Образ жизни: Первая гонка в Хабаровске

Отрадно наблюдать, как возрождают интерес к комплексам ГТО в Хабаровске, как повсеместно культивируют культуру занятия спортом

В течение жизни запоминаешь моменты, когда происходит что-то очень важное и в первый раз. На всю жизнь запоминаются первая любовь, первый класс, выпускной и первая заработная плата. Чем дольше живёт человек, тем меньше становится этих «первых» важных событий, но каждое из них останется уникальным и неповторимым.

Рождественская гонка прошла на базе стадиона «Энергия» 3 января 2018 г. Дети разных возрастов соревновались на дистанции 1 км в лыжной гонке свободным стилем. Для многих это было привычным соревнованием, потому что основу юных спортсменов составляли питомцы ДЮСШ города Хабаровска.

А мы совершенно случайно обратили внимание на заметку про Рождественскую гонку. К участию приглашались все желающие, и мы, родители 9-летней Насти, предложили ребёнку такую возможность. Надо сказать, дочка замотивирована на тему спорта уже давно и серьёзно: 2 класс окончила с золотым значком ГТО, с которым теперь никогда не расстается на школьных занятиях. Гордится ребенок безмерно. И сейчас, перейдя по возрасту на 2 ступень нормативов ГТО, напряжённо готовится к сдаче исключительно на золотой знак. Отрадно наблюдать, как возрождают сейчас интерес к комплексам ГТО, как повсеместно культивируют культуру занятия спортом. Есть в этом целый «букет» позитивных ростков. Перечисление одних плюсов к здоровью человека займет не одну страницу, а сколько добавок получит подрастающее поколение к психологическому развитию? Вопрос риторический, во всяком случае сейчас, после участия в лыжной гонке, мотивация моего ребёнка укрепилась как никогда.

«Папа, а, может, не будем участвовать?» - это были первые слова, когда моя спортивная семейная маленькая гордость увидела, как на лыжне «летают» воспитанники лыжных школ города. Успокаивал, давал накачку, надавил на гордость и успокоил тем, что поучаствовать пришли даже малыши, едва доросшие до самых маленьких лыжных палок. На серьёзных ребячьих мордашках отражались самые что ни на есть спортивные переживания. Чем старше были участники, тем более уверенными и весёлыми они казались, должно быть, уже научились справляться с предстартовым волнением. И вот построение перед началом соревнований, и руководство детско-юношеской школы и судьи поздравили участников с началом мероприятия, звучит напутственная речь, гимн России и уже первый забег замер на старте. Умчались старшие в погоне за медалями и первыми местами, а малышня вся в тревожном ожидании.

Среди маленьких спортсменов 3-го забега несмело топчется малыш под 103-м номером из тех, которые до лыжных палок едва, едва... «Лишь бы не заблудился на трассе», - слышится встревоженный голос мамы из толпы болельщиков. У мальчишки вид суровый, нацеленный на если не добежать, так дойти до финиша. В общем, вселяющий оптимизм вид. Когда прозвучит старт уже 4-го, самого младшего, девичьего забега, тот парень ещё будет сосредоточенно топать своей лыжней к финишной прямой. Сердце, глядя на него, радовалось! Растёт целеустремлённый человечек, среди всего этого спортивного братства не затеряется, возьмёт своё упорством и трудом. И его первый раз, возможно, происходит именно сегодня, погожим зимним днём, посреди большого города.

Дочка, падая и поднимаясь, между тем пропустила натренированных спортсменов и уютно устроилась в последней трети своего забега, уверенно топая классическим. До конькового хода мы ещё не доросли, да и трассы подходящей в наших краях нет. Финиш и подбадривающие крики болельщиков и судей - всё это сегодня в её жизни было впервые. Такой вот первый раз первой лыжной гонки в новом, 2018 году – Рождественской гонки.

Александр Фроленок

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