Комсомольские чиновники сами решают, кто из граждан патриот, а кто не очень



Патриотом сейчас быть особенно модно. Не то чтобы раньше любовь к Отечеству проявлялась в гражданах менее ярко, отнюдь. Просто в наше время патриотизм переродился в некий знак отличия. Это как личное дворянство или орден за заслуги. Как титул герцога. Есть даже люди, которые считают себя большими патриотами, чем другие. А если таковые наделены властными полномочиями, то они еще и в форме постановлений могут указывать, кому надлежит проявлять отчизнолюбие, а кто этого недостоин.

В Комсомольске-на-Амуре существует «Братство автоклубов». Оно объединяет в своих рядах около 25 различных тематических автомобильных сообществ. Члены организации хотели принять участие в праздничной колонне в честь 9 Мая. Подали на имя заместителя главы администрации города Тамары Овсейко соответствующее заявление.

Водители попросили включить в состав колонны 25 машин. Уже были готовы баннеры и плакаты со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг. Транспаранты планировалось прикрепить на борта автомобилей.

Активисты также приложили к обращению список участников: их Ф.И.О., марки машин, паспорта транспортных средств, номера свидетельств госрегистрации и водительских удостоверений. Мэрия одобрила заявление. Однако от городской ГИБДД за подписью начальника отдела А. Лютова внезапно пришла бумага с предостережением.



Опасные машины

Рассказывает Денис Герасимов, который от лица «Братства автоклубов» подавал в администрацию все документы.



«ГИБДД запретила нам участвовать в колонне, сославшись на закон о собраниях и митингах. Также они написали, цитирую: «для обеспечения контртеррористической защищенности участников шествия администрацией города и органами внутренних сил осуществляется перекрытие проездов к месту проведения мероприятия большегрузным транспортом с целью исключения совершения терактов с использованием транспортных средств. Наличие в хвосте колонны 25 автомобилей создает угрозу жизни и здоровью участников шествия».

«После получения предостережения мой представитель ходил на переговоры с ГИБДД, - продолжает Герасимов. – Там ему сообщили, что автомобилистов пустят в колонну, если машин будет меньше. При этом точной цифры не назвали. Мы сократили список и повторно подали заявление в администрацию на имя Т. Овсейко. Через 4 часа поступил звонок из городского отдела культуры – нам одобрили от «Братства автоклубов» только один автомобиль. Остальные участники только пешком».

Стоит отметить, что в прошлом и позапрошлом годах подобных подозрений не возникало. В колонне принимало участие несколько десятков автомобилей «Братства» безо всяких препятствий со стороны правоохранительных органов.По словам активистов, пешие тоже должны были предоставить о себе подробную информацию: Ф.И.О., номера паспортов и т.д.



Формула неуспеха

Члены комсомольского автомобильного сообщества признаются – ощущение праздника в результате оказалось смазано. Пересадить шоферов, что называется, «с колес на ноги» – это не беда. Гораздо обиднее, что законопослушных граждан, которые хотели публично выразить уважение ветеранам, вдруг чуть ли не напрямую назвали террористами.

Интересны формулировки от городской ГИБДД. Сначала они приводят выдержки из закона №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» что есть шествие и демонстрация. Затем следует вывод: «Наличие транспортных средств без наглядной агитации в колонне при проведении пешего шествия не предусмотрено федеральным законом и не обеспечивает безопасность участников публичного мероприятия».

То есть автомобилистам разрешили бы ехать в составе колонны только в том случае, если бы на бортах были не слова благодарности ветеранам, а некая «наглядная агитация»? А какая именно? «Требуем снизить тарифы за электроэнергию»? Но ведь это праздничное мероприятие, а не политический митинг! Кесарю кесарево, как говорится…

Безопасность же в первую очередь должны обеспечивать сами правоохранительные органы. Тем более, как говорилось выше, списки с подробной информацией о машинах и шоферах были поданы заблаговременно. Получается, что двадцати четырех автомобилистов из двадцати пяти в чем-то резко заподозрили?

Либо администрация и ГИБДД Комсомольска-на-Амуре теперь решают, кто патриот, а кто не очень. Кто достоин благодарить ветеранов, а кто нет. И как именно благодарить героев тоже, видимо, уже в чиновничьих полномочиях.



Андрей Канев