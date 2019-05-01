Общество
Свободных мест для захоронений на кладбищах Хабаровска осталось на 2 года
В Хабаровске есть шесть муниципальных кладбищ. Они расположены в районе поселков Березовка, Красная Речка, сел Анастасьевка, Матвеевка, базы КАФ, а также в Железнодорожном районе города, хотя и называется Центральным. При этом база КАФ и Березовка считаются закрытыми погостами*, а на Красной Речке и в центре разрешены лишь родственные захоронения в уже имеющихся оградах. Действующее Матвеевское кладбище практически заполнено. Его площадей хватит только на ближайшие два года.
Правительство Хабаровского края поручило Хабаровскому району изыскать место под кладбище. На протяжении двух-трех лет рабочая группа вела деятельность в этом направлении, предлагались места - их было около десятка, выезжали, смотрели, подходят ли по параметрам, обследовали. К сожалению, то, что предлагали, не подходило.
Очень много земли находится в частной собственности. Еще часть имеет категорию сельхозназначения, то есть требуется ее перевод, чтобы она подходила для размещения кладбища. Поэтому и было принято решение найти деньги, провести аукцион и купить участок, подходящий по необходимым параметрам.
Сейчас мэрия краевого центра перешла к следующему этапу - объявила конкурс на приобретение 30 гектаров земли. Но и с этим не так все просто. В конце марта прошел первый аукцион. Участников не было. Для повторного проведения аукциона немного меняют техзадание. Надеются, что в начале мая проведут аукцион повторно.
В администрации города надеются, что аукцион состоится:
Варвара Майская
Стоимость обычного захоронения зависит от пожеланий клиентов. По гарантированному перечню минимальная стоимость составляет порядка 22 тысяч рублей. А средняя – около 50–60 тысяч. Благоустройство обычной могилы в два раза дороже, чем урны с прахом.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 374
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 544
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 307
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 766
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136