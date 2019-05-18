Чем дальше от нас война, тем больше появляется патриотизма



В мае на улицах Хабаровска появляется продукция, ориентированная на чествование победы. В магазинах и на лотках продают пилотки с красной звездочкой. Добровольцы раздают (а некоторое ушлые коммерсанты и продают) модерновый символ – георгиевскую ленточку. На фасадах зданий и в простенках магазинов - плакаты на соответствующую тематику с понятной всем цифрой «9».



Словом принуждают

Этакая агитационная продукция должна вселять заряд бодрости и патриотизма, создавая не атмосферу, но ауру… Но то поздравят наших ветеранов открыткой с изображением танка вермахта, то вместо советского бойца намалюют панцер-гренадера…

В Краснофлотском районе, на доме 19 по улице Руднева удивил громадный постер.

Вначале я подумал, что администрация района таким образом поздравляет электорат с Пасхой, что в этом году была 28 апреля. Все атрибуты налицо – иконы, лики, голуби, весенние цветы - светлая пастораль! Но текст сорвал все шаблоны: «Поздравляем Вас с днем Великой Победы!». Я- то, обладающий большой коллекцией поздравительных открыток «страны советов», считал, что в День победы уместны медали и ордена, красные флаги, звезда с серпом и молотом, воины-победители. А вот на Пасху (я атеист, но к религии отношусь терпимо) символы веры не только уместны, но и важны. Ведь никому в голову не приходит поздравить православных со светлым праздником, изображая красные звезды, боевую технику и прочие атрибуты другого торжественного дня.

Хотя, чего я удивляюсь. Военные контрразведчики в Хабаровске смело объединили на монументе, что воздвигнут у легкоатлетического манежа, дату Великой Отечественной войны -1941-1945 года и символику первой мировой – Георгиевский крест…



Пасынки победы

Каждый год буйная фантазия записных патриотов рождает все новые инициативы. Национальная гвардия решила достойно отметить 9 Мая, организовав досрочно патриотическую акцию- автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны великой победы». Все бы хорошо, только вот ни одного знамени победы я на машинах с надписью «Полиция» не увидел. Двуглавый орел, триколор, георгиевская лента, служебная символика – не более. Так, стыдливо, на задних дверях служебных «УАЗиков» постеры с о знаменито-постановочным фотографией Халдея. И дикого колера плакаты на капотах импортных тачек, на которых большие любителя патриотизма сопровождали этот пробег. И вспомнилось мне: «У победы множество родственников, только поражение сирота».



3 мая в юридической академии ДВЮИ МВД России прошла спортивно-патриотическая акция «Мы помним». Будущие полицейские 1418 раз - столько дней шла Великая Отечественная война - отжались на плацу. В зачет шла сумма отжиманий каждого. По ходу физкульт-паузы ребята еще и креативили – отжимания делали, расположившись на плацу в форме букв. Будущие слуги закона своими телами выложили надпись «Мы помним».

Что тут можно сказать – кто не отжимается, тот не патриот? Но существует еще масса физических упражнений… Я не против сильных и крепких, но за гармонично развитую личность.

Новость подоспела из европейской части нашей Родины. Организаторы акции «Бессмертный полк» подписали соглашение о единых принципах проведения шествия, где дали ряд рекомендаций участникам: не приносить красные знамена и портреты Сталина. Ибо «использование атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны – спекуляция» - конец цитаты. В Хабаровске коммунисты пришли и со Сталиным, и с маршалами победы, и со знаменами. Цвет победы советского народа в Великой Отечественной - красный!

В свое время – на 70-летие Победы - я на улице сделал блиц-опрос: «Что является символом победы советского народа в Великой Отечественной? И что на этом символе изображено». Результат был предсказуемо паршивым, правильно ответило не более 5 % населения. Это к тому, что такое «знать» и что такое «помнить». В реальности - разные слова. День Победы постепенно скатывается в карнавал.



Без лейки, но с блокнотом ходил

Андрей Дунаевский

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