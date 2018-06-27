Спорт
Образ жизни в Хабаровске: Гимнастика для байкеров
В Хабаровске на площадке перед ареной «Ерофей» прошел конкурс мотоциклистов
«Мотоджимхана» - это спортивные испытания, участники которых соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. А еще «Мотоджимхана» - вид мотоспорта, доступный любому мотоциклисту. Занятия им на начальном уровне не требуют каких-либо специальных переделок мотоцикла. При этом очень низка вероятность получить травму или повредить мотоцикл.
Подобные соревнования в Хабаровске проводятся третий раз. По сравнению с прошлым годом в них приняло участие почти вдвое больше мотоциклистов, добавились и две номинации – «Мопеды» и «Большие мотоциклы».
Участники приехали из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Бикина.
- Наше мероприятие призвано снизить количество аварий с участием байкеров на дорогах. Со всеми участниками мы проводим бесплатные предварительные тренировки, напоминаем правила дорожного движения. Подготовка к мероприятию повышает уровень вождения наших мотоциклистов, - рассказала журналистам организатор соревнований Марина Рогова.
Анастасия Фомина, Алена Сатаева
Фото авторов и Анастасии Смирновой
Какие задачи выполняет «Мотоджимхана»?
Улучшает навыки управления мотоциклом.
Помогает освоиться на своём мотоцикле.
Развивает навыки, необходимые для выживания в городе.
Призывает думать головой.
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