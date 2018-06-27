Образ жизни в Хабаровске: Гимнастика для байкеров

В Хабаровске на площадке перед ареной «Ерофей» прошел конкурс мотоциклистов

«Мотоджимхана» - это спортивные испытания, участники которых соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. А еще «Мотоджимхана» - вид мотоспорта, доступный любому мотоциклисту. Занятия им на начальном уровне не требуют каких-либо специальных переделок мотоцикла. При этом очень низка вероятность получить травму или повредить мотоцикл.

Подобные соревнования в Хабаровске проводятся третий раз. По сравнению с прошлым годом в них приняло участие почти вдвое больше мотоциклистов, добавились и две номинации – «Мопеды» и «Большие мотоциклы».

Участники приехали из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Бикина.

- Наше мероприятие призвано снизить количество аварий с участием байкеров на дорогах. Со всеми участниками мы проводим бесплатные предварительные тренировки, напоминаем правила дорожного движения. Подготовка к мероприятию повышает уровень вождения наших мотоциклистов, - рассказала журналистам организатор соревнований Марина Рогова.

Анастасия Фомина, Алена Сатаева

Фото авторов и Анастасии Смирновой

Какие задачи выполняет «Мотоджимхана»?

Улучшает навыки управления мотоциклом.

Помогает освоиться на своём мотоцикле.

Развивает навыки, необходимые для выживания в городе.

Призывает думать головой.