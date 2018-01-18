Бенди: Все в сборе, кроме Шардакова

На чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля, выступят пять игроков «СКА-Нефтяника»: вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Янис Бефус и Максим Ишкельдин и нападающий Артем Бондаренко.

Все эти хоккеисты уже имеют опыт выступлений за национальную команду. Самым титулованным из них считается Максим Ишкельдин, который становился чемпионом мира четыре раза.

Напомним, что в расширенном списке сборной России для участия в мировом турнире значилось ещё двое хабаровчан - вратарь Виктор Каменев и Юрий Шардаков.

Каменев остался вне игры, поскольку наставники россиян сделали ставку на его более опытных и проверенных коллег - Романа Черных и Дениса Рысева. Что же касается Шардакова, то он ещё не набрал форму после продолжительной паузы из-за болезни.

- Юрий только начал тренироваться с командой, - прокомментировал такое решение наставник сборной России Михаил Юрьев. - Конечно, и мне, и ему хотелось, чтобы он принял участие в чемпионате мира. Но если оценивать объективно, Шардаков за оставшееся время не успеет набрать необходимые кондиции. Если бы чемпионат мира начинался хотя бы на неделю позже, то можно было бы о чём-то говорить.

До начала чемпионата мира «СКА-Нефтянику» предстоит сыграть два матча регулярного первенства страны на родном льду. 18 января армейцы встретятся с «Кузбассом», а 21 января - с «Енисеем». А уже с 22 января в Хабаровске начнут собираться игроки сборной России.

