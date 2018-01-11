Спорт
«Тигры» продолжают борьбу за место в плей-офф
Накануне Нового года хоккеисты «Амура» наконец-то пробились в зону плей-офф. Но, как выяснилось, ненадолго. В трёх домашних матчах 2018-го хабаровский клуб набрал лишь очко и скатился на девятую строчку.
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Вначале подопечные Андрея Мартемьянова уступили по буллитам «Сибири» - 2:3, затем были биты грозным «Авангардом» - 4:0 и, наконец, проиграли одному из аутсайдеров - «Югре» - 1:2.
- «Амур» вышел сражаться, но две допущенные ошибки сыграли роковую роль, - посетовал Андрей Мартемьянов после матча с «Югрой». - Соперник очень цепко отыграл в обороне, которую мы очень сложно взламывали. По самоотдаче вопросов нет, но один гол за две игры на шесть защитников и 12 нападающих — это очень мало. С такой результативностью далеко не уйти.
Никакой трагедии, впрочем, пока нет. Тем более что в декабре «тигры» действительно прыгнули выше головы, одержав 7 побед в 9 матчах. Да и сейчас, несмотря на три поражения подряд, «Амур» отстает от «Сибири», занимающей спасительную восьмую строчку, лишь на очко и при этом имеет две игры в запасе.
Другое дело, что календарь игр на финише регулярного чемпионата КХЛ у хабаровчан довольно сложный. Судите сами: 7 матчей из 8 «тиграм» предстоит сыграть на выезде. Соперники не сахар: минские и рижские динамовцы, питерский СКА, ярославский «Локомотив», соседи из Китая и Владивостока.
Поэтому «тиграм» нельзя расслабляться ни на минуту. И пока есть шанс, за него надо цепляться.
Владислав Махов
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