Спорт в Хабаровском крае: Герои нашего времени

Наиболее значимые спортивные события ушедшего года Петуха. Завершившийся год для спортсменов Хабаровского края выдался более чем успешным. Давайте вспомним, как это было.

Чемпионы

Начнём с хоккеистов «СКА-Нефтяника», которые в год 70-летия клуба сделали отличный подарок многотысячной армии болельщиков, городу и всему Хабаровскому краю, впервые в своей истории завоевав золотые медали чемпионата страны. До этого стать чемпионом России не удавалось ни одной дальневосточной команде.

Сезон-2016/17 для подопечных Михаила Юрьева вообще выдался звёздным. Команда выиграла все трофеи российского хоккея с мячом: вначале Кубок страны, затем Суперкубок, а на «десерт» стала чемпионом.

Результаты команды Михаила Юрьева в «золотом» сезоне действительно впечатлили. Армейцы (с учётом предварительного этапа в зоне «Восток») набрали 79 очков, забили 258 мячей, а в свои ворота пропустили 101 гол. Клуб на голову оказался сильнее остальных участников, проиграв по ходу турнира лишь однажды.

А потом был «Финал четырёх» на льду «Ерофея». В полуфинале «СКА-Нефтяник» одолел «Енисей» — 2:1, а в решающем матче за чемпионский титул уверенно переиграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» — 6:2.

— После финального свистка мы были по-настоящему счастливы, — признался позже ведущий полузащитник дальневосточников Максим Ишкельдин, который в звездном сезоне забил 35 мячей и сделал 41 результативную передачу. — Приятно вдвойне, что всё это произошло на глазах переполненных трибун арены «Ерофей». Эта была радость на всех одна. Команда получила полное удовлетворение от проделанной работы.

Кстати, опускать планку в новом сезоне армейцы не собираются и уже успели завоевать Кубок России — в третий раз за четыре года.

А ещё хабаровчане стремятся привезти на берега Амура Кубок мира. Так что в новом году подопечным Михаила Юрьева будет к чему стремиться.

Главная сенсация года

Порадовали и футболисты команды «СКА-Хабаровск». Да ещё как! Впервые в своей истории команда завоевала путёвку в премьер-лигу.

28 мая 2017 года теперь навсегда войдёт в историю нашего футбола. Ведь именно в этот день армейцы в Оренбурге проводили второй стыковой матч.

Когда Руслан Корян реализовал пятый пенальти в серии, окончательно снявший все вопросы по поводу победителя, в Хабаровске уже начался новый день. Но какой мог быть сон, когда в Оренбурге творилось такое!

Безусловно, одним из главных героев стал вратарь СКА Александр Довбня, который ещё в первом тайме отразил одиннадцатиметровый штрафной удар, а потом повторил этот «подвиг» в серии послематчевых пенальти.

— Если бы не Александр Григорян, с которым работал в трёх клубах, я в Хабаровске бы не оказался, — рассказывает Александр. — И я, и вся команда ему реально благодарны, что он нас сюда позвал, что мы сейчас ощутили такую эйфорию. Огромное спасибо Гордееву, он очень хороший человек и до последнего в нас верил, и, конечно же, Алексею Поддубскому. Он на установке перед игрой с «Оренбургом» спросил: «Вы готовы выйти в премьер-лигу? Не слышу ответа!». Саша Черевко ответил «Да», и все засмеялись. Тренер говорит: «Идите и выиграйте!».

Успех армейцев стал, пожалуй, главной сенсацией футбольного сезона-2016/17. В одночасье армейцы сделали из сказки быль. Вместо калининградской «Балтики» и ярославского «Шинника» в Хабаровск стали приезжать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Как говорится, почувствуйте разницу.

А еще армейцы впервые после 1963 года вышли в четвертьфинал Кубка страны и имеют хорошие шансы пройти в этом турнире как можно дальше. Даешь финал против столичного «Спартака»?!

Ломаем стереотипы

В ушедшем году радуют болельщиков и хоккеисты «Амура». Мы уже как-то стали привыкать к тому, что сезон команда начинает с одним тренером, а заканчивает — с другим. При этом еще до Нового года обычно всем предельно ясно: в плей-офф «тигры» не попадут.

В нынешнем сезоне хабаровчане сломали эти стереотипы. Поначалу были, правда, проблемы, но затем наставник Андрей Мартемьянов сумел наладить командную игру.

Теперь «Амур» буквально не узнать. Клуб стабильно берёт очки и дома, и в гостях и впервые за последние пять лет имеет неплохие шансы на путёвку в плей-офф.

И ещё одна деталь: географические соседи — владивостокский «Адмирал» и китайский «Куньлунь» находятся в таблице ниже нас. Как говорится, мелочь, а приятно.

Самый юный победитель

Наверняка 2017 год надолго запомнится и юному хабаровскому каратисту Богдану Сударушкину, который стал первым россиянином до 12 лет, завоевавшим золотую медаль на первенстве мира по карате-кёкусинкай, которое проходило в Токио. Интересно, что Богдан ни разу не принимал участие в российских соревнованиях.

— В первенстве России можно принимать участие только с 12-летнего возраста, а на мире — с шести лет, — пояснил он. — А мне только десять. Поэтому получилось, что до российских соревнований я ещё не дорос, зато появился шанс впервые принять участие в первенстве мира. Как шутит мой тренер Роман Семченко, я могу успеть ещё дважды выиграть золотую медаль на мировой арене, прежде чем попасть на Россию.

В Токио юный чемпион провёл семь боёв (причем в один день!) и во всех одержал победы.

Болельщикам скучать не придётся

Новый, 2018 год в Хабаровске начнётся с чемпионата мира по хоккею с мячом, который состоится с 29 января по 4 февраля. Все билеты на финал уже проданы.

Напомним, регион уже в третий раз получил право принять у себя сильнейшие сборные мира по бенди. Выбор в пользу Хабаровского края был сделан по итогам конкурсного отбора на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ.

А уже в марте в дальневосточную столицу съедутся сильнейшие самбисты страны.

Первый такой турнир Хабаровск принимал в марте 2013 года. Кстати, впервые в истории соревнования пройдут по спортивному и боевому самбо в одни сроки.

Всеволод Махов