В новом сезоне «СКА-Хабаровск» и «Луч» встретятся вновь

Футболисты «СКА-Хабаровск» в эти дни находятся в Минске, где проводят учебно-тренировочные сборы в преддверии старта нового сезона. В планах команды – пять контрольных встреч. Первый поединок дальневосточники проведут уже 6 июня против минского «Динамо».

Иногда они возвращаются

Для начала приятная новость: вопреки прогнозам скептиков, вратарь СКА Александр Довбня пока никуда не ушел и тренируется вместе с командой. В обойме также Владислав Никифоров, Максим Казанков и… Денис Дедечко. Да-да, тот самый гарный хлопец, который ранее уже играл за хабаровчан. За последние два года это уже третий его приход в дальневосточный клуб.

В нашей команде Дедечко, которому в июле исполнится 31 год, впервые появился летом 2016-го по приглашению тогдашнего наставника армейцев Александра Григоряна.

Отыграл Денис до конца осенней части сезона-2016/17 и был выставлен на трансфер. Однако вскоре команду покинул сам Григорян, а уже в феврале 2017 года Дедечко вновь оказался в СКА и был среди тех, кто выводил хабаровчан в премьер-лигу.

Первую часть дебютного сезона дальневосточников в элитном дивизионе Денис Дедечко отыграл за армейцев, а в конце декабря 2017 года заключил полугодичный контракт с украинским клубом «Мариуполь», за который сыграл 11 матчей.

Всего за наш клуб полузащитник провел 54 матча (50 – в чемпионате, 3 – в Кубке, 1 – стыковой), забил 5 мячей.

Напомним, что Дедечко - серебряный призёр чемпионата Украины (2004/2005), обладатель Кубка Украины (2004/2005), обладатель Суперкубка Украины (2007). Всего за карьеру провел 326 официальных матчей, забил 46 мячей. Также Денис выступал за юношеские (до 17 и до 19 лет – 39 игр, 9 голов), молодежную (до 21 года – 4 игры) и национальную (1 матч) сборные Украины.

Ожидаются в команде и другие новобранцы, имена которых пока не разглашаются.

Никто никуда не вылетает

Календарь игр на сезон-2018/19 пока еще тоже не сверстан. По предварительным данным, турнир в первенстве ФНЛ стартует во второй половине июля.

Кстати, все пять команд, которые должны были вылететь во второй дивизион, скорее всего, сохранят свои места в первенстве. Это стало известно по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза.Худшие по итогам сезона «Зенит-2», «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел» успешно прошли лицензирование ФНЛ.

А вот победитель группы «Центр» ПФЛ «Арарат», занявшая девятое место в ФНЛ «Кубань», и вылетевший из РФПЛ обладатель Кубка России «Тосно» лицензии не получили. Занявший десятое место в ФНЛ «Волгарь», победитель группы «Восток» ПФЛ «Сахалин» не подали заявки на участие в турнире.Таким образом, состав участников первенства следующего сезона будет формироваться из следующих клубов: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» (Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).Окончательно список утверждался 5 июня на очередном заседании общего собрания лиги.Так что дерби между соседями «СКА-Хабаровск» и клубом «Луч-Энергия» (Владивосток), похоже, не избежать.



