Спорт
Сражение у хабаровского храма: Вперед и с клюшкой
В день триумфальной победы сборной России по хоккею с мячом в Хабаровске прошел турнир по русскому хоккею в валенках.
В состязаниях на площадке недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора участвовали четыре любительские команды: Хабаровской духовной семинарии, Общероссийского народного фронта, молодежные команды «Взлет» и «Данко». Особой остроты ледовой битве придавал тот факт, что в качестве болельщиков на турнир пришли церковные иерархи, звезды отечественного спорта и кино.
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Знаменитый боксер Николай Валуев, может, и хотел принять полноценное участие в игре, но не смог из-за простуды. Тем не менее он, безусловно, был самой заметной фигурой на этом матче. В буквальном смысле слова. Даже огромного роста митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир смотрелся рядом с ним не так серьезно. Спортивная роль Валуева свелась к тому, что, стоя в воротах, он эффектно отбил мяч, положив начало добавочного матча после основного турнира. В его исполнении, наверное, все эффектно.
В дополнительное время с юными хоккеистами сразилась сборная Всемирного русского народного собора. В ее составе центральным нападающим выступил актер Андрей Мерзликин, известный нам по таким фильмам, как «Бумер», «Жмурки», «Штрафбат». В отличие от некоторых своих героев, на площадке Мерзликин был добрым, любил детей. С удовольствием раздавал автографы, комплименты и форы. Если молодежь состязалась в толстых куртках и штанах, то актер вышел налегке: стильный костюм, ушаночка и катаные валенки. Победила в итоге детская сборная.
- Чтобы заниматься спортом, нужно не так уж и много, - резюмировал Николай Валуев. - Достаточно оторваться от компьютера и выйти во двор. Мы в свое время в дворовый хоккей играли налегке – в чем ходили. Сами разгребли снег воле дома, вместо яркого мячика - теннисный шарик, он не так больно лупит.
Может быть, именно тогда боксер и депутат Госдумы РФ и научился держать удар.
Достоверно неизвестно, что сыграло ключевую роль - спортивная подготовка или помощь небес, но первое место в турнире взяли семинаристы. Фронтовикам досталось «серебро», а третью ступень пьедестала заняли ребята из клуба «Взлет».
Виктор Панин
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