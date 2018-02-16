Юбилей в Хабаровске: Прапорщик, который был... капитаном

В чем же секрет спортивного долголетия хабаровчанина Александра Волкова, который на протяжении многих лет выводил на лед армейцев в качестве капитана команды?

Знаменитый канадский профессионал Горди Хоу гонял по льду шайбу на высшем уровне до пятидесяти. Александр Волков, который в составе армейцев Хабаровска по русскому хоккею отыграл целых 28 (!) сезонов, совсем немного не дотянул до такого достижения: он закончил карьеру в 46 лет.

Один из самых надежных защитников за всю историю клуба провел в высшей лиге отечественного бенди целых 676 матчей. И когда он в 2000 году, образно говоря, повесил коньки на гвоздь, не было человека, который провел бы больше встреч в чемпионатах страны. Только спустя много лет рекорд был побит. Тем не менее Волков остается рекордсменом по количеству сыгранных встреч за один коллектив.

В чем же секрет спортивного долголетия Александра Волкова, который на протяжении многих лет выводил на лед армейцев в качестве капитана команды? Когда его сверстники уже давно смотрели хоккей с трибуны, Николаич, как уважительно по отчеству называли ветерана молодые партнеры, годившиеся Волкову в сыновья, продолжал играть. При этом номер на льду он никогда не отбывал и мог еще дать фору молодежи. Потому что всегда относился к своему делу профессионально, не искал легких путей и, что немаловажно, соблюдал спортивный режим.

Когда Александру было уже за сорок, на вопрос: сколько лет он ещё собирается играть, Волков ответил: «Чувствую, что силы еще есть. Но если мне намекнут, что пора, мол, дать дорогу молодым, второй раз тренерам повторять эту фразу не придется».

Родился Александр в подмосковном городе Обухове, где с детских лет прикипел к русскому хоккею. Тогда этот вид спорта в столице и ее окрестностях был достаточно популярен: только в высшей лиге играли три клуба — «Динамо», ЦСКА и «Фили».

Первым тренером в родном Обухове у Саши был Николай Горохов. Он, по сути, и довел парня до команды мастеров. Когда Волкову исполнилось восемнадцать лет, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Михаил Осинцев, тренировавший тогда «Фили», пригласил молодого защитника к себе в команду. Дело было в 1971 году. За «Фили» Волков сыграл совсем немного — всего семь матчей. Однако дебют состоялся, Сашу заметили специалисты.

Потом служба в армии и - здравствуй, Хабаровск! Думал ли тогда парнишка, что этот город станет со временем для него самым родным?! Едва ли. Наверняка, как и многие, особенно на первых порах, скучал по дому и надеялся отслужить как надо и вернуться. Но жизнь распорядилась иначе.

— Уже после первого сезона, проведенного в Хабаровске, меня пригласили в московское «Динамо», — вспоминает Александр Николаевич. — Но, как говорится, от добра добра не ищут. В тот момент в «Динамо» был очень сильный состав, и где гарантии, что я бы попал в основу. Хотя понятно, что перспективы маячили широкие. Опять же от Москвы и до сборной поближе… Но я решил остаться в Хабаровске. И никогда не жалел о своем решении. Коллектив у нас подобрался сплоченный.

Да и как могло быть иначе? Если бы не было такого коллектива, разве мы бы занимали призовые места? Когда я пришел в клуб, то здесь еще играли такие глыбы, как Анатолий Фролов, Михаил Ханин, Анатолий Гладилин, Владимир Башан, Владислав Помазкин… Ветераны словом и делом помогали как на ледовой арене, так и за ее пределами. И то, что я довольно быстро окреп, стал игроком основного состава, большая заслуга моих партнеров. Потом ветераны ушли, но их всегда было кем заменить. Появились новые звездочки — Витя Ковалев, Саша Першин, Юра Горностаев, Юра Тишин, чуть позже подтянулись Коля Паздников, Слава Саломатов, Сережа Бурдюхов, Женя Березовский… Не случайно в 80-е годы мы почти регулярно завоевывали медали.

Сам Волков со временем стал капитаном команды. Понятно, что болельщикам всегда больше запоминаются игроки, которые пишут коньками песни атак. Но не стоит забывать и о тех, кто отвечал за наш тыл. В обороне в те годы, помнится, тоже был порядок. И во многом благодаря Александру. Сам он за карьеру только 16 раз поразил чужие ворота. Зато как отрабатывал в защите, то и дело нейтрализуя соперников!

— Он никогда никого не бьет, не щиплет, — говорил о Волкове в прошлом известный вратарь СКА Анатолий Лутков, которого, увы, сейчас уже нет с нами. — Но если уж Саша положил свою клюшечку на клюшку соперника, тот может не дергаться: из этих тисков игроку соперника уже не вырваться…

Многие тогда в команде были офицерами. А вот Волков оставался прапорщиком. Тем не менее авторитет в клубе (звание капитана команды за красивые глаза не дают) у Александра был огромный.

- Желания непременно стать офицером не было, — рассказывает Волков. — Для этого нужно было ехать в Приморье. Вон поехали туда Витя Булдыгин, Сережа Слепов и получили лейтенантов. Предлагали и мне ехать, Шуре Першину, другим ребятам. Но мы не поехали и остались прапорщикам. Мы прежде всего были хоккеистами, а не военными. Поэтому особой роли — офицер ты или прапорщик — не играло.

— Но ведь получается, что хороший игрок, будучи прапорщиком, получал меньше того же лейтенанта? - поинтересовался я как-то у Волкова.

— Как сказать. Сейчас уже не секрет, что многих из нас устраивали на дополнительные ставки на предприятия, где мы, разумеется, только числились. Кроме того, выплачивались премии. В общем, не бедствовали. Хотя, конечно, о гонорарах, что получают спортсмены сегодня, мы и не мечтали. Но время тогда было другое. Например, по итогам чемпионата начальство могло премировать… часами. Для нас главным премированием (и поверьте, это не просто громкие слова) являлись наши болельщики. В то время игроков знали в лицо, причастность к команде была очень престижной. А сколько народу ходило на наши матчи!

Так и посмотреть было на что. Команда ведь постоянно шла в лидерах. Кстати, Александр Волков три раза завоевывал серебряные медали чемпионата СССР и пять — бронзовые. Кроме того, в марте 1988 года армейцы впервые в истории клуба завоевали Кубок страны, расправившись со своими главными соперниками — красноярским «Енисеем» в полуфинале и столичным «Динамо» в решающем матче за почетный трофей. Есть в коллекции Волкова и серебряная медаль чемпионата мира 1983 года.

Пожалуй, единственное, чего не удалось Волкову с компанией, так это стать чемпионами СССР. А ведь сколько было шансов! Но в 1980-х годах «золото» раз за разом доставалось красноярскому «Енисею», где тогда блистали Сергей Ломанов-старший, Андрей Пашкин, Виталий Ануфриенко и другие звезды. Однако наши ребята выглядели не хуже, но в последний момент фортуна от армейцев отворачивалась.

— Мне кажется, нам не хватало психологии победителя, — считает Волков. — Могли обыграть сильных соперников, а потом оступиться в матче с аутсайдером. Хотя тот наш состав, думается, заслуживал чемпионства. Но не получилось…

Кстати, Александра Волкова, который в этом году отмечает 65 юбилей, и сейчас можно увидеть на льду, но уже, естественно, за ветеранов. Стало быть, силы еще есть!

Владислав Махов