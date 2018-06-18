Молодежь Хабаровска померялась силой с ветром

В Хабаровске прошли соревнования по парусному спорту на первенство города. Более 50 юных спортсменов от 9 до 18 лет боролись за призовые медали и право участвовать в краевых соревнованиях.

Ребята соревновались на парусных лодках разного вида сложности. Дистанции определял судья, и зависели они от силы ветра.

Подобные соревнования проводятся ежегодно с целью популяризации спорта, выявления сильнейших яхтсменов и выполнения разрядных нормативов.

Анастасия Фомина

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