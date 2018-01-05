Капитан Александр Димидко: Прошу поддержать СКА-Хабаровск в 2018 году!

Матч 20-го тура Чемпионата России сезона 2017/18 был особенным для капитана СКА образца последних сезонов. В заключительном поединке 2017 года с казанским «Рубином» Александр Димидко провел юбилейный, четырехсотый матч в своей карьере профессионального футболиста и в двухсотый раз вышел на поле в футболке хабаровского клуба в рамках чемпионатов России.

- Для любого футболиста это событие – провести за карьеру такое количество официальных игр. Вдвойне приятно, что матч в Казани был дважды юбилейным для меня. Двести матчей за родной клуб – особое достижение.

- Вы сможете вспомнить сейчас, по прошествии тринадцати лет, свой самый первый матч в профессиональном футболе?

- Откровенно говоря, нет. Наверняка это была игра в первом дивизионе за хабаровский СКА. В своем первом сезоне я играл немного, но на следующий год выходил на поле постоянно.

- Какой из проведенных 400 матчей вам наиболее памятен?

- Их несколько. Безусловно, среди «самых-самых» - наши игры в «стыках» с «Оренбургом». Они вывели Хабаровск в премьер-лигу.

- Помимо Хабаровска, вы играли в Москве, Томске, Туле. В вашем послужном списке - игры еврокубков, матчи с лучшими командами российского футбола…

- В еврокубках я провел всего один матч. Но запомнился тот, в котором я остался запасным. «Динамо» играло в Шотландии с «Селтиком». В Глазго на игре был аншлаг. Почти 60 тысяч болельщиков, которые пришли на стадион («Селтик Парк», вмещающий 60832 зрителя. — Прим. пресс-службы «СКА-Хабаровск»), пели, не переставая, неистово поддерживая свою команду. Атмосферу той игры забыть невозможно. С тем же «Динамо» я принял участие в товарищеском матче со сборной Палестины. Прилетели к ним всего на один день, ехали к месту проведения матча через военные и полицейские кордоны. На стадионе был аншлаг. Счет матча уже не помню, но сама атмосфера и всё, что сопутствовало этому матчу, запомнилось. С «Динамо» в полуфинале Кубка России 2009 года соперничал ЦСКА. Мы отыгрались со счета 0:2 в последние 5 минут игры, а при счете 5:5 в серии послематчевых пенальти я не забил Игорю Акинфееву. Забил бы — удар мог стать победным (после Димидко игрок ЦСКА Евгений Алдонин свою попытку не использовал, затем шанс забить у «Динамо» упустил Александр Кокорин, а Василий Березуцкий был точен. – Прим. пресс-службы «СКА-Хабаровск»). Тоже яркий матч, пусть и не со знаком «плюс» для меня и моей команды на тот момент.

- Вы много поездили по стране. Что дал вам этот опыт?

- Многое. Уезжал из Хабаровска в Москву с опаской, но понимал, что этот шаг необходим.

- В 2010-м вы вернулись в родной город, но опять уехали — в Брянск. Почему не остались, как Владислав Никифоров, который после короткой «командировки» в Химки вернулся на родину и провел в родном клубе почти всю свою карьеру футболиста?

- С командой работал Сергей Вадимович Горлукович, и мы тогда пришли к мнению, что нам не нужно продолжать сотрудничество. Это было лучшее решение для всех в той ситуации. В Брянске у меня было хорошее время и хорошие игры. Там тогда была хорошая команда, где я был капитаном.

- Вы уроженец Хабаровска, но семья живет в Москве. Комфортно ли вам в родном городе сегодня, когда жена и двое детей далеко?

- Да. С Кристиной мы на постоянной связи, а Хабаровск — родной город, мне в нем все понятно и комфортно.

- Можете назвать себя человеком, которого узнают в лицо хабаровчане?

- Нет. В лицо если и узнают, то редко. Узнаваемым человеком для Хабаровска я не являюсь. Знакомых много, это правда. Мне, конечно, проще, чем ребятам, которые приезжают в Хабаровск играть за СКА. Но популярность - это не про меня.

- Скоро Новый год. Что бы вы пожелали болельщикам СКА накануне праздников?

- Верить в нас, поддерживать команду в любой ситуации и видеть хорошее, а не плохое. На самом деле сейчас для клуба прекрасное время. Впервые в своей истории Хабаровск играет с лучшими командами нашего футбола. Мы вышли в кубковую восьмерку и можем позволить себе помечтать об успехе в этом турнире. До финала всего два успешных матча. Да, в чемпионате наши дела трудно назвать успешными, но премьер-лига и хабаровский СКА - это всё впервые И это - тот результат, который навсегда останется в нашей памяти, памяти болельщиков и истории команды. Будьте с нами.

Подготовил В. Оратай

Фото: http://116chelny.ru