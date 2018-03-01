Правильные движения в Хабаровске: Хорошее дело «го» называют

В библиотеке Наволочкина прошел отборочный этап соревнований по интеллектуальной игре. В первенстве Хабаровска на первом календарном соревновании участвовали преимущественно хабаровчане, и только один игрок был из Амурска. Всего в очень умную игру в этот раз играло 54 человека – начиная от младшеклассников и заканчивая семейными парами.

«Если вы обыграете тех, кто сильнее вас, то ваш разряд вырастет», - напутствовала игроков директор спортивной федерации го Хабаровского края Ольга Гончарова. Только благодаря соревнованиям участник может получить разряд. В го нет больших вливаний денег, и поэтому отборочные соревнования проводятся в заведениях, подобных краевой библиотеке.

Популяризация го в нашей стране началась в 1975 году, с публикации в тогдашнем журнале для технической интеллигенции и думающего населения «Наука и жизнь». Авторы Асташин и Нилов в течение года в игровой форме - конкурс задач - рассказывали об игре. Публикации вызвали огромный резонанс. Участниками конкурса стали тысячи человек со всех концов страны. Начали образовываться секции и клубы го, которых в скором времени насчитывалось уже около сорока.

В Хабаровское давным-давно существует довольно сильная школа шахмат. А активное продвижение школы го началось в 7-й столице несколько лет назад. «Федерация го в Хабаровске зарегистрирована в 2012 году», - поясняет Ольга Гончарова. В данный момент эта спортивная дисциплина набирает популярность. «Турниры по этой игре, под эгидой Российской Федерации го, идут буквально каждый день в различных городах страны», - уточняет директор федерации.

В Хабаровске есть три семейных династии игроков в го: дедушки-бабушки играли, папы с мамами увлекались, наступил черед детей.

Порядка 30 игроков из Хабаровска в течение года выезжают за пределы края для участия в соревнованиях. Поездки самых сильных игроков финансирует фирма «Полиметалл». «Есть родители-энтузиасты, что за свой счет вывозят детей на соревнования в другие города. К примеру, мама очень хочет, чтобы ее дочка повышала мастерство игры. И она полностью оплатила проезд своего ребенка», - рассказывает Ольга Гончарова. Так что как спортивная дисциплина игра го набирает обороты.

Андрей Дунаевский

Фото автора