Владислав Соромытько: Готов побороться за пост № 1 в родном клубе «СКА-Хабаровск»

Молодой футболист настроен на сезон решительно. Владислав Соромытько – потомственный голкипер, его отец защищал ворота СКА – Хабаровск в середине 1990-х. Сам Влад к 23 годам уже успел выиграть зону «Восток» с комсомольской «Сменой». Затем вернулся в родной город и стал лидером молодежной команды армейцев.

Вот только дебют за основу все откладывается. Впрочем, молодой футболист настроен на этот сезон решительно – он всерьез намерен побороться за пост номер один.

- Сборы – самое нелюбимое время большинства футболистов. Ты – не исключение?

- Отчасти. Понятно, что тяжело, но это приятный труд. Ты знаешь, ради чего работаешь. Самое сложное – это рутина. Каждый день как предыдущий – встаешь, ешь, тренируешься, идешь в гостиницу, опять ешь, спишь… И так по кругу.

- Как тебе Беларусь? Понравился Минск?

- Нас свозили на экскурсию, и могу сказать, что город очень чистый, ухоженный. Здесь много старинных построек с необычной архитектурой. Центральные улицы напоминают Санкт-Петербург. Чувствуется, что это уже Европа.

- В середине 1990-х твой отец Сергей Соромытько тоже защищал ворота СКА. Тогда ты был ещё совсем маленьким и вряд ли помнишь те матчи…

- Вообще ничего не помню. Единственное, что всплывает в памяти – отцу подарили огромный торт в виде футбольного поля.

- А свой первый поход на стадион помнишь?

- Именно первый тяжело вспомнить, но как-то было, что я намеренно болел против СКА. Я называл наших футболистов или «плохими», или «бандитами»…

- Расскажи о своем первом матче на взрослом уровне. Что чувствует 20-летний паренек, который выходит в мужскую мясорубку под названием ПФЛ?

- Позиция вратаря обязывает быть спокойным. Неважно, сколько тебе лет, ты должен соответствовать этому уровню и вести себя как взрослый. Я хотел воспользоваться этим шансом и показать свой максимум.

- Когда ты выступал за «Смену», наверняка понимал, если даже выиграете зону «Восток», вряд ли клуб заявится в ФНЛ. За что вы играли? В чем была мотивация?

- Мы все равно надеялись до последнего. Хотя, конечно, это не было нашей главной мотивацией. Мы просто «рубились» друг за друга, за историю. Собрался очень хороший коллектив.

- В школе ты занимался брейк-дансом. Как тебя туда занесло?

- Чем я только не увлекался - и паркуром (прыгал по гаражам), и в брейк-данс занесло… Просто были друзья, которые занимались. Кстати, если бы не эти мои уличные навыки, думаю, вряд ли бы у меня получилось в футболе. Вратарской школы у меня, можно сказать, нет. В детстве не было тренера вратарей, он появился только в дубле. Только за счет каких-то акробатических навыков и развитой ловкости я и «вывез».

- Некоторые футболисты после забитых мячей делают сальто. Ты можешь что-то подобное?

- Могу. Могу сделать рондат фляк сальто назад.

- Не было у тебя мысли после отбитого пенальти изобразить что-то подобное?

- Нет, была мысль исполнить после забитого мяча (смеется). Надеюсь, все впереди.

- То есть твоя команда забивает и ты делаешь?

- Нет, я забиваю и делаю.

- Говорят, все вратари не от мира сего. Согласен?

- Скорее да, чем нет. Мы же такие одни. У нас одна штрафная площадь, одна вратарская, одни ворота. Мы всегда сзади стоим одни. С нас требуют больше и в личностном плане, и в физическом, и в техническом. Мы отдельные персонажи, и, конечно, это определяет нашу личность.

- Как в жизни проявляется эта ваша особенность?

- Мы все разные. Я – спокойный, не люблю много говорить. Саша Довбня, наоборот, любит завести кого-то на тренировке, покричать.

- Пока ты восстанавливался после травмы, успел дебютировать в качестве комментатора. Насколько комфортно тебе было в новом качестве?

- Конечно, мне было некомфортно. Я поэтому и согласился: хотел что-то новое попробовать. Чтобы не сидеть дома с этим коленом и грустить. Эти новые чувства мне помогли в эмоциональном плане.

- Стартовал чемпионат мира. Сколько игр планируешь посмотреть?

- На сборах хочу посмотреть все матчи, потому что в Минске удобное для этого время. Я помню все чемпионаты мира, которые смотрел. Мой первый мундиаль был в 2002 году. Всегда просыпался специально ночью, потому что это большой футбольный праздник, на котором пишутся сюжеты, рождаются сказки.

- Чего ждёшь от сборной России?

- Надеюсь, пацаны смогут и докажут всем хейтерам (враг, недруг, склочник, ненавистник - от англ. hate —«ненависть». - Прим. пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск»), что они способны на многое.

- «Многое» - это выход из группы?

- Выход из группы – это, конечно, результат, но я надеюсь на большее.

- С какой самой неожиданной просьбой к тебе обращались болельщики?

- Когда я играл в «Смене», мне написал парнишка лет пятнадцати – начинающий вратарь. Он просил меня подарить форму, и я пообещал, что отдам свитер в конце сезона. Своё обещание я сдержал, но прошло время, и он мне опять пишет, мол, подари шорты, гетры, бутсы, перчатки. Я ему объяснил, что у нас нет лишней экипировки, она в ограниченном количестве. К тому же я уже подарил ему свитер. Оказалось, что он его уже продал (смеётся).

- В сентябре тебе исполнится 24 года. С одной стороны, для вратаря это еще совсем юный возраст, с другой, тот же Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в 16 лет и в твоем возрасте уже ставил рекорды. Ты сам себя как ощущаешь – еще молодым игроком или уже зрелым?

- До пика мне еще далеко. Яшин говорил, что вратари раскрываются в 28. Конечно, мне приятно считать себя молодым, но я бы не сказал, что я не готов к вызову и ответственности. Я работаю и жду своего шанса. Удел запасного вратаря – это не мой сценарий.

- Как ты настраиваешься на этот сезон? Готов побороться за первый номер СКА?

- Я всегда готов побороться. При первой же возможности постараюсь воспользоваться этим шансом. Я понимаю, что все наши болельщики, родители, друзья будут гордиться, если ворота будет защищать местный голкипер.