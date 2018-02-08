Талисмания в Хабаровске: Самбишка или крепышка?

В Хабаровске спортивным состязаниям, где льется кровь и ставятся фингалы, больше бы подошел талисман в виде киянки. На ринге бойцы колотят друг друга в «мясо». Один из них заносит ногу над головой и с размахом опускает ее противнику на ключицу. Слышится хруст, соперник орет. Нокаут.

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И вот похожий на леопарда (не свирепостью, а пятнистостью от синяков) спортсмен поднимается на пьедестал. Рад бы улыбаться, да часть зубов выбита. Рука на перевязи, нога в гипсе. В голове промышленный шум калькулятора, подсчитывающий стоимость лечения и цену имплантатов. Шум, пока не грохот! Ибо адреналин и победа. Триумфатора ждет медаль и мило улыбающийся песик Тотошка. Талисман состязаний…

Откуда пошла мода назначать символами спортивных соревнований детские игрушки? Причем чем опаснее боевое искусство, тем милее будет выглядеть маскот. Мужики проводят антагонистам хуки, джебы, апперкоты, као тронги, лоу-кики. Ломают, выбивают, разрывают. Но никаких талисманов в виде кувалд, нунчак, молотов или двуручных топоров!

Помните тигренка Хабрика? Эмблема чемпионата мира по киокусинкай, который состоялся в 2015 году в Хабаровске. Хорошенький такой… Не то чтобы я считаю карате опасным (а тем более смертельным) видом единоборств, но все же.

С 2 по 4 марта в дальневосточной столице пройдет еще один турнир. По самбо. В «Платинум арене». Вовсю идет голосование, как назвать очаровательную зверюшку, под улыбкой которой оппоненты будут выворачивать друг другу суставы. Среди вариантов: Самбишка (расшифровывать как самбо и мишка), Самбик, Федор, Порфирий (этого, наверное, старообрядец предложил), Тайфун, Бамси, Крепышка.

Как мы видим, брутальных имен мало. Да и с таким уровнем креативности можно вообще опросы не проводить. Состязания по дайдо дзюку – назовем Дайдодзюшка. Первенство по тхэквондо – назовем Тхэквондошка.

И, кстати, почему маскотами избирают только животных? Граф Муравьев-Амурский с катаной, как вам? Комсомольский корвет? Анюйская баба в доспехах? Понимаю, что подобное происходит не только у нас в крае. Традиции, Олимпиада, все дела. Вездесущая Википедия подсказывает, что талисманов - диких зверей на главном спортивном поединке планеты было хоть отбавляй. А домашнее животное только одно – такса Вальди (Мюнхен, 1972 год).

Но как бы я ни любил собак, знаете что? Прочь традиции и каноны! Даешь сваебойную установку в талисманы!

Молотобоец в параллельной жизни Антон Бздонский

Фото:https: www.hab.kp.ru