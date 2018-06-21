«СКА-Хабаровск»: В новый сезон с новыми игроками и надеждами

До старта первенства России остается меньше месяца. 17 июля клубы Футбольной национальной лиги открывают новый сезон. В этот день хабаровский СКА будет принимать ФК «Армавир».

Между прочим, именно с футболистами из Армавира дальневосточники проводили первый домашний матч сезона-2015/16. Сколько же воды утекло с тех пор! Армейцы из середняка ФНЛ со временем взлетели до премьер-лиги, а вот южане, которых в ту пору тренировал небезызвестный Валерий Карпин, на плаву не удержались и вылетели во второй дивизион. Но кто из нынешних игроков СКА помнит о том противостоянии? Разве что Владислав Никифоров.

Останется ли Довбня?

Идут активные слухи, что Александра хочет видеть ФК «Оренбург».

Первые три недели июля подопечные Сергея Передни проводят в Минске, где планово готовятся к предстоящему первенству. Сбор этот во многом определяющий, ведь именно сейчас формируется, по сути, новая команда, которой предстоит решать серьезную задачу: возвращаться в элиту российского футбола.

Игроков, которые были в заявке в прошлом сезоне, в клубе осталось, мягко говоря, немного: вратарь Вячеслав Соромытько, защитник Александр Черевко, полузащитники Дмитрий Кабутов, Артем Самсонов, Максим Казанков, Владислав Никифоров, Александр Максименко, нападающий Лукаш Секульски. Плюс – вернули из Комсомольска своего же воспитанника Василия Плетина, который был среди тех, кто выводил хабаровчан в премьер-лигу, но там так и не сыграл, отправившись транзитом во вторую лигу.

Есть, правда, еще и вратарь Александр Довбня – лучший, безусловно, игрок СКА прошлого сезона. Но останется ли он в команде? Как сообщил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев, «если к Довбне проявит интерес команда из премьер-лиги, мы его отпустим бесплатно». Официально пока не отпустили. Но идут активные слухи, что Александра хочет видеть ФК «Оренбург». Что ж, как говорится, поживем – увидим.

Понятно, что свято место пусто не бывает. Поиском новых футболистов руководство клуба озадачилось еще в мае, сразу по окончании сезона. «Котов в мешке покупать не будем», - заявил в одном из интервью Алексей Кандалинцев, намекнув, что селекция будет точечной.

От Базелюка до Генералова

Посмотрим на тех футболистов, с кем уже заключены контракты

Полузащитника Дениса Дедечко особо представлять хабаровским болельщикам не надо. Напомним, что в нашей команде футболист, которому в июле исполнится 31 год, впервые появился летом 2016-го по приглашению тогдашнего наставника армейцев Александра Григоряна.

Отыграл Денис до конца осенней части сезона-2016/17 и был выставлен на трансфер. Однако вскоре команду покинул сам Григорян, а уже в феврале 2017 года Дедечко вновь оказался в СКА и был среди тех, кто выводил хабаровчан в премьер-лигу.

Первую часть дебютного сезона дальневосточников в элитном дивизионе Денис Дедечко отыграл за армейцев, а в конце декабря 2017 года заключил полугодичный контракт с украинским клубом «Мариуполь», за который сыграл 11 матчей.

Всего за наш клуб полузащитник провел 54 матча (50 – в чемпионате, 3 – в Кубке, 1 – стыковой), забил 5 мячей.

Напомним, что Дедечко - серебряный призер чемпионата Украины (2004/2005), обладатель Кубка Украины (2004/2005), обладатель Суперкубка Украины (2007). Всего за карьеру провел 326 официальных матчей, забил 46 мячей. Также Денис выступал за юношеские (до 17 и до 19 лет – 39 игр, 9 голов), молодежную (до 21 года – 4 игры) и национальную (1 матч) сборные Украины.

Денис Дедечко – игрок опытный и надежный. Наш вердикт: команде он, безусловно, пригодится.

Еще один новичок клуба – форвард Константин Базелюк – тоже наш старый знакомый. Это его привел Александр Григорян буквально на флажке трансферной кампании в конце августа 2015 года. Подававший в свое время надежды в ЦСКА, Костя потом превратился в заурядного футболиста и ему нужна была встряска, чтобы прежде всего поверить в себя. Этой встряской и стал Хабаровск. Поначалу Базелюк у нас не блистал, даже не всегда попадал в состав, но со временем освоился и в итоге в том сезоне 10 мячей забил. К слову, так много Костя не забивал нигде – ни до нас, ни после.

