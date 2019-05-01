Свободных мест для захоронений на кладбищах Хабаровска осталось на 2 года

В Хабаровске есть шесть муниципальных кладбищ. Они расположены в районе поселков Березовка, Красная Речка, сел Анастасьевка, Матвеевка, базы КАФ, а также в Железнодорожном районе города, хотя и называется Центральным. При этом база КАФ и Березовка считаются закрытыми погостами*, а на Красной Речке и в центре разрешены лишь родственные захоронения в уже имеющихся оградах. Действующее Матвеевское кладбище практически заполнено. Его площадей хватит только на ближайшие два года.

- На Центральном кладбище мест свободных практически нет. Площадь этого погоста очень большая - 179 гектаров, соответственно, большое количество могил. Почти половина всех захоронений уходит на родственное Центральное кладбище. Плюс на свободных площадях в Матвеевке есть родственное захоронение на свободных площадях и одно для невостребованных - за селом Анастасьевка. Благодаря услуге кремации есть возможность в одну существующую могилу помещать до пяти урн с прахом. Некоторые выбирают целые родовые захоронения путем кремации, - отметил начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ администрации Хабаровска Александр Нимчук.

Правительство Хабаровского края поручило Хабаровскому району изыскать место под кладбище. На протяжении двух-трех лет рабочая группа вела деятельность в этом направлении, предлагались места - их было около десятка, выезжали, смотрели, подходят ли по параметрам, обследовали. К сожалению, то, что предлагали, не подходило.

- Среди причин были следующие - близкое расположение к жилым зданиям либо получалось так, что это территория заказника, либо место в районе истоков реки Малой Ситы. Помимо всего, нужно предусматривать транспортную инфраструктуру, чтобы люди могли добраться туда на автобусах. Удаленность места тоже имеет значение. Перебрали все участки, из оптимальных - чуть дальше, за Матвеевкой. Там есть неразграниченные земли. Но земля прилегает к аэропорту. Аэропорт развивается, поэтому согласие не дал. У них в планах там третья ВПП. Получается, что и этот вариант не прошел. Таких вариантов, повторюсь, было около десяти. По каждому отрабатывали - смотрели грунты, проверяли почву. К сожалению, не получилось, - добавил Александр Нимчук.

Очень много земли находится в частной собственности. Еще часть имеет категорию сельхозназначения, то есть требуется ее перевод, чтобы она подходила для размещения кладбища. Поэтому и было принято решение найти деньги, провести аукцион и купить участок, подходящий по необходимым параметрам.

Сейчас мэрия краевого центра перешла к следующему этапу - объявила конкурс на приобретение 30 гектаров земли. Но и с этим не так все просто. В конце марта прошел первый аукцион. Участников не было. Для повторного проведения аукциона немного меняют техзадание. Надеются, что в начале мая проведут аукцион повторно.

- Общая площадь кладбища на Матвеевке - 52 гектара, его начали эксплуатировать в 2002 году. Года два осталось по объему свободных площадей исходя из динамики захоронений. То есть эксплуатация кладбища такой площади составляет максимум 20 лет. Поэтому сейчас нам нужно минимум 30 гектаров, чтобы хотя бы что-то у нас было.

В администрации города надеются, что аукцион состоится:

- Важно, чтобы место было недалеко от города. Чтобы это не вело к удорожанию похорон, не увеличивало количество добавочного транспорта, чтобы людям было удобно добираться.





Варвара Майская





* Закрытые кладбища - погосты, на которых запрещены дополнительные захоронения. Однако по закону туда можно помещать урны с прахом.





Услуга кремации становится более востребованной. В среднем идет увеличение на 10 % ежегодно. Крематорий начал эксплуатироваться в 2014 году. В 2018-м там проходило 1840 кремаций за год. Сейчас планируют перевалить за отметку в 2 тысячи. Можно сказать, что загрузка порядка 50 % из расчета круглосуточной работы без выходных. Стоимость одной кремации - 14073 рубля. В нее входит сам процесс кремации и получение капсулы с прахом. Дополнительные расходы - деревянный гроб для сжигания и маленькая могила 80*80 (при желании). Кроме того, урну можно дополнительно захоронить в имеющуюся могилу.

Стоимость обычного захоронения зависит от пожеланий клиентов. По гарантированному перечню минимальная стоимость составляет порядка 22 тысяч рублей. А средняя – около 50–60 тысяч. Благоустройство обычной могилы в два раза дороже, чем урны с прахом.



