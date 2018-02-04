Такой хоккей нам нужен: Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом

В Хабаровске XXXVIII прошел чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России по хоккею с мячом в финале чемпионата мира в Хабаровске победила команду Швеции со счётом 5:4. Хет-трик оформил Алмаз Миргазов. Для сборной России эта победа стала 11-й на чемпионатах мира по бенди и 25-й, учитывая советскую историю. Бронзу"

Вот и дождались поклонники бенди свидания с сильнейшими сборными планеты. И хотя в финал вышли два «кита»: Россия и Швеция, интерес к матчам группового этапа меньше не становится.

Например, на первом матче россиян против норвежцев трибуны были забиты почти под завязку. Потому что зрители пришли не только на сам хоккей. В холлах арены их ждало немало интересного.

Ещё до игры они могли познакомиться с главными символами региона, традиционными ремеслами коренных малочисленных народов Севера, узнать о промышленном производстве края, погрузиться в историю хоккея с мячом, а также сделать фотографию в различных больших и красочных фотозонах.

Здесь же устраивались разные конкурсы, игры и прочие увеселительные мероприятия. Не случайно многие пришли в «Ерофей» с детьми, которым было чем заняться.

Но главное-то действо было впереди. Я имею в виду торжественное открытие, ставшее, пожалуй, самым красочным за всю историю мировых чемпионатов по бенди.

В церемонии приняли участие сами зрители, собравшиеся на трибунах. Им подарили световые жезлы, с помощью которых болельщики «оживили» арену «Ерофей». Во время церемонии зрителям с помощью лазерного и светового шоу показали главные туристические достопримечательности региона.

Подобных мероприятий с таким большим количеством задействованных болельщиков в Хабаровском крае ещё не проводили, поэтому шоу стало уникальным.

После представления команд-участниц спортсменов и болельщиков приветствовали заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, президент международной и российской федераций хоккея с мячом Борис Скрынник и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, зачитавший напутствие командам от президента Владимира Путина, а затем пожелавший всем спортсменам успехов.

- Чемпионат прошел на самом высоком организационном уровне и запомнится зрелищными соревнованиями, яркими победами, - отметил глава региона. - Спорт - лучший дипломат, он объединяет людей и страны.

Приятным сюрпризом для тысяч болельщиков стало поздравление с открытием турнира от первых чемпионов мира в истории хоккея с мячом Николая Дуракова и Михаила Осинцева.

А потом была игра, в которой россияне на радость многочисленной публики разгромили норвежцев - 15:1.

Свой вклад в победу внесли хоккеисты «СКА-Нефтяника»: Максим Ишкельдин забил два мяча и сделал результативную передачу, также голом отметился Артём Бондаренко, голевой пас на счету Януса Бефуса.

Вообще, в первый день турнира все матчи закончились с крупными результатами. Даже в поединке между шведами и финнами борьбы не получилось.

Уже до перерыва действующие чемпионы мира вели – 5:0 и в итоге добились уверенной победы – 9:1. Два гола у шведов провёл бывший игрок «СКА-Нефтяника» Кристофер Фагерстрем.

Особенно порезвилась национальная команда Казахстана, отправившая в ворота венгров 29 безответных голов.

Впрочем, силы соперников изначально были неравными. Хоккеисты Казахстана, которых по праву называют второй сборной России, - шестикратные бронзовые призёры мировых чемпионатов. Венгры -дебютанты группы «А», заявившиеся на турнир в последний момент из-за отказа канадцев.

К тому же сборная Венгрии играла в ослабленном составе и практически без замен. Такая ситуация сложилась из-за задержки с визовым оформлением четырёх игроков этой команды, которые были дозаявлены в последний момент. Они прибыли в Хабаровск два дня спустя. Американцы тоже не стали церемониться и разбили немцев – 14:4.