проблемами: дыры на дорогах, грязь во дворах, уборка мусора». Ха-а-а-рошая мысль! И самое главное – своевременная. Тепло пришло в Хабаровск всерьез и надолго.

Снег растаял - да сколько его было-то! - и на дорогах обнажились старые проблемы. Тут ЛДПР может показать класс, как латать «черные дыры». Гражданам эсерам и местным красным из КПРФ, как в прошлом организациям с самыми боевыми традициями, не дожидаясь традиционных «ленинских субботников», стоит уже сейчас заняться очисткой территории одного самых культурных городов от крупного мусора, в том числе и древесного. Если уж товарищ Ленин не чурался, то и коммунистам сам Бог велел. И за бревна надо браться, а не ветки на Большом Уссурийском таскать!

Членам «Единой России» стоит кардинально решить проблему со свалками и помойками, кои сейчас, в пору солнечной активности, начали излишне пахнуть. Ежели зимой, пусть бесснежной, но весьма морозной, скопившийся мусор возвышался мини-горами, то сейчас это начало растекаться по окрестностям. В многоквартирных домах с мусором все более или менее в порядке, но в частном секторе под нужды общества отводят площадки с парой контейнеров, которые быстро переполняются. Когда всякой дряни получается больше, чем огороженная площадка, содержимое вываливается на окружающую территорию, с приходом тепла растекается вонючими ручьями по окрестностям. Славятся этакими «Монбланами» места так называемой «барачной застройки», особенно в Кировском районе. На днях такое зачетное видео прислали – с улицы Зенитной! Там, где она заканчивается, уже плывет, распространяя жуткое зловоние.

Есть еще одна постоянная не уменьшающаяся помойка по улице Фоломеева, в районе дома 5а, сразу за 51-й школой. А рядом, на улице Известковой, в районе дома № 30, - не менее грандиозная, месяцами не вывозимая вонючая куча. И трогательная надпись на двухочковом сортире: «Уважаемые жильцы!!! Убедительная просьба - твердые отходы выбрасывать в контейнер для мусора. В туалет выливать только жидкие отходы». Не помогает.

И тут грядущий депутат, мечтающий стать политиком и нести пользу обществу, может на деле, кидая лопатой в кузов мусоровозки отходы жизнедеятельности, агитировать за себя. Кстати, можно пойти дальше, точнее уж, глубже. Не только силами функционеров убрать мусор, но еще и снять верхний слой земли, что пропитан миазмами. А вместо него и чернозема сыпануть, а потом цветочки высадить. Вы брутальны, и флора не ваш конек? Не беда – ровный слой щебенки тоже уместен. Партийные флаги, группа поддержки из соратников, журналисты и независимые блогеры на месте события приветствуются. Далее в дело может вступить тяжелая погрузочная техника, чья работа будет опять же оплачена за счет потенциального «слуги народа».

Чтобы сделать родному городу приятное и даже полезное, активистам из политических партий различной цветовой дифференциации не стоит выбираться на близлежащие острова для «демонстрации флага». Надо быть ближе к народу и ниже к земле. И ответит вам благодарное общество в сентябре правильным вложением избирательных бюллетеней.





Вредные советы раздавал Альфред Бедов

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Агитация делом

Весна пришла – партии очнулись. Размещение политической рекламы не запрещено, до старта избирательной кампании это не является агитацией.