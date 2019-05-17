Рискует ли «Единая Россия», идя на прозрачный праймериз?

Секретарь Избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков сделал предварительные оценки грядущей избирательной кампании.

- У меня такое впечатление, Оярс Юрисович, что грядущая избирательная кампания будет непредсказуемой. А у вас?

- Мне некорректно делать политические оценки. Я могу давать только оценки, представляющие правовую сторону грядущей кампании.

- Хорошо. Пусть будет правовой расклад.

- Весной этого года были внесены изменения в закон, который поменял соотношение пропорциональной и мажоритарной систем в смешанной системе по выборам депутатов в Законодательную думу Хабаровского края. Общее количество депутатских мандатов осталось прежним - 36. Но прежнее соотношение (50 на 50 процентов) изменилось в сторону преобладания мажоритарной системы. 24 депутата должны быть избраны в одномандатных округах и 12 - по партийным спискам. Эти изменения для избирательной комиссии представляют некоторую сложность.

- Почему?

- Потому что мы стремимся возложить полномочия окружных комиссий, которые должны формироваться к этим выборам, на постоянно действующие территориальные комиссии. Поскольку территориальные комиссии по своему составу более профессиональные, они уже не один раз организовывали и проводили выборы. В том числе выполняли роль комиссий, которые регистрируют кандидатов и работают с их документами.

- Такое совмещение совпало полностью?

- Нет. Мы сейчас формируем десять новых окружных комиссий. У нас 24 избирательных округа на весь Хабаровский край, и по закону должно быть 24 окружных комиссии. Мы на 13 территориальных комиссий возложили полномочия 14 окружных комиссий. Соответственно, в Южном округе - на Вяземскую территориальную комиссию, в Лазовском округе - на комиссию района имени Лазо. На территориальную комиссию Хабаровского района возложили полномочия сразу двух окружных комиссий и т.д. Но не удалось возложить полномочия всех окружных комиссий в полном объеме в Хабаровске. В городе теперь будет десять избирательных округов. На пять территориальных комиссий мы возложили соответствующие полномочия, а пять окружных комиссий мы должны сформировать. И в Комсомольске-на-Амуре: там действует одна территориальная комиссия, но мы не стали возлагать на нее полномочия окружных комиссий по выборам депутатов Законодательной думы края. По причине того, что в Комсомольске будут проведены выборы и главы города, и депутатов городской думы. Соответственно, подготовка и проведение местных выборов заберет все внимание и время территориальной комиссии города. В Комсомольске будет пять округов по краевым выборам и будет формироваться пять окружных комиссий. Сейчас принимаются предложения в состав комиссий от политических партий, от общественных организаций, от собраний избирателей по месту работы, учебы, службы и т.д. Надеемся, что все заинтересованные примут участие, подадут предложения.

- Зачем так тщательно подходить к формированию комиссий? Нельзя ли сделать это шаблонно? Велика ли их роль?

- Судите сами. Что делает окружная комиссия? На следующий день после публикации решения о назначении выборов она начинает прием документов от кандидатов. Это один из самых сложных этапов на выборах. Второй по ответственности - сдача и проверка подписных листов. В это время могут возникать конфликты, если будет различие в понимании требований закона у кандидатов и членов комиссии.

- Значит, люди в комиссии должны быть высококвалифицированные.

- Совершенно верно! Почему мы и возлагаем полномочия на территориальные комиссии, которые более знакомы с законодательством. Смогут ли члены вновь образованных окружных комиссий в короткое время вникнуть в тонкости избирательного законодательства?! Им будет сложно. А задачи перед ними очень важные. Ошибки в работе комиссии имеют очень высокую цену. Может пострадать кандидат в депутаты и его регистрация на выборы. Могут пострадать интересы избирателей, которые могли бы за него проголосовать. Поэтому мы очень тщательно подходим к подбору кандидатур, к их обучению, применяем метод своеобразного кураторства территориальных комиссий над окружными.

- Есть ли в комиссиях люди, которые на этой работе «собаку съели»?

- Есть и, как правило, их много в участковых комиссиях, но есть и в территориальных. Недавно российская избирательная система отметила 25-летие, и мы тоже чествовали своих ветеранов.

- Как в ваших кругах воспринято новое движение «Время перемен»?

