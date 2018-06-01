Кандалинцев: Премьер-лига хабаровскому футболу дала огромный толчок

В ночь с 28 на 29 мая 2017 года по хабаровскому времени произошло событие, которое футбольные болельщики запомнят надолго. Шутка ли: армейцы, вопреки всем прогнозам, завоевали путевку в премьер-лигу. И пусть сказка эта длилась недолго, огромное спасибо нашей команде за этот незабываемый подарок.

Новый сезон «СКА-Хабаровск» вновь начнет в первенстве Футбольной национальной лиги, где все для них родное и знакомое. Но, судя по настрою генерального директора клуба Алексея Кандалинцева, надолго задерживаться в этой компании дальневосточники не собираются. У команды цель одна – возвращение в элиту.

Оказались не готовы

- Мы уже попробовали на вкус высший дивизион и планируем, не откладывая дело в долгий ящик, вернуться туда, - считает Алексей Кандалинцев. - Пока есть возможность. Вы посмотрите, какой у нас сейчас стадион, какая инфраструктура! В этом плане премьер-лига дала большой толчок. Надо только прогрессировать. Знаю, что новых проектов у председателя попечительского совета Аркадия Мкртычева еще много. Он реально оказывает команде огромную поддержку. Аркадий Николаевич – наш шеф и главный болельщик в одном лице, который все неудачи клуба воспринимает близко к сердцу. В долгу мы и перед болельщиками, поэтому сейчас наша задача - возвращать их на трибуны. Понимаю, никому не интересно смотреть за командой, которая постоянно проигрывает. Только победы могут вернуть зрителей на стадион.

- Алексей Сергеевич, давайте все же вернемся в сезон минувший, который разделился как бы на две половины. Вначале команда играла, набирала очки, а потом произошло что-то страшное…

- Поначалу были эмоции. Новый турнир, новые рубежи. В один момент даже выдали беспроигрышную серию из шести матчей, мало пропускали. Где-то нам везло, где-то нет, но в целом все было достойно. Правда, на финише осенней части сезона армейцев уже начало лихорадить, о чем красноречиво говорят шесть поражений подряд. Будем откровенны: к премьер-лиге мы оказались не готовы. На морально-волевых качествах можно вытащить один матч, второй, третий, но не весь же сезон…

Билялетдинова не приглашал

- Скажите, стоило ли приглашать на пост главного тренера Рината Билялетдинова? Может быть, обошлись бы своими силами?

- В вопросе о назначении Билялетдинова на роль главного тренера я участия не принимал. Меня ведь самого тогда только назначили генеральным директором. Как тренера Рината Саяровича не знал, только читал о нем. Да, наверное, не угадали с новым наставником. Но задним умом все мы крепки. Быть может, Ринат Билялетдинов засиделся без работы, поэтому и не попал в струю. Кстати, новому наставнику на откуп была отдана вся селекционная работа, он набирал новых игроков под себя, никто ему не препятствовал. Другое дело, что далеко не все новобранцы пришлись в команде ко двору. Честно говоря, я сам не до конца понимал всю эту селекцию, спорил с Билялетдиновым по той или иной кандидатуре. Но Ринат Саярович утверждал, что эти ребята нам помогут. Однако, как показали дальнейшие события, результата это не дало. Да, на сборах СКА забил целых восемь голов в ворота «Нефтчи», но это не показатель. Первый же официальный матч при Билялетдинове против «Шинника» расставил все по местам. А ведь какую ставку мы делали на Кубок России! Не дали повода для оптимизма и последующие игры уже в рамках чемпионата. Не было ни игры, ни результата. Первоначально контракт с Ринатом Билялетдиновым был рассчитан на полтора года, но уже после пяти матчей стало ясно, что дальше нам с ним не по пути. Ведь перед тренером стояла задача - сохранение места в лиге. И он знал, на что шел.

Передне не должно быть стыдно

- По иронии судьбы Билялетдинова отправили в отставку после матча в Грозном, где армейцы завоевали первое и последнее очко в весенней части сезона. Получается, что его участь была предрешена еще до игры?

- Конечно. Тем более я бы не стал заносить эту встречу в наш актив. Ее вытащили благодаря какому-то счастью: в основном ведь отбивались. Притом что и сам «Ахмат» в ту пору был не в лучшем состоянии. Не случайно в Грозном вскоре тоже поменяли тренера.

- Два сезона подряд в нашей команде одна и та же картина. Начинаем при одном тренере, зимой на его место приходит другой, а заканчиваем турнир при третьем. Нездоровая тенденция получается, не находите?

- Согласен. Но, повторяю, Билялетдинова я не приглашал. Хочется надеяться, что на этом тренерская чехарда закончится.

- Человека, пришедшего на смену Билялетдинову, надо полагать, вы уже знали гораздо лучше…

- Да, с Сергеем Передней мы вместе играли еще в «Томи», правда, потом наши пути надолго разошлись. Вообще, на откуп попечительского совета была предложена целая группа кандидатур. Среди них – Роберт Евдокимов, Валерий Петраков и другие. Кстати, надо отдать должное Передне. Далеко не каждый тренер готов был принять команду, пока она официально не вылетела из премьер-лиги. А Сергея Александровича это не смутило, и он возглавил коллектив в тяжелое для армейцев время. Понятно, что возможности кем-то усилиться у него, в отличие от Билялетдинова, не было. Тем не менее команда стала преображаться и демонстрировать вполне содержательную игру. Думается, Сергею Передне за свою работу в нашем клубе должно быть не стыдно. Не беру во внимание матч в Питере, когда у ребят было уже чемоданное настроение. В остальных же поединках армейцы выглядели очень даже неплохо. Вполне могли как минимум не проиграть столичному «Динамо», «Краснодару»… Какое-то фатальное невезение просто! Обстучали все штанги, самый высокооплачиваемый игрок не забивает пенальти… Но по крайней мере что-то начало уже получаться. Теперь у Сергея Передни появился шанс уже самому строить команду. Кстати, весь тренерский штаб остался без изменений.