После Хабаровска Базелюк, который, кстати, по сей день принадлежит ЦСКА, год отыграл в высшей лиге Португалии, где в составе ФК «Эшторил-Прая» провел 11 матчей и забил один гол. Но там его преследовали травмы, не давшие в полной мере раскрыться.

Сезон-2017/18 Базелюк начал в «Анжи», где по иронии судьбы работал тогда все тот же Григорян. Но там у Кости не сложилось, и далее он отправился в Чехию, где провёл 13 матчей за клуб «Зброевка» и отметился одним забитым голом.

Кто-то уже пытается Базелюку прикрепить ярлык – «сбитый летчик». Но позвольте, форварду всего-то 25 лет… Тем более за наш СКА он как раз забивать умеет.

Еще одно приобретение СКА – вратарь Егор Генералов из «Динамо-СПб». Кстати, осенью прошлого года он уже приезжал в составе питерцев в Хабаровск на матч 1/8 финала Кубка России и пропустил от армейцев два мяча.

Генералов родился в Беларуси, где начал заниматься футболом в школе минского «Динамо». Затем его семья переехала в Москву - там Егор, транзитом через академию «Локомотива», вновь попал в «Динамо» - теперь уже московское. На взрослом уровне голкипер дебютировал в «Сатурне». Оттуда он снова попал в динамовский коллектив – на этот раз из Санкт-Петербурга. С клубом из Северной столицы Генералов вышел в ФНЛ и в первом же сезоне занял шестое место.

Появится у нас и грузин с российским паспортом – полузащитник Ираклий Квеквескири, контракт с которым рассчитан на год. Он – воспитанник грузинского футбола, выступал за юношескую и молодёжную сборную Грузии. Но при этом он имеет российское гражданство и в первенстве ФНЛ не будет считаться легионером.

В прошлом сезоне Ираклий выиграл зону «Центр» ПФЛ в составе московского «Арарата» (20 матчей, 1 гол). А до этого новичок СКА играл за «Динамо» (Батуми), венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима», московский «Квазар», армянские «Мику» и «Алашкерт» и «Гурию» из грузинского города Ланчхути.

Еще одним новобранцем армейцев станет 19-летний воспитанник московского «Динамо» защитник Максим Ненахов, который выступит за наш клуб на правах аренды. Он играл за молодежную команду «бело-голубых» и «Динамо-2» в ПФЛ. Весеннюю часть прошлого сезона Ненахов провёл в составе «Тюмени» в ФНЛ и сыграл 13 матчей.

Тренируется с командой в Минске также форвард Александр Радченко. Воспитанник хабаровского футбола, он за СКА выступал с 2011 по 2013 годы, сыграл 48 матчей и забил 6 мячей. После чего стал бороздить по свету – отметился в «Тосно», «Енисее», «Волгаре», «Химках».

Впрочем, селекционная работа в клубе продолжается. Наверняка будут еще приобретения.

Лучший бомбардир сборов – Максименко. Пищу для размышлений дают спарринги

Теперь о контрольных матчах, которые провели на сборах в Минске армейцы. Понятно, буквально относиться к ним не стоит. Футболисты находятся под нагрузками, команда не сыгранная, составы экспериментальные и т.д.

Тем не менее первый матч на сборах подопечные Сергея Передни провели с флагманом белорусского футбола минским «Динамо».

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Однако после перерыва армейцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Вначале Артем Самсонов реализовал пенальти, а затем отличился Александр Максименко. Динамовцы ушли от поражения лишь за три минуты до конца встречи. В итоге ничья – 2:2.

- Этот матч преследовал две основные цели: первая и главная – просмотр потенциальных новичков, которые к нам приехали, а вторая – подтянуть функциональное состояние ребят, которые уже находятся в команде, - сказал Сергей Передня. - Конечно, мне тяжело оценивать игру клуба в общем. Оборона сегодня у нас была полностью новая, да и впереди взаимодействия не хватало. К тому же игроки, находящиеся на просмотре, приехали к нам в разном функциональном состоянии. Но на данном этапе можно поставить команде твердую троечку. Сам спарринг получился достаточно полезным.

