Чтобы помнили в Хабаровске: «Побыть Обрезковым» мечтали многие

В Хабаровске, кажется, совсем недавно Герман Обрезков приглашал друзей по случаю своего 80-летия. Бывшие футболисты разных поколений вспоминали дела давно минувших дней, душевно пели свою любимую песню, слова которой они придумали сами: «Не стареют душой ветераны футбольных полей!».

Увы, уходят ветераны. Из игроков хабаровского СКА 50-х теперь остался, пожалуй, только Виктор Голишев, большой друг Обрезкова.

…Герман Обрезков по праву был кумиром болельщиков 50–60-х годов прошлого века. Мальчишки на пустырях через одного становились в ворота, чтобы в период дворовых баталий «побыть Обрезковым». В Германе ценителей вратарского искусства привлекала необычная манера игры. В погоне за мячом он совершал невероятные прыжки, кувырки и кульбиты, чему Обрезков, по его признанию, приучился с детства, когда вместе с ровесниками прыгал с крыши сарая в копну сена. Народ на трибунах заводился от удовольствия, когда голкипер, распластав свое крепко сбитое тело, вытаскивал «мертвые» мячи.

Между тем родился будущий голкипер далеко от Хабаровска - в Свердловске. В наш край, а точнее, в Комсомольск-на-Амуре семья Обрезковых перебралась в тревожном 1942 году.

- Трудное было время, - вспоминал потом Герман Дмитриевич. - Как пахнет хлеб из лебеды, помню до сих пор. Но уже тогда я активно занимался спортом. Летом мы с мальчишками до темноты босиком гоняли мяч, а зимой накручивали на валенки коньки и устраивали хоккейные баталии.

Ребят не смущал даже мороз, нередко доходивший до сорока градусов. Иногда матч заканчивался походом в… милицию. Дело в том, что из-за нехватки площадок махать клюшками приходилось прямо на дорогах. Милиционерам это, разумеется, не нравилось.

- Работать пошел, когда мне было 17 лет, - рассказывал Герман Дмитриевич. - Мама умерла, а кроме меня в семье еще были 13-летний брат и совсем маленькая сестра. Отцу одному нас прокормить было трудно. Работал на заводе имени Ленинского комсомола. Принимал участие в строительстве кораблей, на которых затем ходил. На заводе у нас была футбольная команда «Стахановец», которая не без успеха выступала в первенстве Комсомольска. Я защищал ворота, а моим кумиром был легендарный голкипер московского «Динамо» Алексей Хомич. Это был уже настоящий футбол, нам выдавали форму, бутсы.

В 1953 году Обрезкова призвали в армию. Судьба занесла его в Порт-Артур, в бронетанковый батальон. К тому времени Герман уже имел первый спортивный разряд. Надо ли говорить, что вратаря тут же с руками и ногами прибрали тренеры тамошней команды «Атака».

- А спустя год на сборы в Порт-Артур приехали армейские футболисты из Хабаровска (тогда команда называлась ОДО. - Авт.), - продолжал воспоминания Герман Обрезков. - Естественно, для нас это было событием. За клуб играли Миша Медведев (мы с ним были знакомы еще по Комсомольску), Коля Варзин, Вася Бородин и другие известные игроки той поры. Наша «Атака» проиграла именитому сопернику - 0:5, но моя игра, видно, тренеру хабаровчан Григорию Андреевичу Сухову, величайшему теоретику и очень интеллигентному человеку, приглянулась. И он всерьез мной заинтересовался: давай, мол, парень, переходи к нам. К тому же на сборах в Порт-Артуре сломал бедро основной голкипер хабаровчан Реля Лешинер, а новый сезон был уже не за горами.

Правда, с отъездом Обрезкова в Хабаровск вышла целая история. Начальство отпускать его ни за что не хотело. Но Сухов, для которого, казалось, не было ничего невозможного, и не думал сдаваться. По приезде домой Григорий Андреевич связался с заместителем командующего Краснознаменным Дальневосточным военным округом Крыловым, и тот распорядился, чтобы Обрезков в течение 24 часов прибыл в Хабаровск. Округ в те времена футболистов буквально лелеял. А Герман в дальнейшем у командующего КДВО Родиона Малиновского вообще ходил в любимчиках.