- Любое позитивное движение мы только приветствуем. Если это во благо Хабаровского края, то почему нет? Движение возникло в сфере действий партии «Единая Россия». Сейчас у них идет подготовка к праймериз. И они заявляют, что любой человек может принять участие в праймериз и быть выдвинутым партией на предстоящие выборы. Единственное: этот процесс по выдвижению кандидатов, по голосованию за этих кандидатов на праймериз никак не связан с самими выборами. Избирательные комиссии начнут работать только после опубликования решения о назначении выборов. Все предварительные процедуры юридически никакого отношения к нашей работе не имеют. Мы - сторонние наблюдатели, как журналисты, как общественность, как обычные граждане. Если у нас попросят помощи в виде совета, мы готовы оказать.

- К вам уже обращались за помощью?

- Нет, не обращались.

- «Время перемен» пропагандирует идею народных наблюдателей на предстоящих праймериз. А прошлой осенью на выборах губернатора были наблюдатели от Общественной палаты. В этом есть некая аналогия? Можно провести параллель?

- Мы в каждую выборную кампанию встречаемся с политическими партиями и их будущими наблюдателями, в том числе и с наблюдателями от Общественной палаты. Причем статус и полномочия наблюдателей указаны в законе. Наверное, для обеспечения прозрачности этого процесса решили действовать по аналогии, назвав их народными наблюдателями. Суть та же самая - присутствовать в день голосования на праймериз на участках и наблюдать за процессом, чтобы потом авторитетно сказать о ходе голосования и об итогах.

- В таком случае можно ли сейчас дать советы: на что обратить внимание еще до праймериз?

- Я всегда говорю: начните с организации работы наблюдателей - неважно, народные они или еще какие. Они должны понимать, на какой участок они придут, кто их туда привезет, в какое время начнется работа и когда закончится, будет ли пересменка в течение дня голосования праймериз. Надо знать все организационные моменты. И еще знать, чем завершается работа наблюдателя - кому он должен дать информацию о том, что происходило или не происходило на участке. Эти моменты всегда важны. Праймериз организовывает «Единая Россия», она должна создать условия для наблюдателей, чтобы, как говорят, каждый солдат знал свой маневр.

- Рискует ли партия, идя на такой шаг?

- Думаю, нет, если исходить из тех целей, которые декларируются, - открытость, прозрачность, вовлечение непартийных граждан в праймериз и подсчет голосов. Думаю, это только на пользу.

- Само слово «праймериз», мне кажется, абсолютно не вписывается в нашу жизнь. Оно чужое - не ложится ни на душу, ни на слух…

- Здесь я с вами согласен. Англицизмом уже прошита вся наша жизнь, уже никуда не деться. Оно не всем понятно на слух, хотя обозначает вполне понятное всем предварительное партийное голосование.

- Да, это было бы по-русски.

- Но тогда получается длинное сочетание из трех слов, а хочется короткое и ёмкое - какое?

- Понятно, объявим конкурс на ёмкое слово. Шучу. Старшему поколению его объяснить невозможно, а молодых, возможно, следует по-другому привлекать.

- Молодые избиратели, покидая ссузы или вузы, трудно поддаются системной организации. Конечно, есть молодые избиратели, которые политически активны. Но многие… Мы опять же исходим из того, что участие в любом голосовании, в том числе и на выборах, это право человека. Каждый делает выбор сам. А все ли «дозрели» до того, чтобы по доброй воле хотя бы прийти на выборы? И уж тем более желали за кого-то проголосовать, не поддаваясь сиюминутному порыву?

- В советское время была обязанность голосовать, а сейчас у нас – право. Однако есть страны, где сохраняется обязанность голосовать. Так не вернуть ли ее и нам? Быть может, она подвигла бы наш народ к более высокой политической активности на выборах.

- Я понял. Когда автомобилисты получают штраф за нарушение, зафиксированное камерой наблюдения, то делают такой вывод: надо запомнить места нахождения камер и в тех местах не нарушать. Поэтому когда мы говорим об обязанности, то это сразу же налагает ответственность. А обязанность под страхом ответственности - это не самый лучший вариант. Он возможен только тогда, когда большинство людей морально готово воспринять эту обязанность как нормальное и должное. Пока же у нас просто девиз: «Все - на выборы!» И желательно, чтобы избиратели интересовались кандидатами, побольше узнавали об их намерениях, тогда перед каждым избирателем будет ясная картина и осознанный выбор.



Раиса Целобанова