Вторым «полезным спаррингом» стал поединок СКА против ФК «Ошмяны» из одноименного города, который играет во второй лиге первенства Белоруссии. Уже на 12-й минуте мяч побывал в воротах Владислава Соромытько. Однако армейцы не только отыгрались, но и сумели одержать волевую победу – 2:1. Дублем отметился Александр Максименко.

В третьем матче армейцы также одержали победу. На этот раз над клубом белорусской высшей лиги ФК «Смолевичи» из одноименного города – 2:0. Автором первого гола стал футболист, находящийся в нашей команде на просмотре (имя его не разглашается), а закрепил успех Дмитрий Кабутов.

Затем хабаровчане одержали победу – 2:0 над будущим соперником по ФНЛ - ФК «Тамбов». Кстати, за тамбовскую команду выступали два бывших игрока дальневосточников – Андрей Мурнин и Константин Гарбуз.

До 77-й минуты на табло горели нули, но потом армейцев прорвало. Вначале свой уже четвертый (!) гол на сборах провел Александр Максименко, а незадолго до финального свистка окончательную точку поставил Василий Плетин.

Таким образом, команда Сергея Передни одержала три победы, однажды сыграла вничью при разнице мячей 8-3.

Кстати, второй учебно-тренировочный сбор армейцы также планируют проводить в Минске.

Кто будет играть? На десерт - об участниках первенства ФНЛ

Сезон еще не начался, но он, похоже, вошел в историю еще до старта. Шутка ли, впервые! Впервые за всю многострадальную историю отечественного футбола второй по значимости дивизион России не покинула ни одна команда!

Клубы бились-бились за выживание, а в итоге бум – и никто не вылетает! Даже Воронеж с последнего места остается – ну разве это нормально?!

Ненормально. Но таковы реалии наших дней. ФК «Тосно» (между прочим, действующий обладатель Кубка России) прямо из премьер-лиги вылетел в… трубу. Прошлогодние участники ФНЛ – «Волгарь» и «Кубань» – тоже остались вне игры. У краснодарцев, между прочим, долги составляют около 3 млрд рублей, а задолженность перед игроками – от трех до пяти месяцев.

Добавим к этому прискорбному списку победителей зон «Центр» и «Восток» - московский «Арарат» и южно-сахалинский «Сахалин», которые добровольно отказались от повышения в классе. Вот и получается, что даже безнадежный аутсайдер ФНЛ воронежский «Факел» может спать спокойно.

Но и это еще не все. Когда календарь игр был уже сверстан, выяснилось, что в турнире опять… недобор. Но теперь уже по «вине» клуба премьер-лиги пермского «Амкара».

Российский футбольный союз отозвал лицензию у пермского коллектива, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года. «Амкар» закрывается из-за отсутствия денег и даже не сможет заявиться для участия в первенстве ФНЛ.

Пермский клуб не получил лицензию с первой попытки, затем подал апелляцию, которая была удовлетворена. При этом отдел лицензирования РФС поставил перед клубом условие предоставить финансовые гарантии до 8 июня. У пермяков их не оказалось. И в итоге лицензия была отозвана.

В итоге место «Амкара» в РФПЛ займет вылетевший в ФНЛ «Анжи», генеральным директором которого является бывший гендиректор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов.

Однако возникает другой вопрос: кто заменит южан в ФНЛ? Если все оставить как есть, то в турнире будет 19 команд. Но тогда в неравных условиях, по сравнению с другими участниками, окажется ФК «СКА-Хабаровск». По иронии календаря игр, наши соперники перед матчем с дальневосточниками должны были встречаться как раз с «Анжи». То есть армейцы каждый раз будут попадать на свежих оппонентов.

– Если никого не добавят вместо «Анжи», мы заведомо окажемся с соперниками в неравных условиях в течение всего сезона, - считает наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Передня. - Учитывая нашу логистику и перелеты, у нас и так тяжелейшие микроциклы, когда через три дня придется чередовать домашние и гостевые матчи. А тут мы вообще угодим в западню – каждый раз будем попадать на отдохнувшие команды! Конечно, я категорически против этого.

Теперь руководство ФНЛ в срочном порядке ищет команду, которая готова заменить «Анжи» и тем самым стать 20-м участником турнира. Поговаривают, что среди кандидатов - ФК «Краснодар-2».

Владислав Махов