Второй дивизион в Хабаровском крае : С кем играть «Смене»?

На заседании Совета Профессиональной футбольной лиги были подведены итоги сезона-2017/18 с вручением наград победителям и призерам зональных первенств.

Однако для дальневосточных команд – «Сахалина» из Южно-Сахалинска и комсомольской «Смены» это был праздник со слезами на глазах. Шутка ли, победитель и серебряный призер зоны «Восток» могут остаться без большого футбола.

Напомним, что в новом сезоне руководство ПФЛ планирует зону «Восток» второго дивизиона поделить на две группы – «Сибирь» и «Дальний Восток». Но с условием, чтобы в каждой группе было не меньше шести команд. Однако где их взять, если уже несколько лет во всей зоне «Восток» с трудом набирается шестерка участников?

В группе «Сибирь» картина более-менее ясная: туда готовы заявиться шесть команд: «Динамо» (Барнаул), ФК «Чита», «Зенит» (Иркутск), омский «Иртыш», а также дублеры новосибирской «Сибири» и красноярского «Енисея».

А что будет с группой «Дальний Восток», пока остается загадкой. На сегодняшний день из дальневосточных клубов лицензирование для участия в первенстве ПФЛ прошел лишь «Сахалин», в ближайшее время эту процедуру должна пройти комсомольская «Смена».

В зоне «Дальний Восток» готова играть также молодежка «СКА-Хабаровск». Но для полного комплекта этого недостаточно: нужны еще участники.

Президент ПФЛ Андрей Соколов отметил, что если наберется шесть команд, то турнир состоится. А если не наберется?! То за бортом могут остаться победитель и серебряный призер зоны «Восток», а также весь дальневосточный футбол и тысячи мальчишек, для которых вторая лига была плацдармом для совершенствования мастерства и возможностью заявить о себе как о профессиональных игроках.

Не забываем, что именно из зоны «Восток» вышли затем в люди и доигрались до сборной России Виктор Файзулин и Юрий Газинский. Кстати, Газинский – воспитанник комсомольского футбола – примет участие в чемпионате мира-2018.

- Зачем делить команды региона на две группы, если их по пальцам можно пересчитать? - недоумевает начальник ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Сергей Соромытько. – Мы всю жизнь летали и в Омск, и в Барнаул и не делали из этого трагедии.

Победитель зоны «Восток» южно-сахалинский «Сахалин» готов даже проводить «домашние» матчи с «Енисеем-2» и «Сибирью-2» на полях соперника, лишь бы только не остаться вне игры.

- Руководители ПФЛ вроде бы говорят о желании развивать футбол, поднимать молодежь. И это очень диссонирует с той ситуацией, свидетелями которой мы стали. Фактически Лига готова пожертвовать нашей командой и «Сменой» в пользу «Енисея-2» и «Сибири-2», - говорит начальник ФК «Сахалин» Игорь Беляй.

Остается надеяться, что руководство ПФЛ примет все же соломоново решение и никто не останется за кадром.

Вячеслав Махов