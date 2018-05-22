Спорт
Образ жизни в Хабаровске: Что объединяет грузчика и учителя физики?
Тот, хабаровчанин, кто хоть раз смотрел фильм «Форсаж», мечтал стать свидетелем настоящих гонок, с тюнингованными машинами, захватывающими дух скоростями, ревущими моторами и скрипом колес по асфальту. Мечты сбываются. Правда, без героев франшизы во главе с Вин Дизелем, зато легально.
В Хабаровске прошел первый этап чемпионата по дрифту DRIFT DAY-2018. Автолюбители, спортсмены и зрители наблюдали за сумасшедшей битвой на автопарковке арены «Ерофей». Мероприятие прошло при поддержке правительства Хабаровского края и посвящалось двум круглым датам: 80-летию Хабаровского края и 160-летию г. Хабаровска.
Самое интересное начинается на первом этапе.
Правильный дрифт – это новая трасса, хорошее настроение, острые ощущения от похода на соревнования. Главный девиз мероприятия: «Неважно, сколько лошадей под капотом, важно то, как человек управляет автомобилем». В турнирную сетку на парные заезды прошло 16 машин.
«Я участвую 11-й год, специально для соревнований облегчил автомобиль, чтобы лучше чувствовать и плавнее маневрировать», – говорит участник дрифта Александр Савватеев.
Расписные машины выстраиваются в колонну, чтобы приветствовать зрителей. Начинаются парные заезды, по итогам которых один из участников станет чемпионом этапа. Повелители машин борются друг с другом за первое место в ожесточенной схватке. Конусы нещадно сбиваются, взлетают вверх и оказываются под колесами. Ощущение, будто это сольный концерт каждого спортсмена.
«Вот когда за рулем едешь, есть время подумать, а там, на трассе, все только на эмоциях, на реакции, за этим интересно наблюдать. Еще удивило, что в этом сезоне присутствуют «жигули». Болеем за отечественный автопром», – делится впечатлениями житель Хабаровска Сергей Беляков, показывая на зеленые «жигули» Антона Войтова.
Среди участников - как новички, впервые показавшиеся на трассе, так и постоянные призеры зимнего чемпионата по дрифту и чемпионы Хабаровска. Причем дрифт – это, скорее, состояние души, чем профессия. Здесь механика, байкера, грузчика и учителя физики старших классов объединяет жажда скорости и эйфория от запаха жженой резины.
Если для вас слова «напряженная перехватка», «широкая траектория», «крайняя дуга» и «критический занос» ничего не значат – не беда. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Анастасия Савина
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