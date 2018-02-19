Спорт в Хабаровском крае: Самбо встает на Востоке

Гость редакции газеты « Молодой дальневосточник XXI век» - Владимир Чернозем, президент Федерации самбо Хабаровского края, мастер спорта СССР по самбо

- Владимир Николаевич, оказалось, пригласить вас сейчас в редакцию на чай – довольно непросто: и вечером вы в аэропорту, и утром гостей встречаете. Все это связано с предстоящим турниром по самбо?

- Конечно. Может показаться, что спортсмены приезжают слишком заблаговременно – сам чемпионат России начнется 2 марта, но месяц-то короткий. Прилетела команда Свердловской области, где у нас основные спортсмены - члены российской сборной: Альсим Черноскулов, Илья Лебедев, Илья Хлыбов, приехали восемь спортсменов из Красноярска, ждем Пермь, Барнаул, Якутию, Сахалин. Это будет такой большой сбор в профилактории «Энергетик» на Бычихе. Наши ребята – тридцать человек - туда подключаются. Там уже три ковра постелили.

Прилетел Валерий Глебович Стенников, заслуженный тренер России, он подготовил многих заслуженных мастеров спорта. Опыту его можно доверять.

- А какой уровень спортивного представительства будет: сколько субъектов Российской федерации приедет?

- Мы думаем, что будут все. Все-таки год юбилейный – самбо 80 лет, и чемпионат уникальный: он впервые проводится по международным стандартам.

- Как это?

- На чемпионате в Хабаровске будут присутствовать сразу три вида соревнований: среди мужчин, среди женщин, по боевому самбо. Если в предыдущие годы чемпионаты России проводились по видам, в разных городах, то сейчас все три вида объединяются. Думаю, будет под тысячу участников. В 2013 году, когда в Хабаровске проходил чемпионат России по самбо среди мужчин, участвовало 350 человек. Помню тогда на совещании по проведению чемпионата западники говорили, мол, зачем ехать в этот Хабаровск, куда-то на край мира, деньги на дорогу тратить. Но благодаря Владимиру Евсееву, президенту Российской федерации самбо, чемпионат 2013 года прошел в Хабаровске. И участникам очень понравилось. Сказали, это был лучший чемпионат, который проводился в России. Потому что, во-первых, были предоставлены все условия и для подготовки, и для борьбы, и не было ни сучка, ни задоринки во всех отношениях – что по проживанию, что по питанию, что по встрече людей. И реклама была, и болельщики пришли, и хорошее открытие было – выступали наши народные коллективы. В этом году открытие будет серьезней. Думаю, будет намного лучше и интересней. «Платинум Арена» к этому располагает.

- И высокие гости будут?

- Дал свое согласие быть почетным гостем Федор Емельяненко, заслуженный мастер спорта России по самбо, четырехкратный чемпион мира. Японцы его боготворят, прозвище дали – Последний Император. После самбо он перешел в ММА, его никто не мог победить. На тридцать с чем-то боев выходил и выигрывал. Вес у Емельяненко был порядка 100 килограммов, а он выходил сражаться с людьми гораздо здоровее. Борец из Кореи, к примеру, был - 2 метра 10 сантиметров ростом и весом под 180-170. Федор ему - по грудь. И выиграл! Он очень серьезные выигрывал бои, потому сомневаться в уровне этого человека ни в коем случае не стоит.

- А с ним сфотографироваться можно?

- Думаю, да. Он очень коммуникабельный, никогда никому не отказывает. Два года назад у нас были соревнования Дальневосточного округа, и в это время Федор приехал в качестве почетного гостя на «Панкратион». Я попросил его прийти к нам на открытие соревнований… Открытие-то мы провели, а вот сами соревнования пришлось затянуть минут на 20-30 минут – Емельяненко никому не отказывал сфотографироваться. Вот такое отношение к людям в Феде нравится.

- Продолжим список гостей?

- Приглашения разослали многим. Юрий Трутнев должен быть. Василий Шестаков – президент Всемирной федерации самбо. Рашид Нургалиев, зампредседателя Совета безопасности России. Он сейчас курирует проект «Самбо в школу». Благодаря ему случился очень мощный толчок в развитии самбо, без такого толкача было бы сложно сдвинуть этот проект. Как-то он рассказывал, почему заразился этой идеей. Потому что это - единственный вид спорта в мире, правила для которого написаны на русском языке и команды подаются на русском языке. Мы уже забыли, что такое русский язык: везде английский, еще что-то, а русского нет. Самбо - это наш вид спорта, который мы должны развивать, который учит детей быть патриотами своей страны.

- Один нюанс: самбо формировалось на основе многих боевых искусств республик бывшего Советского Союза и дзюдо…

- Наши соседи-японцы говорят в открытую: это же мы вам борьбу дали. Они имеют в виду, что Василий Ощепков, проживший в Японии с родителями-дипломатами, первый россиянин, который получил черный пояс по дзюдо, когда приехал в Россию начал дзюдо развивать. Во Владивостоке до сих пор есть спортзал, где проходили первые тренировки. И там начиналось зарождение самбо. Потом подхватили Харлампиев, Чумаков в Москве.

