Спорт
Хабаровск в ожидании большого хоккея
Хабаровск 29 января примет Чемпионат мира по хоккею с мячом. Готовность арены "Ерофей" проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он уверен, что и спортивная площадка, и дальневосточная столица готова к проведению мирового первенства.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Между тем, в заключительном матче чемпионата России перед антрактом, связанным с чемпионатом мира в Хабаровске, хоккеисты «СКА-Нефтяника» одолели на своём льду «Енисей» - 5:3, взяв реванш у красноярцев за предыдущие неудачи. Тем самым подопечные Михаила Юрьева сократили отставание от сибиряков, идущих на первом месте, до пяти очков и имеют игру в запасе.
Кстати, в этом поединке выступали сразу 12 из 18 хоккеистов, которые представят Россию на предстоящем мировом форуме на льду «Ерофея». Однако тон в игре задавали не только они.
Одним из героев матча стал форвард хозяев Павел Рязанцев. Именно он открыл счёт уже на восьмой минуте, а по ходу первого тайма удвоил результат, реализовав пенальти, — 2:0. В итоге Рязанцев отметился хет-триком.
После перерыва индивидуальное мастерство продемонстрировал полузащитник хабаровчан Максим Ишкельдин. А ещё один гол в ворота голкипера сборной России Романа Черных провёл Юрий Шардаков, который проводил лишь второй матч после долгого перерыва, связанного с болезнью.
Надо отдать должное и гостям. Даже проигрывая — 1:5, сибиряки не сдались и сумели подсластить пилюлю, забив два гола подряд. Сделал это игрок сборной страны Алмаз Миргазов.
23 января в Хабаровск прибыли остальные члены сборной России. По мнению наставника национальной команды Михаила Юрьева, шести дней ребятам должно хватить для того, чтобы адаптироваться на льду «Ерофея».
В обойме тренерского штаба 12 игроков, выступавших год назад на мировом чемпионате в Сандвикене, а также три дебютанта — 23-летний Вадим Чернов, 25-летний Андрей Прокопьев и 20-летний Владимир Каланчин.
Врезка
Состав сборной России на ЧМ-2018:
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («СКА-Нефтяник»)
Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»)
Полузащитники: Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба — «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция)
Нападающие: Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба — «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник»), Владимир Каланчин («Кузбасс»)
Главный тренер: Михаил Юрьев
Старший тренер: Андрей Пашкин
Тренер: Николай Емсенко
Расписание игр чемпионата мира по хоккею с мячом
ПОДГРУППА «А»
Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия
ПОДГРУППА «В»
Казахстан, США, Германия, Венгрия
ПОДГРУППА «А»
Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия
ПОДГРУППА «В»
Казахстан, США, Германия, Венгрия
|
Понедельник, 29 января
|
Вторник, 30 января
|
Среда, 31 января
|
Пятница, 2 февраля
|
Суббота, 3 февраля
|
Воскресенье, 4 февраля
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 624
С места событий: Останки на берегу водоема5 876
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 161
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 323
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136