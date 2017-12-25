Как в Хабаровске впервые принимали чемпионат мира по бенди

Состоялась презентация талисманов чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля 2018 года. Стали известны и их имена: тигра зовут Ероха, а медведя - Тимоха.

Символично, что знакомство горожан с талисманами состоялось на набережной Амура, буквально в двух шагах от главной арены стадиона имени Ленина, где почти 37 лет назад впервые на Дальнем Востоке состоялось мировое первенство по бенди.

Тогда ещё никто понятия не имел ни о каких маскотах и ростовых куклах. Зато что творилось на трибунах! Давайте вспомним, как это было.

Все золото мира уплыло

Хабаровск, где хоккей с мячом в те годы по праву являлся видом спорта №1, достойно подготовился к мировому чемпионату. Специально к турниру появилась пристройка на южной трибуне стадиона имени Ленина с уютными раздевалками, судейской, пресс-центром и другими помещениями. Была выпущена масса сувенирной продукции. «Все золото мира» - так называлась книга Анатолия Ильюхова и Евгения Хохлова, которая также вышла в свет накануне чемпионата.

- И зачем они придумали такое громкое название для книги?! - сокрушался спустя годы один знакомый журналист, освещавший тот чемпионат. - Словно сглазили!

Действительно, непобедимая в ту пору сборная СССР, выигравшая до этого одиннадцать (!) мировых первенств подряд, именно на своей родине вынуждена была капитулировать перед шведами.

Напомню, что по ходу турнира, который в последний раз в своей истории проводился без финала, а в два круга, советские хоккеисты были биты «викингами» уже в стартовый день - 1:6. Победа нашей команды в повторном матче куда с более скромным счетом 3:1 уже ровным счетом ничего не значила: по разнице забитых и пропущенных мячей шведы оказались первыми. Кстати, в составе сборной СССР были три игрока хабаровского СКА: вратарь Сергей Лазарев, полузащитник Александр Першин и в ту пору молодой форвард Николай Паздников, для которого это был дебют в составе национальной команды.

«Не болтайте лишнего»

Среди аккредитованных журналистов на турнире был и Анатолий Василенко из Комсомольска-на-Амуре, который освещал мировой чемпионат как раз для «Молодого дальневосточника». Спустя годы в книге «КГБ против бенди» он уделил хабаровскому чемпионату мира немало внимания. И речь там шла не только о хоккее.

- Задолго до начала чемпионата меня включили в состав хабаровского пресс-центра, где я должен был отвечать за выпуск статистических материалов, -рассказывает Анатолий Васильевич. - Морозным январским вечером я прилетел из Комсомольска и направился в хабаровскую гостиницу «Интурист», где должны были размещаться участники чемпионата и пресса. Гостиницу было трудно узнать... Мощное оцепление милиции, очень жесткий контроль при входе и особенно на этажах гостиницы.

«Не болтайте лишнего, - предупредил меня на этаже сердитый гражданин с военной выправкой и значком «Турист СССР». - Постарайтесь, чтобы в гости к вам иностранцы не приходили. Вы приехали на турнир работать, а не развлекаться».

Мне выдали красный спецпропуск «Проход всюду», который помогал добывать интересную информацию. Так я узнал, что организаторы чемпионата, запланировав стартовый матч сборных СССР и Швеции, очень рассчитывали на то, что шведская команда не сумеет за два дня адаптироваться в Хабаровске и попадет под прессинг советской команды.

Но это не помогло. Наставник сборной Швеции Хокан Сундин основательно изучил тактику нашей команды и нашел для нее контрмеры. Он свел на нет основное преимущество игроков сборной СССР - скорость. Заставляя своих хоккеистов встречать соперника большими силами еще на подступах к центру поля, тренер понимал, что погасит советские атаки в самом их начале. Очень эффективно шведы использовали в этом матче длинные навесные передачи через центр поля за спины советских защитников. И если добавить сюда умение шведов реализовывать стандартные положения, чем особенно блеснул Матс Карлссон, то станет ясно, почему будущие чемпионы мира так сыграли в стартовом матче.