- Так я оказался в ОДО, - говорил потом Обрезков. - Приехал в конце апреля, а в мае уже начался сезон. Занял пост № 1 и десять сезонов отыграл за армейцев. Год дебюта в клубе получился прямо-таки звездным - мы выиграли Кубок РСФСР. Финальная игра в Пензе против «Звезды» из Калинина складывалась для нас нелегко. Поначалу соперник вел 2:0, но мы проявили характер и в итоге выиграли - 3:2. Дважды отличился Вася Бородин, а еще один мяч провел Миша Медведев. В следующем году ОДО вновь привозит Кубок России в Хабаровск. На этот раз в решающем матче мы обыграли торпедовцев Владимира - 2:1. И вновь Бородин сделал дубль. Классный Вася был футболист!

Осталась в памяти Германа Дмитриевича и первая Спартакиада РСФСР. Особенно встреча с ОДО из Свердловска, которая длилась два дня. Говорят, что матч состоится при любой погоде. Но тогда из-за дождя, который шел прямо-таки стеной, игру пришлось остановить и переиграть позже. В итоге хабаровчане проиграли, а Обрезкова… удалили с поля.

- Я вообще-то редко нарушал правила, - поясняет тот давний эпизод Герман Дмитриевич. - Но тут не вытерпел. А как бы поступили вы, если соперник плюет вам в лицо? Вот и я не выдержал и отправил обидчика в нокдаун.

Начиная с 1957 года, когда команда уже называлась СКВО, наша дружина была включена в класс «Б» первенства СССР. И почти постоянно Обрезков и компания занимали первое место в зональном турнире. В 1958 году хабаровчане выступали в финальной «пульке» в Тбилиси. Повышение в классе, правда, не получили, но и мальчиками для битья не были. Для команды это стало хорошей школой.

Из армейской команды Обрезков ушел довольно рано - в 28 лет. Ушел не по своей воле: участились конфликты с тогдашним руководством клуба. Обрезков же все напрямую говорил, и не всем это нравилось. В 1963 году армейцы сотворили настоящую сенсацию, дойдя до четвертьфинала розыгрыша Кубка СССР. Но ворота клуба тогда защищал уже ученик Германа Дмитриевича - Геннадий Прохорович.

Сам Обрезков после конфликта в клубе с футболом не завязал. Как раз его любимый тренер Григорий Сухов возглавил владивостокский «Луч» и пригласил Германа к себе. Правда, в Приморье Обрезков отыграл всего один сезон.

Футбол, конечно, Обрезков не бросил. Но играл уже, так сказать, на любительском уровне после трудовых будней.

- Я не жалею ни о чем и своей жизнью доволен, - говорил он. - Был уважаем не только на футбольном поле, но и за его пределами. Четверть века отдал работе на военных боевых объектах. Свое дело любил. За многолетний труд (а мой общий рабочий стаж, к слову, 54 года) награжден орденом Трудовой Славы третьей степени.

А за ветеранов Герман Дмитриевич продолжал играть, когда ему уже было даже за семьдесят! Однажды парировал 11-метровый штрафной удар от лучшего пенальтиста СКА Геннадия Рютина.

- Я не застал Германа Дмитриевича в воротах, - говорит о нем голкипер СКА 1970-80-х годов Леонид Скрыльников. - Зато отлично помню, как наш наставник Борис Тимофеевич Семенов, который с Обрезковым когда-то вместе играл, привел легендарного вратаря к нам на тренировку. Герману Дмитриевичу тогда было уже хорошо за… А он встал в ворота и показал класс. Вот что значит мастер!

Владислав Махов

13 июня исполнилось 40 дней со дня кончины легендарного вратаря

- А как бы поступили вы, если соперник плюет вам в лицо? Вот и я не выдержал и отправил обидчика в нокдаун, - Герман Обрезков



