Встречи с Сатаной в Хабаровске

Высокий мужчина в капюшоне и плаще, лица не видно, один глаз зеленый, второй красный – так описывает опасного гостя тот, к кому он приходил.

Эту историю мне рассказал мой отчим. В молодости он жил в районе бараков на проспекте 60-летия Октября. Район в то время был неспокойный и достаточно криминогенный. Однажды там поздним вечером распивала спиртные напитки одна компания: офицер и два его собутыльника. По пьяни что-то не поделили. Дружбаны выволокли военного и стали его избивать.

В это время мимо места, где происходило избиение, шел мой отчим. Ему тогда было лет десять. Два собутыльника, услышав, что кто-то идет, на время прекратили мутузить служивого. Даже закурили. Дескать, мы здесь ничего страшного не делаем, спокойно себе курим при луне.

Подождав, когда подросток уйдет, они вернулись к офицеру и продолжили экзекуцию. Да так и забили до смерти… Военного похоронили, убийцам дали длительные сроки.

Прошло шесть лет. Мой отчим по-прежнему жил в том же районе.

«Это произошло в лунную летнюю ночь, – рассказывал мне отчим. – Помню, была жара, окна распахнуты. Мы с матерью спали в одной комнате. Она у одной стены, я у другой. Внезапно я услышал шаги. Это был очень отчетливый звук каблуков. Причем он как будто бы сразу начался с крыльца. И вот я слышу, как некто распахивает дверь в подъезд. Потом не спеша шагает по лестнице. Затем направляется к нашей квартире…

Дверь в квартиру была на замке. Однако она сразу же открывается, и я слышу, как шаги приближаются к комнате. Я хотел крикнуть, разбудить маму и сам встать, но меня как будто парализовало. И вот дверь в комнату распахивается и входит тот самый военный, которого убили шесть лет назад! Он был одет в длинный плащ до пола.

Меня сковало ужасом. А пришелец, немного постояв, сказал: «А ведь ты меня тогда спас». Голос визитера я при этом не расслышал, голос как будто бы возник у меня в голове. Я не мог ничего сказать, даже не мог пошевелить ни одной частью тела. И тогда я подумал: «Уходи отсюда». «Смотри, кто я теперь», - снова возник в голове голос мертвеца. Он приподнял край плаща, и я увидел… копыто. «Уходи», снова подумал я. И тогда гость развернулся и ушел…»

Неизвестно, был ли нежданный визитер тем самым Сатаной в обличье мертвеца или просто одним из тех, кто по собственной воле пошел за Падшим. Что касается последнего аспекта, то стоит упомянуть, что убитый офицер служил в авиации и воевал в Афганистане.

Даже если военный ни в кого не выстрелил, он сбрасывал бомбы. А значит, по его вине гибли люди. Значит, он все равно убивал. Поэтому он, вероятно, и оказался в Преисподней – грехи его ему не простились, и ему остался один путь…

Зачем он вообще пришел к людям? 10-летний ребенок, сам того не ведая, когда-то подарил военному несколько минут жизни. Но страшно представить, как именно хотел отблагодарить Падший когда-то спасшего его человека.





Метка дьявола

Еще один случай произошел с моей хорошей знакомой в конце девяностых годов. Женщина тогда увлеклась спиритизмом и магическими обрядами. Например, делала «бесконечное зеркало» (когда одно зеркало ставят напротив другого, по бокам зажженные свечи), пыталась общаться с мертвыми родственниками.

Однажды хабаровчанка в очередной раз гадала в своей квартире на кухне. Ее ребенок спал в соседней комнате, у стены (комнату и кухню соединял длинный коридор). После гадания женщина направилась к ребенку. Внезапно в конце коридора она увидела фигуру. Позже моя знакомая описывала визитера как очень высокого, под потолок, мужчину с капюшоном и в плаще. Лица не было видно, однако один глаз светился красным цветом, второй – зеленым.

Фигура некоторое время безмолвно стояла, а потом повернулась, шагнула в сторону кровати ребенка и пропала… Женщина страшно испугалась. Она зажгла везде свет и не спала до утра. Через несколько дней она рассказала подругам о жутком пришельце. «Это тебя Сатана посещал», - был ответ.

Зачем посещал, женщина не знала. У ее ребенка, кстати, на спине было три родинки, которые составляли равнобедренный треугольник. Некоторые называли это «меткой дьявола». Поэтому неясно, а к женщине ли вообще приходил Сатана…

Увы, через десять лет моя знакомая умерла. Ее бросил мужчина, с которым она тогда встречалась, и она решила ему отомстить, проведя обряд смерти. Пошла на кладбище, нашла могилу, где был похоронен мужчина с таким же именем и такого же возраста. Затем позвонила бывшему и поднесла телефон к фотографии мертвеца. Когда мужчина ответил «алло», она тут же нажала на кнопку завершения звонка.

Через несколько месяцев после обряда мужчина погиб в автокатастрофе. Однако этот ритуал является сильнейшим проклятием, и лучше никогда к нему не прибегать. Особенно когда не готовишься к последствиям. Сначала сильно заболел ребенок моей знакомой. А после и у нее самой диагностировали неоперабельную болезнь. Она прожила всего несколько месяцев, перед смертью сильно мучилась…





Община

Еще несколько случаев мне рассказывали жители города Спасск-Дальний (Приморский край). Дело в том, что в этом населенном пункте когда-то существовала довольно многочисленная молодежная община сатанистов. Существует ли она сегодня, не знаю. По рассказам членов этого сообщества, их хозяин приходил к ним достаточно часто.

Описывали они его в целом одинаково. Очень высокий мужчина в плаще с капюшоном, лица не видно, глаза либо красные, либо один глаз зеленый, второй красный. Имели место ритуалы. Один из них был связан с принятием новых членов в общину. Парней сильно избивали, с девушками устраивали групповой секс. Впрочем, подобное практиковали члены многих закрытых организаций – от сект до тайных студенческих обществ, поэтому это вряд ли можно назвать уникальной практикой.

Бывало, что некоторые адепты разочаровывались и покидали общину. В таком случае отступника преследовали не только вчерашние братья, но и сам Падший. Имели место случаи самоубийства и умопомешательства после таких встреч.

Сатана – очень опасный гость. Если же посещение все-таки состоялось, самое лучшее – проанализировать свою жизнь и что-нибудь изменить в ней. Ведь в прошлом явно отыщется момент, который мог заинтересовать Князя Тьмы. Например, если человек практиковал опасные обряды, лучше это немедленно прекратить.





Маг и экстрасенс Ярослав Передушин