- В пресс-центре, - продолжает Василенко, - у меня была еще одна обязанность - приглашать тренеров играющих команд на пресс-конференцию. После напряженного матча сборных Швеции и Финляндии возникла необходимость пригласить на встречу с журналистами и советскую бригаду судей, обслуживавших эту встречу. Однако они наотрез отказались. Тогда я обратился к главному судье турнира москвичу Живлюку. «Они наделали делов, - сердито ответил он, - пусть сами и объясняют, а я не пойду краснеть за них».

А дело было так. Зная, как трудно шведы играют против финнов, советские арбитры попытались «помочь» советской команде. Примерно в середине первого тайма Матс Карлссон так сильно пробил по мячу, что крюк oт клюшки отлетел далеко от финских ворот. Но забитый после этого пушечного удара мяч советские арбитры не засчитали... Затем последовало непонятное удаление Бенгта Рамстрема. С большим трудом лишь во втором тайме шведской команде удалось переломить ход поединка в свою пользу.

На послематчевой пресс-конференции я задал вопрос Сундину о двенадцатом финском игроке, имея в виду хабаровских зрителей, которые болели, естественно, против шведов. «Двенадцатым игроком финской команды, - ответил Сундин, - были не болельщики, а советские судьи». И он очень подробно рассказал об ошибках бригады арбитров.

Возразить ему никто не смог, всё было настолько очевидным. На другой день после этого скандального матча меня пригласили к руководителю пресс-центра Петру Перочкину. У него уже находились тогдашний редактор «Молодого дальневосточника» Сергей Торбин и работник крайкома КПСС Владимир Ерохин. «Вы должны покинуть чемпионат, - без всякого объяснения заявил мне партийный босс. - Уезжайте на свой завод, а мы здесь сами разберемся, какие вопросы задавать иностранцам». Но Перочкин и Торбин не поддержали куратора прессы и меня отстояли.

Однако ведущий пресс-конференции москвич Орлов получил соответствующие указания из крайкома КПСС. Больше он не замечал моей поднятой руки и не давал мне слова. «Вы еще ответите за свои контакты с иностранцами!» - пригрозил он мне, когда я попытался с ним объясниться.

«Рыбка» от чемпионов

Вот таким запомнился Василенко этот чемпионат мира. От себя добавлю, что Анатолий Васильевич долгое время работал в родном городе на оборонных заводах и, как тогда говорили, не имел права вступать в контакт с иностранцами. Но по натуре общительный и довольно въедливый репортер не мог не общаться с зарубежными спортсменами, отсюда и нажил массу неприятностей. Впрочем, со временем Анатолий Василенко, что называется, был реабилитирован, ему посчастливилось воочию наблюдать еще за многими чемпионатами мира и международными турнирами по русскому хоккею и даже Олимпийскими играми.

Но вернемся к событиям далёкого 1981 года. Хабаровские болельщики, несмотря на неудачу сборной СССР, на протяжении недели поистине наслаждались высококлассным хоккеем. И после церемонии награждения очень тепло приветствовали новоявленных чемпионов мира. Счастливые шведы, в свою очередь, бросали на трибуны клюшки и другие свои «доспехи», а также благодарили зрителей диковинной для нас «рыбкой» - катанием на брюхе с воздетыми вверх руками.

Потом поговаривали, что тогдашний первый секретарь крайкома КПСС Алексей Черный, присутствовавший на церемонии, даже пожурил своих подчиненных за то, что они не свернули ее вовремя и позволили 30-тысячной аудитории аплодировать «представителям буржуазной державы». Что ж, время тогда было такое, эпоха застоя...

Владислав Махов

На снимке: На льду хабаровского стадиона имени Ленина хоккеисты сборной Швеции впервые стали чемпионами мира. 1981 год

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