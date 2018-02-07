Победа нашенская: По следам хабаровской феерии

Всю прошедшую неделю Хабаровск жил русским хоккеем – дальневосточная столица стала мировой столицей хоккея с мячом. Желаемого результата - победы сборной команды России - мы дожидались. Но в первую очередь уже в первых матчах дождались настоящей игры, настоящего русского хоккея.

Вынесенное в заголовок слово «феерия» употребляется в двух смыслах. Во-первых, это относится к самим сыгранным матчам. Если не всегда была феерическая игра, то был феерический результат. Если не было феерического результата, то была феерическая интрига – вспомним матч второго тура Россия –Финляндия или матч за пятое место между США и Норвегией. Во-вторых, слово «феерия» безоговорочно относится к церемонии открытия чемпионата. Это было зрелище!

Как смотрелись, к примеру, в чаше лучшего в мире Дворца хоккея с мячом (лучшего по мнению хабаровчан, а также по мнению американцев, венгров, немцев) зажженные световые жезлы болельщиков! А потом началось ледовое шоу: с танцами, музыкой, световыми эффектами. Танцовщицы на сверкающем льду были просто неподражаемы.

Большая игра

Чемпионат мира по бенди открылся матчем США - Германия. И по количеству забитых мячей это было нечто - 14:4. Ясно, что такую игру американцы могут показать только в рамках своей подгруппы, но это была игра! Что могли противопоставить немцы, среди которых много новичков чемпионата мира, натиску гостей из-за океана? Только быстрые контратаки с неплохим ведением, в результате которых они смогли в первом тайме ненадолго сравнять счет. А потом сократить разрыв. Высоким скоростям американских форвардов и их хорошей технике, умению сочетать индивидуальные подходы с игрой в пас нынешние выходцы из группы «Б» ничего не могли противопоставить. Хет-трик Александра Колягина ничего не принес им, кроме чести. Наш давний знакомый по прежнему хабаровскому чемпионату американский голеадор Кевин Браун забил в стартовом матче пять мячей. Позднее, в личном разговоре, он не был склонен рассуждать о своих личных успехах, больше говорил о команде. Другой весьма многообещающий форвард сборной США Микаэль Ликтиг сделал уверенный хет-трик. Не можем не отметить хоккейную феерию в матче Казахстан - Венгрия. Она была односторонней, со счетом 29:0 в пользу команды Казахстана. Если по количеству забитых голов среди казахских форвардов еще смог очутится вышеупомянутый Кевин Браун, то по количеству набранных очков Радану Исалиеву, Виктору Чернышеву, Евгению Леонову просто не было равных.

На трибуне стадиона «Ерофей» игрой казахской сборной восторгались два норвежских хоккеиста – опытнейший защитник Петер Моэн и юный, впервые попавший в Хабаровск, полузащитник Андерс Свен. Ну как было не познакомиться, не поговорить. И Петер Моэн поведал, что снова рад быть в Хабаровске, впечатления от первого чемпионата еще живы .Да, город стал смотреться еще лучше. И цель своего пребывания в Хабаровске Петер выразил кратко: «Только выигрывать!». Лучшим игроком в своей сборной он считает не себя, а вратаря Александра Ньюгорда и форварда Николая Йенсена, сумевшего забить гол в ворота сборной Казахстан в четвертьфинальном матче, проигранном норвежцами не позорно, но вчистую. Но это было потом, а тогда юный новобранец норвежской сборной, впервые приехавший в Хабаровск, полузащитник Андерс Свен был в восторге от города и Дворца хоккея с мячом. Такого помещения для игры в бенди и поныне нет в Осло, где, по его словам, играет сильнейшая норвежская команда «Старбек».

Когда поинтересовались у полузащитника Дэрека Ригардсона: «Что бы вы сказали, если бы вас пригласили поиграть за команду «СКА-Нефтяник», то он тут же выхватил ручку: «О, я незамедлительно подписываю контракт». И получив в качестве подарка сборник стихов Маяковского на английском, был не по-детски рад. Он, школьный библиотекарь по профессии, пообещал поставить эту книгу в своей библиотеке. Дэрек сфотографировался с этой книгой на память. Через день его примеру после разгрома сборной Венгрии со счетом 16:1 последовал товарищ по сборной Уайт Вензель. По-настоящему отличится в том матче опять-таки Кевин Браун: пять голов хотя бы в ворота аутсайдера - это вам не шутка! Уайт Вензель с радостью принял в подарок сборник «Русская классическая поэзия» в английском переводе.

Горе побежденных

Удалось поговорить с аутсайдерами - венграми и немцами (матч между ними закончился со счетом 9:5). Это была замечательная борьба, но хорошая физическая подготовка, нормальный темп у венгров не могли их спасти. Капитан венгров Тамаш Мезечати дал очень содержательное и эмоциональное интервью. Одна-единственная команда в Венгрии (у них нет даже своего национального чемпионата) тем не менее любит играть, считает честью для себя выход в группу «А» и очередное посещение Хабаровска. «Кедвену эмберек - приятные люди», - так отозвался о хабаровчанах венгерский капитан. Главный голеадор венгров Андраш Кордис после вчистую проигранного шведам матча (3:16), где шведы обошлись с мадьярами еще снисходительно, дал сугубо хоккейный комментарий. Идея состояла в том, что он, забив шведам два мяча, надеется на большее и адресует свои надежды всей команде. Противоположным по смыслу был рассказ Никласа Лауэ – молодого немецкого игрока. После проигранного с треском матча со сборной Казахстана со счетом 17:2 он ничего не говорил о самом хоккее, но вдохновенно перечислял все полюбившиеся ему достопримечательности Хабаровска.

Финн Микко Луккарила отвечал на вопросы еще до поражения со счетом 2:8 в полуфинальном матче со сборной России. И слова: «Мы стремимся побеждать, побеждать всей командой» отнюдь не были простым бахвальством. Просто героическое сопротивление российской сборной на групповом этапе, победы над Норвегией и США - тому наглядное доказательство. Мы признательны шведскому тренеру Свенне Улльсону за то, что он смог ответить на вопросы уже после официальной пресс-конференции. Но не окончательной, а после четвертьфинала. Свенне сказал, что в его команде почти все - чемпионы мира и что члены команды надеются стать чемпионами. Эти надежды рухнули. Но шведский тренер тут вряд ли виноват. В этом заслуга нашего тренера Михаила Юрьева. И если американский тренер Крис Холден в разговоре обещал сделать все возможное для прогресса бенди у себя в стране, то хочется верить, в спор за медали вмешаются новые серьезные игроки.

Михаил Корчмарев