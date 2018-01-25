Спорт
«Амур» немного забуксовал
Довольно уверенно начали хабаровские хоккеисты последнюю в регулярном чемпионате КХЛ выездную серию, одолев динамовские команды Риги и Минска. Однако дальше начались проблемы.
Вначале подопечные Андрея Мартемьянова проиграли в Питере безоговорочному лидеру нынешнего сезона СКА – 0:5. Затем последовало фиаско и в Ярославле – 0:3.
Огорчили не только сами поражения, но и тот факт, что за 120 минут чистого времени «тигры» ни разу не поразили ворота соперников.
- Мы, к сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили необязательные голы, - посетовал Андрей Мартемьянов после неудачи в Ярославле. - Но в плане самоотдачи мне не в чем упрекнуть нашу команду, мы сегодня выдали то, что могли на данном этапе.
В активе «Амура» 78 очков и девятое место в конференции «Восток». Отставание от спасительной восьмой строчки, которую занимает «Сибирь», теперь четыре очка. Правда, у «тигров» игра в запасе.
Очередные матчи «Амур» проведёт в Китае с клубом «Куньлунь Ред Стар» 25 и 27 января.
Кстати, вратарь хабаровчан Юха Метсола поедет на Олимпиаду в составе сборной Финляндии. Кроме него, на Играх в Корее засветятся и три наших чеха - защитники Михал Йордан и Ян Коларж и форвард Томаш Зогорна.
А женская сборная России в эти дни гостит в Хабаровске на базе краевого центра развития хоккея.
Напомним, что место для тренировок выбирал главный тренер сборной Алексей Чистяков во время своего визита на Дальний Восток в мае прошлого года. Решающим стало удобство для трансфера от гостиницы (туристический центр «Заимка») и достаточное количество льда в распоряжении олимпийской команды.
В Хабаровске россиянки пробудут до 4 февраля. После чего отправятся на Игры в Корею. На групповом этапе соперницами нашей сборной будут канадки, американки и финки.
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