«СКА-Нефтяник» утратил лидирующие позиции

Действующие чемпионы России – хабаровские хоккеисты «СКА-Нефтяника» в нынешнем сезоне пока выступают совсем не так, как хотели бы их почитатели. Уже нет тех побед с двузначными счетами, которые армейцы буквально штамповали в прошлом чемпионате. И что особенно обидно: клуб стал спотыкаться, что называется, на ровном месте.

Миф о непобедимости хабаровчан начал развеиваться еще в декабре, когда «СКА-Нефтяник» в матче за Суперкубок проиграл извечному сопернику «Енисею». Однако (в конце концов, от неудач никто не застрахован) это были еще цветочки… Далее красноярцы обыграли дальневосточников уже дома в рамках регулярного первенства, затем последовала осечка в Кемерово.

Новый год подопечные Михаила Юрьева начали вообще, мягко говоря, не по-чемпионски. Вначале армейцы едва не проиграли в Первоуральске, сравняв счет на последней минуте матча – 4:4. Потом отправились в Новосибирск, где неожиданно были биты «Сибсельмашем» - 2:3.

Так негостеприимно родная земля наставника «СКА-Нефтяника» (напомним, что Михаил Юрьевич родом из Новосибирска) давненько не встречала.

«Благодаря» этим неудачам армейцы растеряли лидирующие позиции и отстают от «Енисея» на целых 8 очков. Уже почти очевидно, что первого места по итогам регулярного чемпионата хабаровчанам не видать как своих ушей.

Впрочем, это не самое главное. В любом случае чемпион России определится в одном-единственном матче. И для этого вовсе не обязательно выигрывать регулярный чемпионат. Вопрос в другом: в какой форме подойдет наш клуб к решающим поединкам сезона?

Можно, конечно, предположить, что армейцы не форсируют события, не выкладываются на всю катушку и мысленно готовятся к серии плей-офф… Но какую-то не чемпионскую игру демонстрирует команда. И главное – нестабильную. В преддверии Нового года «СКА-Нефтяник» дома разобрался с «Сибсельмашем», как говорится, без шума и пыли – 8:1. И вдруг на выезде наш клуб уступает сибирякам, которые звёзд с неба не хватают. Куда это годится?

Остаётся надеяться на то, что Михаил Юрьев сделает правильные выводы и сумеет настроить команду на борьбу.

Между тем на чемпионате мира по бенди, который пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля, могут сыграть сразу семь наших игроков.

Это вратари Виктор Каменев и Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Максим Ишкельдин, Янис Бефус, Юрий Шардаков, нападающий Артём Бондаренко.

Пятеро из них принимали участие в недавнем «Турнире четырех наций» в Швеции, который завершился победой россиян.

Юрий Шардаков тогда не смог принять участие в соревнованиях из-за травмы, остался вне игры и Денис Рысев. Зато впервые за сборную на международном турнире сыграл коллега Рысева - Виктор Каменев.

Владислав Махов

Расширенный список сборной России:

Вратари: № 1 Роман Черных («Енисей»), № 30 Виктор Каменев, № 98 Денис Рысев (оба - «СКА-Нефтяник»).

Защитники: № 27 Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), № 24 Юрий Викулин, № 55 Михаил Прокопьев, № 91 Артём Ахметзянов (все - «Енисей»), № 32 Павел Булатов («Динамо-Москва»).

Полузащитники: № 8 Максим Ишкельдин, № 20 Янис Бефус, № 16 Юрий Шардаков (все - «СКА-Нефтяник»), № 12 Никита Иванов («Байкал-Энергия»), № 15 Алан Джусоев («Хаммарбю Банди»), № 11 Вадим Чернов, № 92 Денис Макаров, № 33 Андрей Прокопьев (все - «Енисей»), № 21 Игорь Ларионов, № 17 Дмитрий Савельев («Волга»), № 18 Андрей Шабуров («Динамо-Москва»), № 44 Вадим Архипкин («Бруберг»), № 23 Евгений Дергаев («Водник»).

Нападающие: № 5 Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), № 7 Сергей Ломанов, № 10 Алмаз Миргазов (оба - «Енисей»), № 28 Владимир Каланчин («Кузбасс»), № 54 Дмитрий Барбаков («Динамо-Москва»).

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