- Убедите нас, почему надо заниматься самбо, к примеру, мальчикам-ботаникам?

- Такой факт интересный расскажу. В прошлом году мы проводили форум «Самбо в школу» в краевом центре образования. Приезжали Нургалиев, Шаганов, замминистра образования. Были губернатор, президент федерации, мэр. Это были дни самбо на Дальнем Востоке - со всего нашего региона приехали спортивные руководители, руководители министерств образования. Мы показали мастер-класс, показали, как уроки проводить. Было более 400 участников. Приходили и педагоги, и директора, и студенты. Всем понравилось. По окончании мы заложили капсулу на месте строительства дворца единоборств «Самбо» - на пересечении улиц Шевчука и Пионерской. И вот насчет девочек. Выступал президент федерации самбо Приморского края, привел статистику: около 30 школ в их крае занимается самбо – они уже чуть-чуть двинулись. (Но мы идем такими шагами – огромное спасибо министерству образования – что обгоним). Третий урок - самбо или физкультуры, но с элементами самбо, на котором обучают детей… кувыркаться, правильно падать. К примеру, идет ребенок, поскользнулся, упал, ударился головой, получил сотрясение мозга в лучшем случае и попал в больницу. А падать надо, прижав подбородок к груди, и руками делать отбой. Этому надо научить. Потом кувырки: у нас дети не умеют кувыркаться! Из 100 процентов занимающихся умеют 25-30 процентов.

- Серьезно?!

- Ну конечно. Стоит, как штакетину проглотил. Самбо развивает гибкость, силу, ловкость, стратегическое мышление – все вкупе. Что такое самбо? Самозащита без оружия. Мы защищаться их учим, а не нападать. Об этом тренер в первую очередь говорит. Знаю преподавателей, которые дневники проверяют у детей: хулиганил – от тренировки отстранен. Мы учим для чего? Чтобы умели защитить – свою девушку, мать, родину. Статистка такая: из 100 процентов Героев Советского Союза и Героев России – 70 самбисты. Самбо учит человека как правильно повести себя в определенной ситуации.

Но не договорил о девочках. Приморчанин рассказывает: стали они приходить в школы, дети заинтересовались, а во Владивостоке плюс ко всему хорошая школа самбо, называется «Амазонки», у них несколько чемпионок мира, Леонтьев - заслуженный тренер России. Так вот: потом на тренировки приходят девочки в основном.

- А у нас?

- Мы только начали.

- В любом возрасте можно начать заниматься самбо или нам, например, уже поздно.

- Хотите как в «Полицейской академии»? Там все бабушка ходила - то с пистолетом, то еще с чем-то. Согласен, приходите, по индивидуальному плану будем работать. Возраст в самбо не ограничен. У нас даже чемпионаты мира среди ветеранов проводятся. Правда, могу разочаровать: только среди мужчин. Бывший советник президента Аслан Аслаханов, к примеру, в 68 лет выиграл чемпионатам мира среди ветеранов, и ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.

- Как же травмы? Не получится ли так: занимался, занимался и вдруг раз и инвалид?

- Вот вы на меня смотрите – я инвалид?

- А что, много травм?

- Две на правой ноге, две на левой. И операции делал, а потом опять лез куда не просят. Тут смысл в чем? Если получил травму и начинаешь сам себя жалеть… вот тогда ты инвалид. Закончил выступать, продолжай заниматься, хотя бы поддерживай форму, нагрузки получай. Вот когда ты будешь получать нагрузки, тогда не станешь ходить и плакать, мол, все болит. Плюс в нашем возрасте надо дополнительно пить какие-то витамины.

- Но для того чтобы не ныть, нужно какой-то внутренний дух, характер иметь.

- А когда норматив мастера спорта выполняют, вы думаете, тут характера нет? Особенно в Советском Союзе было очень тяжело – 15 республик! И чтобы не менее пяти республик участвовали в соревнованиях – были такие условия. Это ж как международный турнир. Но я с вами согласен полностью: есть люди, которые себя жалеют. На некоторых футболистов смотришь - они ходить не могут. А почему? А они просто звезды. Нас-то, в самбо, знает только узкий круг, а футболисты везде мелькают на экранах телевизоров. Их увидели на улице: «О, Петя! Здорово, садись с нами, давай выпьем!». И человек начинает опускаться.

- Философия самбо - это ж не только философия борьбы, должно быть, наверное, еще что-то. Кстати, есть отличие от философии восточных единоборств?

