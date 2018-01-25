Хабаровск в ожидании большого хоккея

Хабаровск 29 января примет Чемпионат мира по хоккею с мячом. Готовность арены "Ерофей" проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он уверен, что и спортивная площадка, и дальневосточная столица готова к проведению мирового первенства.

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Между тем, в заключительном матче чемпионата России перед антрактом, связанным с чемпионатом мира в Хабаровске, хоккеисты «СКА-Нефтяника» одолели на своём льду «Енисей» - 5:3, взяв реванш у красноярцев за предыдущие неудачи. Тем самым подопечные Михаила Юрьева сократили отставание от сибиряков, идущих на первом месте, до пяти очков и имеют игру в запасе.



Кстати, в этом поединке выступали сразу 12 из 18 хоккеистов, которые представят Россию на предстоящем мировом форуме на льду «Ерофея». Однако тон в игре задавали не только они.



Одним из героев матча стал форвард хозяев Павел Рязанцев. Именно он открыл счёт уже на восьмой минуте, а по ходу первого тайма удвоил результат, реализовав пенальти, — 2:0. В итоге Рязанцев отметился хет-триком.



После перерыва индивидуальное мастерство продемонстрировал полузащитник хабаровчан Максим Ишкельдин. А ещё один гол в ворота голкипера сборной России Романа Черных провёл Юрий Шардаков, который проводил лишь второй матч после долгого перерыва, связанного с болезнью.



Надо отдать должное и гостям. Даже проигрывая — 1:5, сибиряки не сдались и сумели подсластить пилюлю, забив два гола подряд. Сделал это игрок сборной страны Алмаз Миргазов.

23 января в Хабаровск прибыли остальные члены сборной России. По мнению наставника национальной команды Михаила Юрьева, шести дней ребятам должно хватить для того, чтобы адаптироваться на льду «Ерофея».

В обойме тренерского штаба 12 игроков, выступавших год назад на мировом чемпионате в Сандвикене, а также три дебютанта — 23-летний Вадим Чернов, 25-летний Андрей Прокопьев и 20-летний Владимир Каланчин.

Врезка

Состав сборной России на ЧМ-2018:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («СКА-Нефтяник»)

Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»)

Полузащитники: Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба — «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция)

Нападающие: Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба — «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник»), Владимир Каланчин («Кузбасс»)

Главный тренер: Михаил Юрьев

Старший тренер: Андрей Пашкин

Тренер: Николай Емсенко

Расписание игр чемпионата мира по хоккею с мячом

ПОДГРУППА «А»

Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия

ПОДГРУППА «В»

Казахстан, США, Германия, Венгрия

ПОДГРУППА «А»

Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия

ПОДГРУППА «В»

Казахстан, США, Германия, Венгрия