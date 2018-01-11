Хабаровский футбол: Мы заживём теперь по-новому

Завершились каникулы у футболистов «СКА-Хабаровск». Напомним, что к весенней части сезона-2017/18 наши футболисты будут готовиться под руководством нового наставника Рината Билялетдинова.

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Любопытно, что и год назад армейцам после отпуска был представлен новый рулевой - Андрей Гордеев.

Алексей Поддубский, тренировавший «СКА-Хабаровск» в осенней части сезона, теперь является спортивным директором клуба. А новым генеральным директором после отставки Олега Флегонтова и его «свиты» стал Алексей Кандалинцев, в прошлом игрок СКА, который в последнее время являлся начальником команды.

Специалисты и болельщики надеются, что эти кадровые перестановки в руководстве клуба пойдут команде на пользу. Кстати, Олег Флегонтов был первым генеральным директором СКА, который ранее никакого отношения ни к Хабаровску, ни к местному футболу не имел. Тренеры приезжали и уезжали, а начальник у нас обычно свой, доморощенный.

Немного настораживала и биография теперь уже бывшего генерального директора. Вроде бы клубов (и довольно уважаемых), где засветился Флегонтов, достаточно. Среди них - казанский «Рубин», «Лада» (Димитровград), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Спартак» (Щелково), «Кайрат» (Алма-Ата), «Волгарь» (Астрахань), «Арсенал» (Тула). Но, пожалуй, только в столице Приморья он действительно проработал долго - десять лет, пройдя с «Лучом» путь от второго дивизиона до премьер-лиги.

В итоге в Хабаровске Олег Флегонтов тоже поруководил недолго: меньше двух лет. Но зато успел раздуть штат. При нём даже руководителя пресс-службы выписали из Москвы. Но все это, к счастью, уже в прошлом.

Первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор в новом году армейцы проведут в Турции, в одном из отелей курортной зоны города Сиде.16 и 22 января хабаровчане планируют сыграть два контрольных матча.

Второй сбор хабаровчане также планируют провести в Турции – в городе Белеке с 28 января по 13 февраля.

В ходе этого сбора запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей.

Заключительный этап перед стартом весенней части сезона армейцы проведут в Республике Корея с 18 по 25 февраля.

Первый официальный матч 2018 года дальневосточники проведут на своём поле 27 февраля: в этот день они в рамках ? финала Кубка России сыграют с ярославским «Шинником».

Первый матч чемпионата страны после зимней паузы СКА также проведёт дома, с ФК «Тосно», 3 марта.