- Думаю, что есть. Но одно непременно должно присутствовать – уважение к старшим. Мы обязательно должны это пропагандировать. Но в восточных единоборствах требуется беспрекословное подчинение. А мы стараемся не давить в человеке личность. И что мне не нравится в восточных единоборствах – это когда в секции детей берут с трех лет. Для чего? Дайте ребенку детство, елки-палки. Пусть он поиграет в песочнице, с игрушками. А то вижу объявление: секция такая-то, набор с трех лет. Ребята, что вы делаете? Даже с семи рано. И получается так, что в самбо мы начинаем с десяти набирать, а там раз - уже с трех набрали. Уже и родители привыкли, и дети… Детей жалко в первую очередь. Не знаю, кто мне сможет доказать, что в три годика по ребенку видно: он будет суперборец.

- Где в России наиболее сильные школы самбо?

- В первую очередь - Верхняя Пышма (Свердловская область), во вторую – Краснодарский край. Но краснодарцев сейчас на сборах нет, они у себя тренируются.

- Хабаровская школа самбо может представить на чемпионате достойного спортсмена?

- Надеемся. До 2013 года у нас не было чемпионов России по самбо, и когда мы взялись проводить в Хабаровске российский чемпионат, многие говорили: зачем, кто будет побеждать? Но мы-то хотели развивать самбо, популяризировать его на Дальнем Востоке. Что мы все боремся, не заезжая за Урал? И тогда, в 2013-м, Евгений Сухомлинов из Комсомольска-на-Амуре – ему был тогда 21 год - выиграл чемпионат России в весе 68 кг.

На сегодняшний чемпионат задачу ставим однозначно, чтобы по каждому виду был чемпион или хотя бы призер. На Сухомлинова ставим. На Ольгу Титову рассчитываем - в прошлом году она у призерки мира выиграла международный турнир. В боевом самбо – на Романа Мамедова, призера Кубка России.

- После чемпионата 2013 года в СМИ писали, что количество самбистов в крае выросло на 1500 человек…

- На полторы тысячи? Это СМИ кого-то обманули. Реальная обстановка сейчас по краю – 38 тренеров-общественников, 2700 занимающихся. Но, может быть, их в два раза больше. Почему так думаю? Бывает, звонят: «Дайте ковер». Дело в том, что ковер стоит большие деньги – 160-170 тысяч, не всем по силам. Но сейчас Российская федерация самбо выделила для проекта «Самбо в школу» два ковра. Мы посмотрим, как их разбить: больших же залов нет, выделяются в основном классы, переоборудованные под спортзал. Можно эти два ковра разделить на 4 школы. Это специальные маты с покрытием. Покрытие найти не так сложно, и стоит оно недорого – 20-30 тысяч. Но, говоря о проекте «Самбо в школу», хочу назвать другую цифру. Недавно разговаривал с теми, кто делает эти ковры, рассказывают: администрация Краснодарского края сделала заказ на два года - 2000 ковров!

- Наверное, они потому и лучшие? А в Пышме что ж, в каждом доме по ковру?

- Про Пышму говорить отдельно надо – у них хороший спонсор, уральский горно- металлургический комбинат, выделяет большие деньги. Они там ребятам и квартиры дают. Выиграл чемпионат мира, тебе дадут деньги на ипотеку и за тебя же ее и погасят. Пример такой. На чемпионате мира Альсим Черноскулов стал первым, ему вручили медаль. Он, пятикратный чемпион мира, приезжает к президенту федерации и председателю попечительского совета УГМК. Тот говорит: «Покажи медаль». Показывает. «Что за медаль такая, золотая?» – «Нет». Вызывает президент своего зама, отдает медаль: «Чтобы завтра была золотая!». Представляете, как они уважают своих спортсменов? А мы что? Ну, елки-палки: средняя зарплата тренера 20 тысяч. У нас есть тренер, который ведет в месяц 100 часов, получает восемь тысяч. Но как? А он еще выступает, просит: дайте подработать. Живет в общаге. Хорошо еще семьи нет. Тренер в Пышме, а это не столица, затрат особых нет, получает 70 тысяч. Чтобы отдаться работе, человек не должен думать как выжить.

Но сегодня обстановка вокруг самбо в крае очень положительная. Федерация по любому вопросу помогает, спорткомитет повернулся лицом. Через 2-3 года, думаю, программа «Самбо в школу» в полную силу заработает…

- Дворец единоборств «Самбо» построят…

- Между прочим, первый дворец единоборств в России! Когда Вячеслав Шпорт дал «добро» на строительство, у нас выработалась карта: первый дворец - в Хабаровске, потом - Новосибирск, потом - Екатеринбург или Челябинск, потом Пермь, потом Санкт-Петербург.

- Ага: самбо, как и Россия, начинается с Востока. Просто грех не выиграть чемпионат. Между прочим, недавно на этом самом месте в редакции сидел главный тренер сборной России по хоккею с мячом. И мы победили. Так что удачи хабаровчанам на чемпионате.

Ирина Северцева

В беседе также принимали участие Раиса Целобанова и Владимир Чернышов