Довбня пока у нас

- Как уже было озвучено, по итогам сезона клуб покинули 13 игроков. Правда, далеко не все из них реально принесли команде пользу. Болельщиков больше волнует, останутся ли в СКА наши лидеры и прежде всего вратарь Александр Довбня?

- Довбня пока в команде. Правда, у него в контракте есть пункт: если Сашу пригласит к себе клуб премьер-лиги, то мы его отпускаем бесплатно. Но в настоящий момент к нам официально никто насчет Довбни не обращался. Точно в команде останутся Соромытько, Максименко, Кабутов, Самсонов, Секульски, у которых действующие контракты с нашим клубом. Ведем переговоры и с рядом других футболистов, которые выступали за СКА в минувшем сезоне. Любимец хабаровской публики Владислав Никифоров уже заключил новый контракт. Надеюсь, еще ребята останутся.

- Болельщики сожалеют об уходе Георгия Наваловского…

- Жора – хороший футболист и отличный парень. Но он уже устал постоянно летать – семья у Наваловского живет в Тбилиси. Считайте, в другой стране. Исмаил Эдиев, отдавший клубу немало лет, тоже устал от постоянной смены поясов. Ребят можно понять.

- О потенциальных новичках говорить пока рано?

- Скажу так: идет кропотливая работа по созданию костяка команды, способного решать большие задачи. Ведем переговоры с футболистами. Надеюсь, что селекция на этот раз будет точечная.

- Как команда собирается готовиться к первенству ФНЛ?

- Уже 31 мая вылетаем на трехнедельные сборы в Минск, где вполне комфортные условия для тренировочного процесса. Там и будем собирать команду. Потом дней на пять вернемся домой и вновь в дорогу. Если в Белоруссии нам понравится, то и вторые сборы проведем там же. Ориентировочно сезон в ФНЛ начнется 17 июля. Пока даже точный состав участников турнира не известен.

Чуть в киевское «Динамо» не попал

- Алексей Сергеевич, расскажите немного о своих футбольных университетах. Вы сами коренной хабаровчанин. Ваш знаменитый дядя Алексей Павлович (царство ему небесное) являлся известным футболистом СКА 1960-х годов. Словом, вам было с кого брать пример…

- Разумеется. У меня и выбора другого не было (улыбается). Футбол и только футбол. Как и многие мальчишки, гонял мяч во дворе. Потом занимался в ДЮСШ СКА. А уже в шестнадцатилетнем возрасте (тогда я еще учился в школе) попал в армейскую команду. Шел 1992 год. В ту пору команда переживала не лучшие времена. Только что распался Союз, многие игроки пошли искать счастье на стороне, возможностей приглашать опытных футболистов практически не было. Вот тогдашний главный тренер клуба Владимир Ильич Бычек и стал делать акцент на местную молодежь. Мне удалось со временем стать игроком основного состава. Да и дела у клуба пошли в гору. Мы вновь в зоне «Восток» второго дивизиона стали занимать высокие места. Мне больше запомнился сезон-1997. Тогда армейцам удалось завоевать бронзовые медали зонального первенства, а я стал лучшим бомбардиром клуба. Кстати, за годы выступлений за «СКА-Энергию» я в общей сложности забил 37 мячей.

- И могли, наверное, забить на порядок больше, если бы не покинули клуб. Кстати, Алексеем Кандалинцевым как-то даже интересовалось само киевское «Динамо». Помните, как ездили на просмотр в сильнейшую команду Украины?

- Такое не забывается. Как раз после упомянутого мной сезона-1997 мне стали поступать заманчивые предложения. Вот тогда я и поехал на смотрины в Киев. За динамовцев выступали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Лужный, Александр Шовковский и другие звезды. Представляете мое состояние, когда я очутился на знаменитой базе клуба в Конче-Заспе?! Помню, мне даже как-то дали пригласительный билет в ложу Республиканского стадиона столицы Украины на один из матчей с участием основного состава динамовцев, где окунулся в атмосферу большого футбола. Сам я сыграл за дубль несколько матчей. В принципе какой-то шанс остаться в «Динамо-2» у меня был. Хотя мне и намекнули, что, мол, поздновато ты, парень, приехал (мне тогда 22 года было). В том плане, что до основы еще не дорос, а в дубле играют ребята моложе. В итоге я не рискнул покорять Киев и вернулся в Хабаровск, где было все родное - команда, родители, любимая девушка.

- И все же в 2000 году вы отправились в Томск…

- Дело в том, что армейцы продолжали выступать во второй лиге, уровень которой, как считал, я уже перерос. В 1999 году клуб возглавил Олег Алексеевич Смолянинов, но в первый дивизион мы вновь не вышли, заняв в зональном турнире второе место. Но меня продолжали никуда не отпускать. И все же руководство «Томи» проявило настойчивость. Шли звонки и в наш клуб, и ко мне, и даже к родителям. В итоге я оказался в Томске, где отыграл четыре сезона. Самыми удачными были 2002 и 2003 годы, когда команда занимала третье место в первом дивизионе, находясь буквально в шаге от премьер-лиги.

Потом я вернулся домой, немного еще поиграл за СКА. Также отметился в комсомольской «Смене», в уссурийском «Локомотиве», в Лучегорске. А после завершения игровой карьеры окончательно осел в Хабаровске и с 2011 года работаю в штабе родной команды. Приятно было наблюдать, как клуб из середняка первой лиги дорос до элитного дивизиона.

Беседовал Владислав Махов

Фото из архива клуба



